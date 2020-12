Contrabanda cu țigarete în 2020, nivel minim istoric. Piața neagră a țigaretelor ocupă 9,4% din totalul consumului

Piața neagră a țigaretelor se situează în 2020 la o medie anuală de 9,4% din totalul consumului, cel mai mic nivel din ultimii 12 ani, conform companiei Novel Research. Procentul este în scădere semnificativă față de media înregistrată în 2019 (14%). În noiembrie 2020, comerțul ilegal cu țigarete se află la 9,2%, în ușoară creștere comparativ cu aproximativ 8%, nivelul înregistrat în perioada martie-iulie și septembrie a.c..„Pe parcursul anului 2020 piața neagră a scăzut în aproape toate regiunile țării, comparativ cu 2019. Regiunea nord-est continuă și în acest an să fie cea mai afectată de comerțul ilegal, deși se află în scădere cu 8,3 p.p. până la 24,7%. Scăderi semnificative se înregistrează și în sud vest (10,8 p.p. până la 10,7%), vest (10,6 p.p. până la 8,9%) și sud-est (6,1 p.p. până la 4,7%). Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, ponderea „cheap whites” scade cu 8,5 p.p. în 2020 față de 2019, până la 46,2%, Moldova și Serbia rămân relativ constante față de anul precedent cu 15,7% respectiv 0,5%, iar Ucraina scade cu 6,4 p.p. până la 5,2%. În schimb, ponderea produselor provenite din Duty Free crește cu 9,9 p.p. până la 18% ”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.„În contextul în care nivelul contrabandei a scăzut cu circa 30% în 2020 față de 2019, statul a făcut mai mulți bani din țigări. BAT a plătit cu circa 500 de milioane de lei mai mult în primele 9 luni ale lui 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind pragul de 7 miliarde de lei, pe fondul eforturilor considerabile ale autorităților care, în ciuda pandemiei COVID, au reușit să întărească controlul frontierelor și piețelor și să ofere astfel o șansă companiilor oneste. În condițiile în care Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024 recunoaște contrabanda ca fiind o amenințare la adresa securității naționale, ne dorim să colaborăm cu autoritățile în vederea elaborării unui plan de acțiuni pe termen mediu și lung care să stabilizeze nivelul pieței negre la sub 10% și în anii care urmează”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice, British American Tobacco.„În acest an de criză fără precedent, tutunul s-a dovedit un sector rezilient, pe care statul s-a putut baza. Potrivit execuției bugetare din octombrie, veniturile provenite din accizele pe tutun au crescut cu 12% an/an. JTI va continua să fie un bun contribuabil și un partener al autorităților de aplicare a legii. În această perioadă se derulează cel de-al doilea val al campaniei „Contrabanda este crimă organizată”, în parteneriat cu ANAF, Vama, Poliția de Frontieră, Poliția Română. Vom continua să susținem cele peste 40 de echipe canine din punctele vamale, valoarea mărfurilor confiscate și a amenzilor aplicate cu ajutorul acestora depășind cu mult investiția. JTI desfășoară programe de combatere a contrabandei în parteneriat cu autoritățile încă din 2005, iar de peste zece ani susține campanii publice anuale, precum și echipele canine din cadrul Vămii, specializate în depistarea tutunului, drogurilor și a banilor cash”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.„România se situează pentru prima dată în 12 ani, sub media comerțului ilegal din Uniunea Europeană. Acest nivel istoric se datorează însă în mare parte unui context special. Ca urmare, este de așteptat ca odată cu deschiderea granițelor, si contrabanda să reintre pe un trend crescător. Este de remarcat majorarea comerțului ilegal din noiembrie în regiunea nord-est, de plus 10 p.p. față de septembrie 2020, până la 28,7%. Astfel, pentru ca piața neagră să se mențină la nivel național în jurul procentului de 10%, este necesar ca autoritățile de aplicare a legii să continue să depună eforturi susținute, iar factorii de decizie să aibă în vedere o politică fiscală coerentă și un cadru legislativ echilibrat, care să permită companiilor din acest sector economic să-și continue investițiile și să vireze taxele la buget”, a declarat Alexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România.