Cîțu continuă să declare cifra de 50 miliarde lei privind refinanțarea datoriei din trecut. E mai mică cu câteva miliarde. Ministrul Finanțelor: Mâine seară pe la ora 23:00 vom afla dacă S&P păstrează ratingul. Am emoții totuși

Pe site-ul Ministerului Finanțelor există 3 documente (unul cu semnătura sa) cu privire la suma împrumuturilor din trecut. Toate trei au fost publicate în timpul acestei guvernari.















Probabil au mai fost anumite împrumuturi pe termen scurt făcute de actualul guvern, de a crescut cu peste un miliard.





Ministrul Finanțelor a majorat, declarativ, în sus suma privind datoria de refinanțat anul acesta, cu câteva miliarde.



„Am avut de finanțat anul acesta mai multe cheltuieli. Am avut împrumuturi din trecut de 50 miliarde lei, de finanțat facturi restante de 30 miliarde lei, trebuia să le plătim. De asemenea, am plătit deficitul pentru anul acesta. A însemnat cam 7% din PIB măsuri pentru a ajuta economia”, a spus Cîțu la postul de radio.Relevant în acest caz este primul document, cel de când Florin Cîțu a elaborat bugetul pe 2020. Atunci volumul datoriei de refinanțat era 46,3 miliarde lei. După fiecare rectificare a realizat un nou document. Suma a mai crescut puțin, ajungând după cea de-a doua rectificare la 47,5 miliarde lei.Să împrumuți bani pentru asta nu e ceva ce face doar România, e normal. Și guvernele următoare vor face același lucru, așa cum au făcut-o cele din trecut sau cel din prezent. Important e să ai capacitatea să le plătești: să faci rost de bani.Necesarul de finanțare are două componente: deficitul anului curent și refinanțarea datoriei.La Radio Guerrilla , Florin Cîțu a mai spus: „Necesarul pentru anul acesta este terminat de 2-3 săptămâni. Ceea ce facem acum este prefinanțare pentru anul viitor. Vreau să mă asigur că lăsăm un buffer important acolo, o sumă de bani pusă deoparte pentru perioada următoare”.• Ceea ce s-a întâmplat pe piața internațională (împrumutul recent de 2,5 miliarde euro n.r.) arată că am reușit să câștigăm încrederea investitorilor. E foarte important și pentru agențiile de rating și sper să țină cont de acest lucru. Până acum am avu ratingul păstrat dar mâine seară pe la ora 23:00 vom afla dacă S&P păstrează ratingul. Eu sper să fie bine, am emoții totuși.Alte declarații:• Am avut la începutul anului un buffer care a fost bun.• OUG 114 rămâne în vigoare (pe partea de construcții n.r.). Nu se schimbă nimic.• Bugetul este construit pe structura acestor ministere.• Suma pentru cercetare va crește cu 50%. Nu e o sumă mare, dar va crește cu 50%. Sumele astea aș vrea să meargă pe sectoare foarte bine definite.• Educația va avea un buget mai mare anul viitor.