​Business report: ​Dacia Spring a sosit în România. Ce spun românii plecaţi la muncă în afară despre ţara lor. Tarifele de distribuție a energiei electrice cresc de la 1 ianuarie. Nu faceți asta, dle. Președinte

Dacia Spring a sosit în România. Primele impresii din interiorul primului automobil electric Dacia ● Ce spun românii plecaţi la muncă în toate colţurile lumii despre ţara lor. Cât de greu sau uşor le-a fost să plece din casele lor ● Tarifele de distribuție a energiei electrice cresc de la 1 ianuarie, cel mai mult la Electrica și la CEZ, cel mai puțin la E.On și Enel ● Edilul Capitalei, despre termoficare: Urmează 3 luni cum au fost ultimele 2 săptămâni ● Nu faceți asta, dle. Președinte ● Trimestrul al treilea nu a adus înăsprirea standardelor de creditare. Totuşi, mai mult cereri de credite de la companii au fost respinse ● BNR: 2021 va fi mult mai greu decât 2020. Sistemul financiar, sub presiunea negativă a crizei COVID ● Banca Transilvania: Economia României a depăşit punctul critic al şocului coronavirus şi se află la începutul unui nou ciclu economic ● Cât vor investi firmele în publicitate în următorii doi ani şi cum vor să se promoveze.









Dacia Spring a sosit în România. Primele impresii din interiorul primului automobil electric Dacia. Mașina a fost expusă la sediul Renault Connect al companiei și a fost analizată în detaliu de Profit.ro, cu trei luni înainte de lansare. Românii mai au foarte puțin până când vor putea comanda noul model Dacia Spring, un automobil complet electric, construit pe o platformă Renault, adaptată pe cea a crossoverului Renault Kwid. Până la lansarea oficială în rețeaua comercială, Spring mai are însă de parcurs câțiva pași. Acum, mașina a fost prezentată presei, la București, împreună cu primele detalii tehnice. Nu sunt încă publicate detalii privind toate echipamentele ce vor fi oferite pe versiunile lui Spring, însă cel mai important este faptul că nu a fost anunțat nici prețul acestui automobil,. Mașina a fost expusă la sediul Renault Connect al companiei și a fost analizată în detaliu de Profit.ro, cu trei luni înainte de lansare. Românii mai au foarte puțin până când vor putea comanda noul model Dacia Spring, un automobil complet electric, construit pe o platformă Renault, adaptată pe cea a crossoverului Renault Kwid. Până la lansarea oficială în rețeaua comercială, Spring mai are însă de parcurs câțiva pași. Acum, mașina a fost prezentată presei, la București, împreună cu primele detalii tehnice. Nu sunt încă publicate detalii privind toate echipamentele ce vor fi oferite pe versiunile lui Spring, însă cel mai important este faptul că nu a fost anunțat nici prețul acestui automobil, scrie profit.ro





Ce spun românii plecaţi la muncă în toate colţurile lumii despre ţara lor. Cât de greu sau uşor le-a fost să plece din casele lor. Expaţii români – câteva mii sau poate chiar zeci de mii împrăştiaţi în diverse colţuri de lume - iau pulsul economiei mondiale în mediile de business internaţionale şi descoperă culturi şi ţări noi în carierele lor. Sunt oameni care au făcut înconjurul globului, care au „mâncat business pe pâine” şi tocmai de aceea am vrut să vedem care sunt perspectivele economiei locale prin ochii lor. Răspunsurile acestor manageri români plecaţi din ţară de unul, trei sau mai bine de zece ani pot părea surprinzătoare, însă ele sunt cu atât mai valoroase cu cât există nu doar o bază mai largă de comparaţie, ci şi un anumit obiectivism ce apare odată cu distanţarea fizică de România. Este vorba de manageri care coordonează afaceri de zeci, sute de milioane sau chiar miliarde de euro, oameni care au în subordine echipe vaste şi care poartă pe umeri responsabilităţi pe măsură. Este vorba de oameni pentru care România e acasă, e o ţară cu potenţial, e o ţară cu multe talente, o ţară unde e nevoie de ceva mai multă încredere şi o nouă perspectivă. Astfel, cu ajutorul a opt expaţi am reuşit să creionăm un eseu, o caracterizare a României de azi şi, poate, de mâine,.



