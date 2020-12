Claudiu Cazacu (specialist investiții): Închirierea unui apartament în sistem Airbnb va fi rentabilă pentru cei care vor fi foarte specializați și vor investi timp. Pentru ceilalți, nu/ Două trenduri spectaculoase și un balon speculativ în formare

Declarațiile foarte pe scurt:





Pe piețele financiare, spune el, spre deosebire de economia reală unde o veste proastă este clar o veste proastă, în zona bursieră o veste proastă poate să însemne ori posibilitatea de a cumpăra un activ valoros mai ieftin decât în mod normal, ori - pentru unii speculatori foarte antrenați - posibilitatea de a câștiga în faza de ajustare descendentă a prețului. Adică de a miza și a câștiga atunci când acțiunile sau alte instrumente scad.







Două trenduri spectaculoase și un balon speculativ

• Piețele au luat-o înainte. Visele au luat-o înaintea realității și la un moment dat apare corecția.





Câștigători și pierzători după vaccin

„În domeniul segmentelor interesante în perspectivă îndepărtată, domeniul energiei regenerabile și al hidrogenului este unul de urmărit. Există companii vizibile, nu se vorbește încă despre ele, dar se va vorbi în următorii ani”, a explicat Cazacu.





Piața de capital din România

„Un mix între piața internă și externă este de urmărit”, spune Cazacu.







