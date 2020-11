​Business report: ​Modificări fiscale masive decise în Parlament. Țintă ascunsă printre rânduri în Programul de guvernare PNL. Ce măsuri iau magazinele pentru un al doilea lockdown. Cel mai important plan pentru România

​Modificări fiscale masive decise în Parlament ● Țintă ascunsă printre rânduri în Programul de guvernare PNL. Sunt luate în colimator veniturile IT-iștilor și ale lucrătorilor din construcții ● Ce măsuri iau magazinele pentru un al doilea lockdown ● Dacă ministrul economiei ştie că jumătate dintre măştile puse pe piaţă sunt neconforme, dar nu ştie cine le şi pune pe piaţă, înseamă că nu are ce căuta în fruntea ministerului ● Este urgentă intrarea în carantină a Bucureștiului? ● Cel mai important plan pentru România. Miza: investiții de zeci de miliarde de euro și reforme ● Schimbare majoră la ASF. Șeful juridicului se retrage din post ● Poza sistemică a instituţiilor bancare după primele trei trimestre pandemice ● Brandurile românești, o specie pe cale de dispariție: “E o strategie comună a retailerilor de a domina piața prin forță” ● Radu Gheţea: Vom avea o creştere importantă de credite neperformante anul viitor.

Principala ofertă electorală din programul de guvernare al PNL pe parte de fiscalitate este că nu vor crește taxele și nici nu se vor introduce altele noi. Însă imediat după această promisiune, PNL vine cu o completare bizară pe care Finanțele n-au vrut s-o explice. Partidul de guvernământ promite că va “elimina distorsiunile ce permit minimizarea poverii fiscale”. Formularea lasă loc multor interpretări, însă cea mai străvezie rămâne eliminarea scutirilor de impozit pe venit pentru anumite categorii de salariați, una menționată de mai multe ori de premierul Orban. Iată ce spune programul de guvernare PNL. “România are una dintre cele mai reduse ponderi ale veniturilor fiscale în PIB din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, PNL nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În etapa actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătățirea colectării veniturilor, prin: I) eliminarea distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale, asigurându-se corectitudinea și echitatea în sistem. Trecând peste faptul că “echitate în sistem” este mai degrabă o formulare mai degrabă socialistă, am cerut ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, să explice existența acestui rând în programul de guvernare, chiar în partea de fiscalitate, peste care este responsabilul delegat de partid. Ministrul nu a dorit să comenteze. Așadar, am încercat identificarea “distorsiunilor” din Codul fiscal actual, la care PNL s-ar fi putut referi, scrie economica.net.