​Business report: Câștigătorii și perdanții crizei Covid. Câtă încredere să avem în darurile chinezilor. Noul nivel al accizelor 1 ianuarie 2021. Farmaciile riscă falimentul dacă statul nu decontează la timp medicamentele

​​Economia – câștigătorii și perdanții crizei Covid ● După ce China ne-a oferit cu generozitate Covid-19, acum ne oferă darul vindecării, vaccinul care va scoate lumea de la terapie intensivă. Câtă încredere să avem în darurile chinezilor ● Noul nivel al accizelor 1 ianuarie 2021 - Producătorii de țigări: din aprilie nu va mai crește acciza pe țigări ● 1918, 1989, 2020: Progrese și pași pe loc. Tendințe și speranțe de viitor ● Farmaciile pot intra în faliment dacă statul nu decontează medicamentele la timp. Întârzierile la plată ar putea să fie mai mari de 60 de zile pentru acest an ● Cursa pentru vaccinul anti-Covid, în linie dreaptă. Cine e în primele poziții și ce face România .

Economia – câștigătorii și perdanții crizei Covid. Profiturile multora dintre cele mai importante companii din economia României se vor transforma în pierderi în 2020, sau se vor diminua drastic față de 2019. În cazurile în care profiturile vor crește, totuși, cauzele vor fi altele decât veniturile obținute din liniile de afaceri principale, potrivit perspectivelor date de rezultatele obținute pe primele 9 luni din anul 2020. Companiile energetice au suferit cel mai mult, din cauza scăderii dramatice a cererii, ca urmare a blocării economiei prin restricțiile impuse de pandemia coronavirus. Excepțiile, deși remarcabile, au înregistrat creșterea profitului datorită altor surse decât activitatea de bază. Sectorul farmaceutic a înregistrat rezultate contradictorii, iar cel al telecomunicațiilor pare să nu fi profitat de consumul mai mare al serviciilor sale din perioada de carantină, scrie cursdeguvernare.ro

Farmaciile pot intra în faliment dacă statul nu decontează medicamentele la timp. Asociaţia estimează că întârzierile la plată ar putea să fie mai mari de 60 de zile pentru acest an. Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) atrage atenţia că nerespectarea termenelor de decontare a medicamentelor din partea caselor de asigurări de sănătate vor aduce multe farmacii independente în pragul falimentului, iar o parte dintre acestea nu se vor putea redresa în timp util pentru a funcţiona din nou la începutul anului. Consecinţa directă a îngreunării activităţii farmaciilor independente este că pacienţii nu vor mai putea cumpăra medicamentele necesare tratamentului recomandat de medic, spun reprezentanţii AFIE, care estimează că întârzierile la plată ar putea să fie mai mari de 60 de zile pentru acest an, potrivit ZF.ro





Cursa pentru vaccinul anti-Covid, în linie dreaptă. Cine e în primele poziții și ce face România . Zeci de companii lucrează la dezvoltarea vaccinurilor împotriva Covid-19, însă două se află acum în cele mai avansate poziții. Marea Britanie și-a deschis deja porțile pentru unul dintre ele. România așteaptă primele doze prin schema de distribuție comună a UE, abia la începutul lui 2021. Cursa pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva Covid-19 își are vedetele ei, iar primii câștigători au început deja să se arate. Un tip nou de vaccin bazat pe biotehnologie de nouă generație, care folosește ARN sintetic ce transportă material genetic care imită coronavirusul, pentru a declanșa un răspuns al sistemului imunitar și producția de anticorpi, în absența virusului real, se află acum în prima linie a luptei cu pandemia. Două companii care dezvoltă acest tip de vaccin - americanii de la Pfizer și germanii de la BioNTech pe de o parte, și compania americană Moderna, de cealaltă parte, sunt cele mai avansate în cursa de lansare pe piață a vaccinului. Ambele se află în procesul de aprobare urgentă pentru darea în uz, atât în UE, cât și în SUA, după ce procesele de testare pe eșantioane de zeci de mii de oameni au stabilit o eficiență de peste 95% împotriva Sars-Cov-2, scrie Radio Europa Liberă.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu repeziciune, este sezonul cadourilor, al reclamelor în care Moș Crăciun ne aduce Coca Cola, în timp ce pe fundal curge piesa lui Dean Martin – Let it snow. Anul acesta am achiziționat un televizor nou, este 4K, putem privi filme cu prietenii, meciuri de fotbal, asta în timp ce petrecem cu familia în jurul mesei. Este un Crăciun frumos, de Revelion mergem în Austria, la schi. Am „prins” o ofertă pe ultima sută de metri. Am considerat că nu merită efortul de a ne înghesui pe pistă la Predeal. Vom pleca cu mașina, ne place mult libertatea de mișcare, iar drumul este superb. La întoarcere mergem la Parndorf, vrem să cumpărăm niște cadouri pentru părinți și niște hăinuțe pentru copii. Așa au stat lucrurile în 2019, scrie project-e.ro .Ministerul Finanțelor a publicat noul nivel al accizelor valabil de la 1 ianuarie 2021. Producătorii de țigări din România spun că majorarea de acciză de la 1 ianuarie este un nou pas până la nivelul impus prin Directivele europene, și atenționează că în aprilie se va atinge minimul cerut de UE, implicând că din acel moment nu vor mai avea loc creșteri de accize pentru țigările din România. Acciza la țigări urcă de la 1 ianuarie la 533,97 lei per mie. Începând cu data de 1 aprilie 2021, nivelul accizei la țigarete este de 563,97 lei/1.000 de țigarete. La 1 ianuarie 2020, acciza a fost fixată la 500,80 lei per mie. “E al treilea an consecutiv când se face o astfel de corecție la 1 ianuarie, pentru a raspunde cerintei din Directiva 64/2011, conform căreia, incidența accizei în prețul mediu ponderat (WAP) trebuie să fie de 60%. Cerința nu se mai aplica după ce acciza totală atinge de 115 euro pe mia de tigarete. În aprilie 2021 vom atinge acest nivel (563,97 lei).”, ne-a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications al producătorului de țigări JTI, potrivit economica.net. Cum au trecut, pentru România, cei 102 ani de la Marea Unire, din punctul de vedere al economiei, al educației sau al industriei? Analiza ne poate ajuta să facem o serie de comparații și să vedem progresele, mai mult sau mai puțin evidente, care au venit de-a lungul mai multor perioade istorice. România Mare avea, în anul 1919, 14,7 milioane de locuitori, cu o structură demografică în care predomina populația tânără. Recensământul din anul 1930, primul de după Marea Unire, arăta că România avea o treime din populație cu vârsta de până la 14 ani, 58% din locuitori aveau vârste între 15 și 59 de ani și doar 6% din totalul populației avea vârste de peste 60 de ani. Astăzi, evoluțiile demografice îngrijorează. Studiile arată că în anul 2030 populația României va ajunge la 18 milioane de persoane, iar în anul 2050 vor mai fi doar aproximativ 16 milioane de români în țară, ceea ce ar echivala cu o întoarcere la numărul de locuitori din anii 1930, scrie rfi.ro