Ajutorul pentru TAROM: termenii financiari ai împrumutului ce va fi acordat de Banca Transilvania. Va vinde un avion până la finalul lui 2021 pentru reînnoirea flotei. Se estimează că va ajunge pe profit în 2024

Așa cum se știe, Tarom și Blue Air primesc ajutoare de stat pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19. Acea ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial în august (OUG 139). Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere modelul convenției de garantare si modelul scrisorii de garanție care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului, precum si termenii financiari ai împrumutului garantat de stat care va fi acordat TAROM de către Banca Transilvania, în numele și în contul statului român.





Conform notei de fundamentare, împrumutul în valoare de peste 18,6 milioane euro, la care se adaugă, dobânzile și comisioanele aferente, este contractat de companie de la Banca Transilvania, pe o perioadă de 6 ani, la o dobândă fixă de 0,9% pe an, cu o perioadă de grație de 24 luni și un comision de acordare de 0,1% aplicabil la valoarea împrumutului.Pentru asumarea riscului de garantare de către stat a împrumutului, precum și a dobânzilor și comisioanelor aferente, în procent de 100%, în limita sumei de 19,3 milioane euro, TAROM va plăti Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, un comision la fondul de risc de 2% pe an aplicat la soldul împrumutului garantat, în rate semianuale consecutive pe toată perioada împrumutului de 6 ani.Conform planului de restructurare, și în condițiile obținerii ajutorului de restructurare, TAROM urmează să înregistreze profit astfel: începând cu anul 2024 în scenariul de bază (realist) și începând cu anul 2027 în scenariul pesimist.TAROM a fost încadrată în categoria de performanță financiară D (grila cuprinde categoriile de la A la E, A reprezentând cea mai bună categorie).Compania va constitui în favoarea Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Garant, o serie de garanții colaterale, care includ ipoteci asupra unui număr de 3 aeronave. Valoarea de piață a acestora este de 19,5 milioane euro, care reprezintă un grad de acoperire cu garanții de 100,95%.Tarom are în vedere vânzarea până la 31 decembrie 2021 a uneia din aeronavele propuse în garanție pentru îndeplinirea uneia dintre condițiile planului de restructurare și anume reînnoirea flotei. Prin urmare compania va face demersurile pentru înlocuirea acesteia cu o altă aeronavă liberă de sarcini, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.Potrivit situațiilor financiare depuse de TAROM la sfârșitul anului 2019, compania de transport aerian avea o cifră de afaceri de 1,35 miliarde lei și un număr de 1.811 angajați.