Tarifele de distribuție a energiei electrice cresc de la 1 ianuarie, cel mai mult la Electrica și la CEZ, cel mai puțin la E.On și Enel. Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a pus în dezbatere publică tarifele de distribuție a energiei electrice care vor fi aplicate de toți cei opt operatori de rețea din România, de la 1 ianuarie 2021. După cum veți vedea mai jos, fiecare dintre distribuitori a obținut, în 2021, un tarif de distribuție mai mare decât cel actual, dar creșterile sunt diferite pentru fiecare zonă de distribuție. “Urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distribuție concesionari, ANRE a efectuat pentru fiecare operator de distribuţie concesionar, conform prevederilor Metodologiei, calculele prin care s-au stabilit tarifele de distribuţie pentru anul 2021, cu luarea în considerare a veniturilor ţintă iniţiale (calculate pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuţie) şi a corecţiilor anuale aferente anului 2019”, arată ANRE,



Edilul Capitalei, despre termoficare: Urmează 3 luni cum au fost ultimele 2 săptămâni. Primarul general al Capitalei a declarat că, în această iarnă, sistemul de termoficare al orașului se va confrunta cu probleme.

„Umează 3 luni pentru bucureșteni cam cum au fost ultimele 2 săptămâni. Din păcate. În ultima săptămână, am avut o avarie majoră Elcen, sectoarele 2 și 3 au suferit de sâmbătă dimineața până în seara aceasta. Sper ca, în seara asta, să fie în parametri optimi. Fiind așa multe găuri pe rețea, Elcen – ca să compenseze – trebuie să lucreze cu un motor turat la maximum”, a spus Nicușor Dan la Digi 24. În ceea ce privește avaria care a afectat două spitale din București, edilul a precizat că managerii unităților medicale au fost anunțați din timp,. Expaţii români – câteva mii sau poate chiar zeci de mii împrăştiaţi în diverse colţuri de lume - iau pulsul economiei mondiale în mediile de business internaţionale şi descoperă culturi şi ţări noi în carierele lor. Sunt oameni care au făcut înconjurul globului, care au „mâncat business pe pâine” şi tocmai de aceea am vrut să vedem care sunt perspectivele economiei locale prin ochii lor. Răspunsurile acestor manageri români plecaţi din ţară de unul, trei sau mai bine de zece ani pot părea surprinzătoare, însă ele sunt cu atât mai valoroase cu cât există nu doar o bază mai largă de comparaţie, ci şi un anumit obiectivism ce apare odată cu distanţarea fizică de România. Este vorba de manageri care coordonează afaceri de zeci, sute de milioane sau chiar miliarde de euro, oameni care au în subordine echipe vaste şi care poartă pe umeri responsabilităţi pe măsură. Este vorba de oameni pentru care România e acasă, e o ţară cu potenţial, e o ţară cu multe talente, o ţară unde e nevoie de ceva mai multă încredere şi o nouă perspectivă. Astfel, cu ajutorul a opt expaţi am reuşit să creionăm un eseu, o caracterizare a României de azi şi, poate, de mâine, scrie Business Magazin Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), a pus în dezbatere publică tarifele de distribuție a energiei electrice care vor fi aplicate de toți cei opt operatori de rețea din România, de la 1 ianuarie 2021. După cum veți vedea mai jos, fiecare dintre distribuitori a obținut, în 2021, un tarif de distribuție mai mare decât cel actual, dar creșterile sunt diferite pentru fiecare zonă de distribuție. “Urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distribuție concesionari, ANRE a efectuat pentru fiecare operator de distribuţie concesionar, conform prevederilor Metodologiei, calculele prin care s-au stabilit tarifele de distribuţie pentru anul 2021, cu luarea în considerare a veniturilor ţintă iniţiale (calculate pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuţie) şi a corecţiilor anuale aferente anului 2019”, arată ANRE, citată de economica.net. . Primarul general al Capitalei a declarat că, în această iarnă, sistemul de termoficare al orașului se va confrunta cu probleme.„Umează 3 luni pentru bucureșteni cam cum au fost ultimele 2 săptămâni. Din păcate. În ultima săptămână, am avut o avarie majoră Elcen, sectoarele 2 și 3 au suferit de sâmbătă dimineața până în seara aceasta. Sper ca, în seara asta, să fie în parametri optimi. Fiind așa multe găuri pe rețea, Elcen – ca să compenseze – trebuie să lucreze cu un motor turat la maximum”, a spus Nicușor Dan la Digi 24. În ceea ce privește avaria care a afectat două spitale din București, edilul a precizat că managerii unităților medicale au fost anunțați din timp, scrie EuropaFM





