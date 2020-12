Wizz Air executată silit pentru discriminarea angajaților săi

În 2014, Wizz Air a concediat 19 angajați după ce au înființat și s-au alăturat unui sindicat. În 2015, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din România a decis că disponibilizările dispuse de Wizz Air constituiau în mod clar discriminare împotriva angajaților.



CNCD a hotărât următoarele:

Comunicarea dezacordului faţă de înfiinţarea sindicatului reprezintă discriminare (Wizzair și-a exprimat public dezacordul, atât în timpul unei ședințe de bază, cât și într-o minută scrisă)

Desfacerea contractelor de muncă a persoanelor asociate cu sindicatul format, reprezintă discriminare

Discriminarea a avut ca scop stoparea mişcării sindicale, ceea ce este o faptă extrem de gravă.

Aplicarea amenzii contavenţionale totale în valoare de 25.000 lei pentru Wizz Air Hungary KFT, Budapest

Obligă Wizzair Hungary KFT la comunicarea rezumatului prezentei hotărâri în mass-mediade circulaţie naţională.



Judecătoria Buftea a încuviinţat luni executarea silită în temeiul titlului executoriu reprezentat de hotărârile CNCD și confirmate de Înalta Curte de Casație și Justiție, obligând Wizz Air să publice rezumatul aceastor decizii în presa de circulație națională şi în propria publicaţie care se distribuie călătorilor. Gigantul low-cost Wizz Air are de o lungă perioadă de timp o reputație sumbră atunci când vine vorba de modul cum își tratează angajații, arată un comunicat al CNS Cartel Alfa. Două sentințe definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție din anul 2019 confirmă faptul că Wizz Air se face vinovată de discriminarea angajaților săi.Cazul a fost susţinut de Costel Gîlcă, avocatul sindicatului și Președintele Onorific al asociației FPU România: "Verdictul este foarte important pentru dreptul de a organiza și a da un exemplu că acest tip de comportament nu va trece neobservat și are consecințe. Pe termen lung însă aceste decizii ar trebui să fie însoțite și de o amendă care vizează cifrele de afaceri ale companiei."În cele din urmă, sindicatul a repurtat o nouă victorie, compania fiind obligată să publice rezumatul acestor decizii în presa de circulație națională şi în propria publicaţie care se distribuie călătorilor, conform art. 26 alin. 2 al O.G. nr. 137/2000."Este o mare victorie nu numai pentru noi, ci pentru toți membrii personalului companiilor aeriene din România și Europa pe care Curtea Supremă i-a susținut cu acest verdict", a declarat Mircea Constantin, responsabil de sindicatul organizat în cadrul Wizzair și președintele asociației Flight Personnel Union România (FPU România). "Am văzut o nouă generație de companii aeriene în România, unde stilul de conducere este foarte ostil față de dreptul angajaților de a se organiza în sindicate, printre critici se numără chiar și premierul Norvegiei Erna Solberg, care a spus că nu vrea să zboare cu o companie care refuză organizarea angajaților."Franța, Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Luxemburg, Olanda și Portugalia s-au pronunțat împreună în favoarea unei reveniri post-COVID-19 mai responsabile din punct de vedere social, solicitând Comisiei Europene, precum și tuturor statelor membre, să abordeze problema dezvoltării unor forme atipice de relații de muncă și, în general, a dumpingului social în industria aeriană. De asemenea se cer măsuri rapide pentru restabilirea unei concurențe sănătoase și loiale în sector, precum și asigurarea respectării drepturilor sociale ale tuturor lucrătorilor.Sindicatul Aerolimit Professional și Asociația FPU România susțin declarația comună în favoarea unui sector aviatic mai responsabil din punct de vedere social, făcută recent de ministrul transporturilor francez, Jean-Baptiste Djebbari, și de șapte dintre omologii săi europeni, în cadrul reuniunii informale a Consiliului UE, care a avut loc la 8 decembrie 2020.