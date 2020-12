​Business report: ​​Compania națională de electricitate a Ungariei oferă energie clienților casnici din România. De ce nu scade Isărescu dobânda-cheie? Revoluția tăcută din UE. Brexit: noi reguli la graniță, sănătate, auto

​Compania națională de electricitate a Ungariei vrea să vândă energie clienților casnici din România ● Ministerul Fondurilor Europene este cel care a pus piedici firmelor cu probleme la accesarea granturilor ● Inflaţia îşi continuă scăderea, 2,1% în octombrie 2020, fiind sub ţinta BNR. De ce nu scade Isărescu dobânda-cheie? ● Telemunca – revoluția tăcută ce se desfășoară în UE ● Încă o afacere românească, cumpărată de un gigant străin ● Schimbări și pentru românii care călătoresc în Marea Britanie de anul viitor. Noi reguli la graniță, sănătate, auto ● În Germania, doar unul din cinci salariaţi a pierdut din venituri în pandemie. Femeile şi tinerii sunt categoriile vulnerabile în această perioadă.





​Compania națională de electricitate a Ungariei vrea să vândă energie clienților casnici din România. A făcut ofertă. O firmă controlată de MVM, practic compania națională de electricitate a statului maghiar, are ofertă de vânzare de energie electrică pentru clienții casnici din România. Firmele controlate de MVM în România dețin câteva capacități de producție la noi, microhidrocentrale și parcuri fotovoltaice. Comparatorul de prețuri ale furnizorilor de energie electrică de pe site-ul Autorității de Reglementare a Energiei Electrice (ANRE), un instrument util pentru toți consumatorii casnici în contextul în care piața de electricitate pentru casnici se liberalizează de la 1 ianuarie, găzduiește o ofertă foarte interesantă. Mai nou, printre furnizorii care au oferte pentru consumatorii casnici de electricitate din România, este și firma Aqua Energia SA.Potrivit propriei prezentări, Aqua Energia, "o companie din regiunea Harghita", este deținută de conglomeratul MVM, practic compania națională de electricitate a Ungariei, cumva o structură similară fostei CONEL din România, care controlează nu mai puțin de 84 de companii, potrivit raportului pe anul 2019 al firmei, scrie Economica.net.





Telemunca – revoluția tăcută ce se desfășoară în UE. Creștere spectaculoasă și în România. Anul trecut, doar 0,6% din totalul salariaților din România au lucrat sporadic de acasă în 2019. Ponderea a urcat anul acesta la 24% din angajați care au lucrat exclusiv de acasă, conform unui raport Eurofound publicat la începutul lunii noiembrie. Evoluția telemuncii în România a fost insignifiantă în ultimul deceniu – țara noastră a ocupat în fiecare an ultima poziție a clasamentului UE, realizat în funcție de procentul din total lucrători, și a urcat de la 0,1% din angajați care lucrau din când în când de acasă, la doar 0,6%, anul trecut. Anul acesta, ponderea a țâșnit la 24% din total, salariați care au munci și muncesc numai de la distanță, ceea a propulsat România șase poziții în clasamentul UE27, scrie cursdeguvernare.ro