Închirierea unui apartament în sistem Airbnb

O ofertă mai mare, preț mai mic și câștig mai mic“În principiu, atunci când piețele se mișcă, atunci când sunt schimbări majore, vorbim și de pericole și de oportunități. În perioade liniștite, variabilele fluctuează pe perioade lungi și, în general, modeste. Vin oportunitățile aproape la pachet cu riscurile. Rar ai doar oportunități și nu ai și riscuri. Anul acesta care se apropie de final este unul cu totul ieșit din comun. Pentru unii a adus beneficii majore, iar pentru alții pierderi drastice”, spus el.Anul acesta a dus niște niște trenduri spectaculoase (spune el):• a accelerat digitalizarea și a adus în prin plan niște companii care au avut de câștigat din asta• a fost anul companiilor din domeniul automobilelor electrice“Dacă adunăm capitalizarea primelor 5-6 companii - în afară de Tesla mai sunt în China cel puțin vreo 4, în SUA - ne apropiem de un trilion de dolari. În timp ce volumele de vânzări sunt pe creștere, iar profitabilitatea este susținută de anumite scheme. Probabil în segmentul mașinilor electrice este un balon speculativ în plină formare”, a spus el.• Anul acesta a avut masive oportunități pentru cei care s-au poziționat din timp. Anul acesta au fost și alegeri în SUA.• Luna noiembrie a fost favorabilă titlurilor din domeniul energiei regenerabile și în segmentul solar dar și în industria asta care se naște: a hidrogenului.Anul acesta a fost plin de oportunități, spune el.„Titlurile unor companii din domeniul farma, cele mai mici, nu cele care erau deja uriașe, titluri precum Moderna, de care la începutul anului nu auzise aproape nimeni, au trecut printr-o perioadă de atenție și susținere în primăvară, s-au cam temperat ulterior, dar în ultimele luni le-au adus creșteri foarte importante”, a afirmat specialistul în investiții.• Oamenii sunt conduși nu în totalitate de rațiune, ci și de emoție, atunci când există o poveste în spatele unei mișcări. De exemplu, o companie care produce vaccinuri fără prea multe detalii putem să spunem că este momentul de glorie al al acestora. O poveste de genul acesta convinge pe investitori să participe fără a mai „risipi” sau a „pierde timpul” pe cât de profitabil va fi, care sunt volumele, care e piața și așa mai departe. Se poate ajunge la niște evaluări excesive. În momentul de față e greu de spus că avem o bulă speculativă și dacă am avea nu cred că ar fi comparabilă cu cea din alte zone cum ar fi pe autovehicule electrice.• Piețele probabil s-au cam grăbit cu optimismul, dar asta nu înseamnă că pentru cei care sunt atenți și prind o mișcare și nu sunt lacomi să aștepte la nesfârșit nu a fost un an bun.• Dacă de uităm pe Moderna, au fost zile de creștere de 15-20 de procente, câteva la rând, și ieri a fost o zi de scădere cu toate că a depus solicitarea pentru a primi autorizare de urgență și din Europa. Totuși, în decurs de o săptămână acțiunea crescuse cu 60%.„Din punctul meu de vedere, în momentul în care se aprobă vaccinul vor exista câștigători și pierzători. Pierzători vor fi probabil nume care au avut foarte mult de câștigat anul acesta”, spune el.• Între acestea sunt și titlurile Zoom. A crescut exploziv, utilizarea platformei a avansat dar vorbim de o companie de peste 100 miliarde de dolari capitalizare, care are 2 miliarde de dolari venituri. Este o companie foarte generos evaluată de către piețe, iar ritmul de creștere probabil se va tempera în momentul în care piața va reveni la normal. Probabil unii investitori nu vor fi încrezători pe acțiunile Zoom pentru o vreme. Asta s-a văzut chiar și ieri când vești bune despre vaccin și autorizare au adus la o scădere de peste 10 procente. Compania care a avut de câștigat în această perioadă probabil că va fi mai puțin atractivă pentru viitor.„În domeniul câștigătorilor cred că în perioada următoare vom vedea poate nume din zona liniilor aeriene, cele care sunt într-o poziție mai puternică. Aici avem niște nume în SUA. În Europa sunt într-o zonă un pic mai delicată, au avut nevoie de sprijin de la guverne. Probabil întregul sector va avea o perioadă mai optimistă de îndată ce vaccinul va fi aprobat”, a precizat el.„Nu putem recomanda și nici nu avem datele acum, dar vom avea ofertă publică inițială pentru Airbnb la jumătatea lunii decembrie. Asta înseamnă că se va lista pe bursa americană. Cred că interesul va fi destul de mare pentru că investitorii vor spune că se apropie momentul de deschidere a economiei și atunci dorința oamenilor de a se mișca, de a fi liberi, de a călători, de a pleca în vacanță va fi foarte mare”, a mai arătat Cazacu.Ieșirea din pandemie, spune el, va remodela aproape orice segment al pieței.• Bursele au capitalizat destul de mult din acest optimism. Să nu ne așteptăm că de când va fi vaccinul gata va urma o nouă perioadă de glorie pentru acțiuni de neoprit și pentru multă vreme. Va fi o perioadă de optimism însă suntem la maxime istorice în SUA.• O bună parte din investitori deja au cumpărat în speranța că economia va merge mai bine anul viitor.„Piața are o șansă destul de bună pentru a surprinde mișcarea favorabilă de redeschidere a economiilor. Piața noastră este un pic mai puțin lichidă și mai impresionabilă decât piețele din afară. Problema este momentul de timp. Este important să nu ne aruncăm într-o euforie exagerată cu foarte multe resurse”, a precizat specialistul în investiții.În principiu, spune el, piața va permite celor atenți să înregistreze în continuare randamente destul de bune.• La nivel de reale oportunități aș spune că trebuie să ne scanăm continuu domeniul noilor companii listate pe AeRO sau cele care au câțiva ani.„Sunt niște segmente mai dinamice care au început să fie reprezentate la bursă și care vor continua să fie reprezentate. Vom mai avea astfel de companii inclusiv pe partea de acțiuni dar și pe partea de obligațiuni, pentru cei care au un apetit un pic mai redus de risc la care pot obține randamente mai mic de 4-5%”, a spus el.• Pentru cei care nu au apetit pentru risc, bursa oferă în continuare titluri de stat.• Există companii listate din vechea gardă care sunt subevaluate, unele dintre ele.• Publicul larg ar trebui să se familiarizeze cu ele și să încerce să învețe mai multe despre ce înseamnă investițiile pe bursă.„La nivel macro va redeveni o chestiune interesantă. Deocamdată nu prea este pentru că turismul este aproape oprit sau mult redus. Începând cu a doua jumătate a anului viitor probabil va redeveni interesant la nivel macro, privind de sus”, a spus Cazacu.Potrivit acestuia, la nivel individual sunt persoane care asta făceau și le mergea foarte bine până anul acesta, când a devenit jale. Unii dintre ei mizează pe revenire.• Eu zic că lucrurile se vor schimba un pic și va conta foarte mult destinația.• De exemplu pentru turism probabil va exista o revenire foarte puternică, pronunțată, însă cred că în timp se va vedea o alocare către orașe, marile destinații ale lumii sau străinii care vin în România și poate stau în București câteva zile, dar probabil se va muta spre zone mai deschise, spații libere, mai aproape de natură.„Piața ar putea să pară mai puțin atractivă. Mulți închiriau celor care veneau din alte zone din țară pentru a munci, pentru că va exista ideea aceasta că poți să lucrezi de la distanță. Atunci o parte dintre aceste apartamente, 5-10% din ele vor trebui reorientate către Airbnb. O ofertă mai mare și preț mai mic și câștig mai mic”, a explicat el.• Va fi rentabil pentru cei care vor fi foarte specializați, atenți și vor investi timp, ca o afacere. Pentru ceilalți, nu.