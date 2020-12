Business report: Problema noastră cu patriotismul. Francezii, îndemnați să își facă provizii de Crăciun de la producătorii locali. Scrisoare a societății civile împotriva nominalizării lui Sorin Cîmpeanu la Educație

​Povestea primului roman care a predat economie la Harvard si a consiliat Guvernul Japoniei. Problema noastră cu patriotismul. A început una dintre cele mai fierbinţi curse din energie, cea a hidrogenului. Care sunt atuurile României? Liberalizarea pieţei de gaze: Deşi preţul pe burse este la jumătate, românii plătesc facturi mari. Anul viitor scade numărul de avize pentru muncitorii străini.

Acum e profesor universitar la Boston si investeste in start-up-uri. A facut cariera pe trei continente si a reusit peste tot unde si-a propus. A fost primul roman care a predat economie la Harvard, iar timp de un an si jumatate a fost consultant pentru Guvernul Japoniei. Andrei Hagiu este acum profesor la Boston University, unul dintre cele mai apreciate centre universitare din lume. Originar din Iasi, Andrei Hagiu s-a mutat cu familia in Franta inca din copilarie, iar prima facultate pe care a absolvit-o a fost celebra Ecole Polytechnique din Franta. Pana acolo, insa, a trebuit sa o ia de la zero si sa invete o limba straina, la scoala. Daca la inceput nu a fost prea incantat, cu timpul a reusit sa se acomodeze, chiar daca nu toate lucrurile au fost roz. Asta si pentru ca unii dintre colegii sai de liceu l-au privit cu raceala fiindca era roman, scrie ziare.com