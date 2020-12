Noile titluri Tezaur din ianuarie versus depozite: unde se câștigă mai mult. Oferta Finanțelor din ianuarie e mai slabă decât cea din noiembrie

Sa presupunem că cineva dorește să plaseze o sumă de 5.000 de lei. Cât va lua la depozite și cât la titlurile Tezaur





Câștigul la depozite, după un an

Câștigul la titlurile Tezaur pe oferta de 1 an

3 ani

Până să ajungem la depozite, trebuie menționat că la emisiunea MFP pe 1 an, dobânda era de 3,5% în noiembrie, iar în ianuarie va fi de 3,25%. La emisiunea pe 3 ani se oferea 4% (în noiembrie), în timp ce în ianuarie se va da 3,5%.Cele mai bune oferte la bănci cu dobânzi (fixe) sunt între 2,7 – 4% pe un an, conform datelor FinZoom *Bineînțeles, sunt și oferte mai slabe, dar le luăm pe cele din top.Câștigul real la cei 5.000 de lei ar fi, după un an, între 121,5 – 180 lei, după ce se scad comisioanele și impozitul pe venit.La titlurile de stat, așa cum se știe, poate că nu mai este nevoie să menționăm: nu se plătește impozit.Prin urmare, la suma de 5.000 de lei investită câștigul la 3,25% este de 162,5 lei.În ambele cazuri am decis să nu capitalizăm câștigul. Poate omul dorește asta, plus că nu știm dacă vor mai fi oferte Tezaur în 2022.La bănci, suma ce se va strânge este între 367 – 594 lei, luând în considerare că dobânzile sunt între 3,3-4,4%.*Așa cum am spus și mai sus, sumele acelea sunt după comisioane și impozit pe venit.La Tezaur, emisiunea pe 3 ani va fi de 3,5%/an, deci la final suma va fi de 525 lei.*Nu se aplică impozit pe venitDiferența este la oferta pe 5 ani, iar în calculatorul FinZoom nu am gasit o ofertă pe 5 ani. Dar după o așa perioadă, prin titlurile Tezaur suma rezultată ar fi de 937,5 lei.*Acest material nu reprezintă o recomandare de investiții, ci pune în balanță ofertele din piață.Dacă cineva vrea să investească în oricare dintre oferte, trebuie să se gândească bine ce alege și să ia în considerare pentru cât timp ține banii blocați. Dacă vorbim despre dobânzi și câștig, trebuie să ne uităm pe proiecția BNR privind inflația. Pentru finalul anului viitor, Banca Centrală estimează 2,5% cu un interval de incertitudine de +/-1,6%.