Măsura afectează peste două mii de firme care au depus cereri pentru capital de lucru și care se văd acum lăsate pe dinafară, cu șanse mici de a supraviețui crizei economice. Surse guvernamentale spun că între Ministerul Eonomiei și cel al Fondurilor Europene există din ce în ce mai multe divergențe.Ministerul Fondurilor Europene, condus de Marcel Boloș, este cel care a eliminat firmele cu probleme financiare de la accesarea granturilor europene, în ciuda recomandărilor făcute de Comisia Europeană, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. Informațiile au fost confirmate de reprezentanții instituției, aceștia afirmând că scopul măsurii a fost „pentru a garanta eficiența investiției publice”. Mai exact, statul s-a temut că firmele cu probleme ar ajunge oricum în insolvență sau faliment, astfel că banii ar fi pierduți fără a genera dezvoltare economică, scrie Libertatea Indicele preţurilor de consum a continuat să scadă în noiembrie şi a ajuns la 2,1%, în partea de jos a intervalului de variaţie al ţintei Băncii Naţionale a României (BNR), arată datele pu­blicate de Institutul Naţional de Statistică. Inflaţia este aproape la jumătate faţă de anul trecut. Pandemia şi-a pus amprenta asupra cererii şi preţurile, chiar dacă sunt încă în urcare, au încetinit semnificativ creşterea. În aceste condiţii, corelat cu stabilitatea monedei naţionale şi cu lichiditatea din bănci, analiştii economici sunt de părere că BNR ar mai avea spaţiu de reducere a ratei dobânzii de politică monetară, care este în prezent men­ţinută la 1,5%, astfel încât să fie stimulată creditarea şi consumul.Adrian Vasilescu, BNR, a scris, într-un articol de opinie publicat în ZF, că Banca Naţională îşi păstrează „arme şi gloanţe“ pentru a face faţă şocurilor viitoare care ar putea perturba finanţarea economiei şi a bugetului de stat, scrie Ziarul Financiar . „Am vândut tot pachetul de acţiuni până la urmă. Grupul Holmbergs, în spatele căruia se află fondul de investiţii FSN Capital, dorea să se extindă în zonă, mai exact dorea o plat­formă industrială în România. Eu iniţial voiam să vând un pachet minoritar, dar în timpul procesului, mai exact în due dilligence, cumpărătorul a văzut că noi avem toată logistica şi avem totul bine pus la punct şi a dorit să cumpere întregul business“, a spus Doina Cepalis. Grupul din Paşcani care produce huse şi sisteme de siguranţă pentru scaunele auto pentru copii are trei fabrici, afaceri cumulate de 30 mil. euro şi circa 900 de salariaţi. Doina Cepalis anunţase anterior că este în negocieri, dar spunea că vinde un pachet minoritar. Ea acum a spus că a vândut 100%, potrivit Business Magazin Călătoriile din UE spre Marea Britanie vor deveni mult mai complicate în noul an. Până acum, Brexit-ul a fost o noțiune abstractă pentru cei mai mulți europeni, însă de la 1 ianuarie devine o realitate care îi va lovi pe toți cei care vor să călătorească. 2,3 milioane de euro economisiți ca urmare a integrării tehnologiilor IT pentru optimizarea proceselor logistice. Măsurile de urgență publicate joi de Comisia Europeană sugerează că avioanele dintre UE și Marea Britanie vor continua să zboare, însă există semne de întrebare cu privire la vacanțele britanicilor pe continent - cât de repede s-au putea întâmpla asta. Restricțiile COVID din UE spun că cetățenii din țările din afara uniunii nu pot intra în spațiu cu motive neesențiale. Excepții se fac, în general, în cazul țărilor cu o rată de infecție foarte mică, însă Marea Britanie nu este în această situație, conform Politico, preluat de profit.ro Euler Hermes împreuna cu Qualetrics, companie de management al experienței, au realizat în perioada 28 septembrie – 21 octombrie 2020 un sondaj privind impactul pandemiei Covid-19 asupra deciziilor economice precum și unele percepții ale riscului, pe un eșantion reprezentativ de 1000 de persoane din Austria, Franța, Germania, Italia, Spania, Elveția și SUA. Pandemia Covid-19 este cea mai recentă dintr-o serie de crize care a punctat primele două decenii ale secolului XXI. Cu toate acestea, este diferită de celelalte începând mai degrabă în economia reală decât în sectorul financiar. De această dată guvernele au depus mari eforturi pentru a reduce la minim impactul economic al restricțiilor prin măsuri ca expansiunea politicii monetare, reducerea temporară a datoriilor, intervenții specifice, extinderea programelor existente, subvenții salariale și scutiri temporare de impozite, scrie FinEco24News.ro