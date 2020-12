Diana Vancea (BT), despre resursele umane în criză: Ne-am confruntat cu Toma Necredinciosul, dar i-a lovit realitatea. Cu „Fricosul” din Albă ca Zăpada încă ne confruntăm

Cu Toma necredinciosul am rezolvat-o relativ repede pentru că i-a lovit realitatea și cumva le-a reglat percepția din mers. Văzând că mama, tata sau colegul de lângă s-a îmbolnăvit și a trecut printr-o perioadă grea, cumva a revenit la realitate.

Ei aveau nevoie să le transmitem de la HR, „over and over again”, acele mesaje că suntem OK ca bancă, că putem trece prin asta, suntem suficient de puternici să trecem peste 1-3 ani de criză. Cum știm asta? Păi am mai fost o dată aici. Vă mai aduceți aminte de 2008?

Mai era frica lor legată de sănătate, a lor și a familiei, a precizat Diana Vancea.







"Pentru asta am reușit să implementăm un sistem de work from home nu doar în centrală, ci și în rețea pentru colegii noștri care lucrează cu clienți", a mai arătat ea.

Am avut și avem suport online pentru partea de frici emoționale, mentale, psihologice. Avem echipe de psihologi care îi ajută cu toată partea asta. Avem o colegă la Academia BT al cărei hobby este fitness-ul. În fiecare dimineață face cu colegii care vor să intre în webinarul respectiv o jumătate de oră de fitness.

"Concomitent am avut de gestionat și pattern-ul (tipar n.r.) „Fricosul” din Albă ca Zăpada. Cu pattern-ul acesta încă ne confruntăm. Normal că avem frici. Cu toții avem. Un anumit nivel de frică e sănătos să-l ai, te păzește de pericole. Când nivelul acesta de anxietate trece de o oarecare normalitate intervin depresia, comportamentul negativ și te trezești că nu mai e ce trebuie să fie", a afirmat Diana Vancea."Le-am dat mesaje pozitive reale: nu vă pierdeți locurile de muncă, nu intenționăm să reducem job-uri. Asta am și făcut. Ca să fim și mai credibili, am acordat prime de performanță anul acesta, bonusuri de sărbători. A durat cam 3-4 luni începând din martie, ca lumea să se liniștească la nivelul ăsta de bază, că nu pierd nimic, că au siguranța job-ului", a explicat reprezentanta BT."Ce am făcut foarte bine în perioada asta cred că e partea de comunicare. Am dat mail-uri aproape săptămânal în perioada de lockdown. A fost disponibil 24/24 departamentul de HR pe mail, pe telefon. Aveam telefoane în care colegii mă sunau și spuneau: Îmi curge nasul și mă doare gâtul, ce să fac? Anul acesta nu mi s-a părut nefiresc să discut așa ceva cu colegii mei, eu și toată echipa", a mai afirmat Diana Vancea.