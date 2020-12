Cinci tendințe sociale pe care viitorii guvernanți trebuie să le gestioneze cu maximă atenție

Noul Parlament și viitorul Guvern care vor fi în curând instalate oficial, vor avea de gestionat, pe lângă problemele urgente ridicate de evoluția pandemiei și o serie de evoluții mai puțin vizibile, dar cu efecte negative esențiale pe termen mediu și lung. E vorba de problema îmbătrânirii și împuținării populației României, de migrația externă masivă, de corectarea balanței muncii în care populația activă economic este mai redusă decât cea inactivă, nemaivorbind de rata sărăciei sau de tinerii care nici nu studiază, nici nu muncesc.







1. Populația scade. Vom coborî un loc în UE, fiind devansați de olandezi



Sursa date, aici.

Scăderea populaţiei României va fi însoţită de modificarea structurii pe vârste a populaţiei. Populaţia tânără de 0-14 ani va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2018-2100, de aproape 1,2 milioane persoane, iar ponderea tinerilor în totalul populaţiei va scădea de la 15,6% (în 2018) la 13,9% (2100). Populaţia în vârstă de muncă de 15-64 ani, va cunoaşte o scădere cu 5,8 milioane persoane.

2. Populaţia activă este inferioară populaţiei inactive din punct de vedere economic





Persoanele din grupa de vârstǎ 35-44 ani au fost cele mai afectate, persoanele din acest segment de vârstǎ reprezentând 25,6% din totalul persoanelor descurajate. În ultimii ani, se observă o tendinţă de echilibrare a grupelor de vârstă, în ceea ce priveşte fenomenul descurajării pe piaţa forţei de muncă, cel mai puţin afectată rămânând, totuşi, populaţia mai în vârstă (55-64 ani).





3. Numărul tinerilor care nu sunt ocupaţi şi nici nu urmează o formă de educaţie sau formare, îngrijorător

4. Avem o rată a sărăciei care ne plasează pe ultimul loc în UE

Estimată pe baza veniturilor totale disponibile, exclusiv contravaloarea consumului din resurse proprii ale gospodăriei, rata sărăciei relative a fost în anul 2019 de 23,8%. În valori absolute, numărul săracilor corespunzător acestei rate a fost de 4632 mii persoane.







Față de 2016, în 2019 rata sărăciei a scăzut, dar față de datele de acum doi ani se înregistrează o ușoară creștere din păcate.





Cea mai înaltă incidenţă a sărăciei s-a înregistrat între anii 2016-2019 în rândul tinerilor de 18-24 ani şi a copiilor în vârstă de până la 18 ani, circa 3 din 10 dintre aceştia s-au aflat sub pragul de sărăcie, mult peste nivelurile corespunzătoare adulţilor.





5. Migrația externă, o altă mare problemă





Dacă luăm populația comunicată de Statistică pentru acele localități, fluxul de oameni ar depăși 650.000 de locuitori, adică mai mult decât dublul populației Brașovului.





Migraţia dă naştere unor preocupări legate de "exodul creierelor", al mâinii de lucru calificate din ţările de origine, deoarece persoanele cu un nivel superior de educaţie tind să emigreze mai des în cadrul regiunii. Persoanele absolvente de învăţământ superior reprezintă aproape 40% din populaţiile de emigranţi din România , Republica Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Republica Kârgâzstan, Kazahstan şi Tadjikistan, se arată într-un raport publicat miercuri de Banca Mondială (BM)