„A fost un an extrem de dificil, în care autoritățile au continuat să depisteze cantități importante de tigarete ilegale și să destructureze rețele de crimă organizată. În ultimele săptămâni au fost capturate la Calafat și Giurgiu peste 13 tone de tutun brut. Peste 110.000 pachete au fost descoperite într-un camion, la Nădlac. Sunt doar o parte a capturilor realizate in urma acțiunilor desfășurate de autorități în ultima parte a anului. Este evident, așadar, că traficul ilegal continuă, chiar dacă circulația este restricționată. Ca urmare, este necesar ca eforturile de combatere a contrabandei să se desfășoare la fel de susținut și pe viitor, înscrise într-un plan național coerent”, a declarat Adrian Pirau, Head of Sales & Operations, Imperial Tobacco Distribution Romania.„Acest nivel anual al pieței negre, sub 10%, trebuie să devină un punct de reper pentru obiectivele de reducere a contrabandei cu țigarete, stabilite de Vama Română pentru anii următori. Este îmbucurător că la finalul acestui an foarte dificil, studiul Novel notează cel mai scăzut nivel al comerțului ilegal cu țigarete din ultimii 12 ani. La obținerea acestui rezultat au contribuit și lucrătorii vamali care și-au făcut datoria în toate punctele vamale din România. Vom continua eforturile și acțiunile desfășurate în parteneriat cu autoritățile abilitate în combaterea contrabandei, precum și cu mediul de afaceri, astfel încât acest nivel al pieței negre să se mențină pe termen lung.”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor, Marcel Simion Mutescu.„În regiunile de lângă granițe, țigaretele sunt cele mai traficate produse. În consecință, polițiștii de frontieră se află în prima linie pentru combaterea acestui fenomen care aduce prejudicii majore bugetului statului și alimentează crima organizată. În primele 11 luni ale anului 2020, au fost reţinute aproximativ 4.000.000 pachete țigări, cu o valoare de aproximativ 50.000.000 lei şi au fost identificate şi destructurate şapte grupuri organizate în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări, în care au fost implicate 36 de persoane. Putem fi astfel mândri că și acțiunile noastre au dus la scăderea istorică a contrabandei cu țigarete în România, în acest an atât de dificil,” a declarat șeful Poliției de Frontieră, chestor principal de poliţie Liviu Bute.„Combaterea contrabandei cu tutun reprezintă o preocupare constantă a polițiștilor, care, prin acțiunile și filtrele din teren, dar și prin acțiunile operative din cadrul dosarelor penale, au reușit să contribuie la diminuarea semnificativă a pieței negre a țigaretelor. Astfel, peste 52 milioane de țigarete și aproximativ 20 de tone de tutun au fost capturate, în urma operațiunilor derulate, în primele 11 luni ale anului, de polițiștii de la investigare a criminalității economice, combaterea criminalității organizate, ordine publică, rutieră și transporturi. Concluzia noastră este una simplă: acțiunile noastre sunt eficiente și este necesar să le continuăm împreună cu partenerii instituționali”, a declarat comisarul-șef de poliție Aurel DOBRE, directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.Producătorii de țigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autoritățile de aplicare a legii, le-au solicitat fără succes în ultimii ani. Includerea contrabandei în categoria amenințărilor identificate în Strategia de apărare a țării ar putea constitui baza pentru aceste modificări care includ reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunii de contrabandă cu țigarete, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară aproape nestingherit în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.Anul trecut, companiile de tutun au virat la bugetul statului circa 3,6 miliarde de euro. În 2020, sectorul tutunului a devenit cel mai solid contribuabil. După estimările Ministerului Finanțelor, taxele plătite până în septembrie, circa 9,8 miliarde lei, au acoperit cheltuielile făcute de stat pentru combaterea pandemiei.