Nu faceți asta, dle. Președinte. N-ar trebui să se îndoiască nimeni de meritele militare ale generalului Nicolae Ciucă. În lungul șir de realizări profesionale se adună funcții de conducere în operațiunile din Irak și Afganistan, cursuri serioase de perfecționare în chiar tranziția Armatei spre NATO – astfel că funcția de ministru al Apărării pentru un om care are tot ce e necesar ca să înțeleagă ecuațiile de securitate i se potriveste mănușă. Dar numirea generalului – fie el și în rezervă – ca premier interimar este o decizie proastă a președintelui Iohannis, N-ar trebui să se îndoiască nimeni de meritele militare ale generalului Nicolae Ciucă. În lungul șir de realizări profesionale se adună funcții de conducere în operațiunile din Irak și Afganistan, cursuri serioase de perfecționare în chiar tranziția Armatei spre NATO – astfel că funcția de ministru al Apărării pentru un om care are tot ce e necesar ca să înțeleagă ecuațiile de securitate i se potriveste mănușă. Dar numirea generalului – fie el și în rezervă – ca premier interimar este o decizie proastă a președintelui Iohannis, scrie Cristian Grosu pe Cursdeguvernare.ro

Pe fondul menținerii și intensificării pandemiei COVID-19 la nivel național, evoluția standardelor de creditare în cel de-al treilea trimestru al anului 2020 a fost una divergentă. Astfel, în cazul creditelor destinate populației pentru achiziția de locuințe și terenuri, majoritatea băncilor au raportat păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare față de trimestrul precedent, restul băncilor decizând fie înăsprirea într-o oarecare măsură, fie relaxarea standardelor de creditare. În ceea ce privește creditul de consum, proporțiile băncilor au fost aproximativ egale pentru toate cele trei tipuri de măsuri (înăsprire, menținere constantă, relaxare), se arată în Sondajul privind creditarea companiilor nefinanciare și populației, noiembrie 2020.Toate instituțiile de credit participante la sondaj au menținut relativ constante standardele de creditare aferente companiilor nefinanciare, aspect benefic pentru acest sector având în vedere nevoia sporită de lichiditate din această perioadă pe fondul efectelor negative generate de pandemia COVID-19, scrie fineco24news Presiunea negativă de mare intensitate în economie va mai dura, probabil cel puţin încă 1-2 trimestre, până când prin eforturile lumii medicale şi ale sistemului sanitar vor putea fi implementate pe o scară suficient de largă, a afirmat Leonardo Badea. "Pandemia a afectat întreaga lume şi a produs deja schimbări importante în economie. 2020 a fost, încă este, un an teribil pentru toată lumea! Aproape toate sistemele şi mecanismele după care erau derulate până acum activităţile economice sunt supuse unui test extrem de dur.Din păcate, 2021 se anunţă la fel de greu, cel puţin în prima jumătate. Iar pentru sistemul financiar probabil că va fi mult mai greu decât 2020!, scrie Newsweek Industria, care are cea mai mare pondere în formarea PIB (20%, la nouă luni), este marele perdant al acestei crize, cu un minus de peste 10%, pe volum, şi cu o contribuţie la creşterea Produsului Intern Brut de minus 2,4%. Statistica a reconfirmat marţi datele anterioare care arătau o scădere de PIB, la nouă luni, de 5,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Trimestrul al treilea arată însă o revenire bună, cu o creştere substan­ţia­lă faţă de trimestrul al doilea de 5,6%. Aşa că lucrurile par că se liniştesc cumva şi, cu paşi mărunţi, economia îşi va reveni. Doar trei sectoare au adus un plus în economie, în primele nouă luni din an: construcţiile, IT&C şi consumul guvernamental, determinat, cel mai probabil, cu cheltuielile pentru spitale, pentru combaterea COVID - 19, scrie Ziarul Financiar. Piața globală de publicitate și-a revenit mai rapid decât fusese prognozat, după căderea severă din T2 cauzată de pandemia de coronavirus, iar potrivit analizei Zenith Advertising Expenditure Forecasts, va încheia anul 2020 cu o scădere de 7,5%, la valoarea de 587 miliarde de dolari. În România scăderea investițiilor media ar putea ajunge până la 3,5% până la sfârșitul anului, cinema, presa, radio și outdoor fiind mediile cele mai afectate. Care sunt estimările pentru următorii doi ani. Zenith estimează că, la nivel mondial, investițiile în publicitate vor crește cu 5,6%, atingând 620 milliarde de dolari în 2021, creștere ajutată de situația excepțională din 2020, precum și de amânarea Jocurilor Olimpice de vară și a turneului de fotbal UEFA Euro. În ciuda acestui stimul, cheltuielile vor rămâne sub valoare de 634 miliarde de dolari cheltuită în 2019. În 2022, investițiile în publicitate vor crește cu 5,2% și vor ajunge la 652 miliarde de dolari, depășind anul 2019 cu 18 miliarde de dolari; cu toate acestea, vor fi mai mici cu aproximativ 70 miliarde de dolari decât ar fi fost dacă ar fi urmat cursul pre-pandemic, scrie StartupCafe.ro