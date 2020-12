Construcțiile în creștere cu 18% în perioada ianuarie-octombrie

Institutul National de Statistica (INS) a publicat astazi datele cu privire la evolutia sectorului de constructii in octombrie si primele 10 luni ale anului curent. Statisticile indica cresterea acestui sector intensiv in capital si forta de munca cu un ritm anual ridicat in octombrie, evolutie sustinuta de mix-ul relaxat de politici economice, scriu economiștii Băncii Transilvania într-un raport transmis miercuri investitorilor. Cu toate acestea, constructiile au evoluat la un ritm sub potential pentru a patra luna la rand in octombrie, ceea ce exprima atingerea fazei de maturitate, precizează autorii raportului.Astfel, constructiile au crescut pentru a patra luna consecutiv in octombrie, cu o dinamica lunara de 1%. Se evidentiaza majorarea lucrarilor de constructii noi cu 7% luna/luna. Pe de alta parte, lucrarile de reparatii curente si cele de reparatii capitale s-au ajustat cu ritmuri lunare de 7.8%, respectiv 12.5% in octombrie.Dinamica anuala a constructiilor a decelerat de la 20% in septembrie la 19.5% in octombrie, pe fondul atenuarii ritmurilor de evolutie ale reparatiilor curente (de la 16.3% la 6.2%) si reparatiilor capitale (de la 83.8% la 42.9%).Analiza pe obiecte de constructii evidentiaza accelerarea componentei ingineresti de la 9.1% an/an in septembrie la 19% an/an in octombrie (maximul din mai), pe fondul dinamicii favorabile a investitiilor publice.Pe de alta parte, lucrarile de constructii cladiri rezidentiale si cele de constructii cladiri nerezidentiale au decelerat in octombrie, la 20.9% an/an (de la 26.4% an/an), respectiv 19.7% an/an (de la 37.1% an/an).Prin urmare, in perioada ianuarie-octombrie 2020 constructiile au consemnat un avans de 18% an/an, dat fiind ca incidenta pandemiei a fost contrabalansata de implementarea unui mix relaxat fara precedent de politici economice.Constructiile noi, reparatiile curente si reparatiile capitale au crescut cu dinamici anuale de 8.5%, 34.4%, respectiv 54.5%.Analiza pe obiecte de constructii evidentiaza majorarea componentei ingineresti cu 19.6% an/an, sustinuta de cresterea cheltuielilor de capital ale statului cu 26.8% an/an.Lucrarile de constructii cladiri nerezidentiale si cele de constructii cladiri rezidentiale au crescut cu 15.1% an/an, respectiv 18.8% an/an.Conform estimarilor econometrice elaborate (si sintetizate in al treilea grafic din partea dreapta) constructiile au evoluat sub potential pentru a patra luna la rand in octombrie, dar componenta tendinta a accelerat spre cel mai ridicat nivel din primavara anului 2007.Consideram ca sectorul constructiilor va creste cu un ritm ridicat in acest deceniu (superior dinamicii PIB), evolutie sustinuta de potentialul de dezvoltare din perspectiva infrastructurii critice, persistenta costurilor reale de finantare la un nivel accesibil si implementarea programelor lansate de Uniunea Europeana in acest an (Next Generation si cadrul financiar multianual 2021-2027).