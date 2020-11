Anastasiu: Nimic nu poţi să faci singur în viaţă, nici măcar Simona Halep nu reuşeşte; e nevoie de echipă

Anastasiu a apreciat faptul că antreprenoriatul nu e despre antreprenor, ci despre ceilalţi şi despre nevoile şi satisfacţia clienţilor, potrivit Agerpres.ro."Important este că aud tineri care spun că proiectul ("Vreau să fiu antreprenor", nr.) le-a schimbat viaţa. Mie mi se face pielea de găină, vă jur, pentru că lucrurile se întâmplă aşa. Cred că asta este una dintre cele mai mari satisfacţii pe care orice antreprenor o are fie în propria firmă, fie că se implică în alte tipuri de proiecte. Antreprenoriatul cred că este despre impact. Antreprenoriatul nu e despre antreprenor, ci despre ceilalţi. Întrebarea de bază este "What can I do for you?". Prin urmare, nici banii nu pot să fie un target, ci banii ar trebui să fie o consecinţă. Dacă trăieşti aşa o să vezi că feedback-ul de la client e important. Atât timp cât măsori feedback-ul de la client şi el este de foarte bună calitate, eu vă asigur că şi partea financiară va veni către voi fără niciun fel de problemă", a precizat Dragoş Anastasiu.Marţi, a avut loc evenimentul "Tineri în Arenă", care a adus faţă în faţă antreprenori de succes, investitori şi tineri interesaţi să-şi deschidă propria afacere."Tinerii în Arenă" este un concept marca "Vreau să fiu Antreprenor şi Insights", un proiect al Romanian Business Leaders (RBL).