​Business report: Ce se schimbă de la 1 ianuarie. Last minute-ul - tendința anului 2021. Liberalizarea pieței va scumpi energia. Profesorii pierd 30% din venituri pentru că intră în învățământ

Ce se schimbă pentru români de la 1 ianuarie: scumpiri masive în energie, creșteri de prețuri la carburanți și la țigări. Autoritățile au anunțat creșterea salariului minim brut la 2.300 de lei. Alocațiile pentru copii vor fie mărite cu 10% de la începutul anului. De la 1 ianuarie 2021, piața energiei electrice va fi liberalizată total, astfel că românii care beneficiază de tariful universal și nu și-au schimbat furnizorul se vor trezi cu scumpiri, arată Asociația Energie Inteligentă, citată de Agerpres.ro. Cei mai afectați vor fi consumatorii Enel din Banat, care urmează să plătească cu 26% mai mult pentru fiecare kWh de electricitate consumat, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Aceștia sunt urmați de abonații Enel din sudul Munteniei, inclusiv București, unde tarifele vor crește cu 23,4% și de cei ai aceleiași companii, dar aflați în Dobrogea, unde majorarea va fi de 18%, mai arată asociația, scrie Libertatea





Profesorii pierd 30% din venituri pentru că intră în învățământ. Un studiu al Comisiei Europene arată că profesorii sunt mai prost plătiți decât angajații din „privat" care au terminat o facultate. Diferențele de venituri se văd și între bărbați și femei. „Actuala criză sănitară a lansat în educație provocări fără precedent. Profesorii din Europa au jucat un rol esențial în organizarea și asigurarea învățământului la domiciliu și întoarcerea (acolo unde a fost cazul n.red.) în siguranță la școală... Criza ne-a amintit cât de valoroasă, dar și exigentă, este profesia de învățător. Abilitățile și devotamentul profesorilor sunt, de asemenea, indispensabile pentru ca elevii să-și atingă întregul potențial. Dar, răsplata profesorilor este suficient de competitivă pentru a-i putea atrage și pentru a-i păstra pe cei mai calificați dintre ei?", se întreabă autorii studiului. Răspunsul este că numai în patru state Danemarca, Germania, Austria și Finlanda, profesorii de la clasele I-IV, gimnaziu și liceu primesc salarii comparabile cu angajații din sistemul privat care au același nivel de studii (facultate, master), notează Nwesweek.ro

Cîțu: Bugetul pe 2021 nu pune frână economiei. Va fi construit cu un deficit de 7% din PIB. Premierul Florin Cîţu a declarat, luni, că bugetul pe anul 2021 va fi construit cu un deficit de 7% din PIB, ceea ce arată angajamentul pentru consolidarea fiscală. El a menţionat, totodată, că este un buget care nu pune frână economiei. "Am văzut deja discuţii în spaţiul public şi trebuie să clarificăm pentru bugetul de anul viitor ce măsuri rămân şi cum se vor prelungi. Pentru bugetul de anul viitor rămânem la ceea ce am spus şi până acum: suntem adepţii unei consolidări fiscale, ceea ce înseamnă că vom construi un buget cu care vom veni în Parlamentul României cu un deficit bugetar în jur de 7% din PIB, ceea ce arată, pe de o parte, angajamentul nostru ferm pentru consolidarea fiscală şi, în acelaşi timp, este un deficit bugetar care, în contextul economic actual, nu pune o frână economiei. Politica fiscală rămâne stimulativă în 2021, este adevărat, aşa cum estimăm noi, în prima parte a anului, se va muta către o politică fiscală neutră în a doua parte a anului", a afirmat Cîţu, după şedinţa de Guvern, scrie afaceri.news





Touroperator: Last minute-ul va fi o tendință generală pentru 2021, iar turismul va căpăta o tentă regională. Last minute-ul va fi probabil o tendință generală pentru 2021, iar turismul va căpăta o tentă regională, arată un studiu al touroperatorului Travel Planner, potrivit căruia măsurile luate de hotelieri și flexibilitatea ofertelor vor conta mai mult decât prețul plătit pe un pachet turistic. "Coronavirus-ul încă există, dar acest lucru nu înseamnă că nu ne putem bucura de vară și de concediu în siguranță. Singura condiție este să respectăm cu strictețe măsurile de siguranță, de distanțare socială și de igienă. Dacă 2020 a fost anul incertitudinilor din punct de vedere al călătoriilor, pentru 2021 avem speranțe mari. De ce? Pentru că avem deja un istoric, știm cum să ne protejăm și pentru că vrem să trăim iar emoția alegerii vacanței!", spune Sebastian Constantinescu, director general al touroperatorului Travel Planner. Compania face și recomandări despre cum ar putea turiștii români să-și organizeze vacanța în 2021, scrie profit.ro

Execuția bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 84,05 miliarde de lei (8,0% din PIB), scriu Finanțele în raportul de execuție bugetară. Sume în valoare de 43,66 de miliarde de lei lei (4,16% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale, investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Creșterea deficitului bugetar aferent celor unsprezece luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea venituri, (I) de evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie - noiembrie datorită crizei, precum și ca urmare a amânării plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada crizei (19,08 mld lei), (II) de creșterea cu 1,88 mld lei a restituirilor de TVA, față de nivelul aferent perioadei ianuarie-noiembrie 2019, pentru susținerea lichidității în sectorul privat, (II) precum și de bonificațiile acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit și a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,9 miliarde de lei, scrie economica.net Lovite de primul val al coronavirusului în primăvară și luptându-se cu un al doilea val în toamnă, întreprinderile europene au înregistrat o scădere dramatică a producției, declinul atenuîndu-se în ultimele luni. Și, în timp ce revenirea a fost mai puternică decât era de așteptat, dar inegal, cu sectoare descurcându-se mai bine decât altele, incertitudinea continuă să tulbure viitorul producției în UE. Pe măsură ce pandemia a atins primul său vârf la începutul anului 2020, producția industrială din UE a scăzut cu 27,6 la sută în aprilie față de luna din anul precedent. În țările care au impus închiderea fabricilor și a altor afaceri, cum ar fi Spania, Franța și Italia, producția a avut cele mai mari scăderi (peste 40% în cazul Italiei). Prin comparație, țările care au menținut liniile de asamblare- Germania și Suedia, de exemplu- s-au descurcat mai bine, scrie cursdeguvernare.ro Premierul Florin Cîţu l-a numit pe Lucian Isar, reprezentantul României la BERD, consilier onorific, o poziţie care nu este remunerată. De altfel, Florin Cîţu, în calitate de ministru al finanţelor, l-a numit la începutul anului pe Lucian Isar în poziţia de la BERD - Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare -, unul dintre cei mai mari creditori ai României. Cei doi se cunosc de mai bine de 15 de ani, având în vedere că au fost şefi de trezorerie la Citybank şi Banpost, respectiv ING. Cei doi sunt puşi pe lista celor care au speculat cursul valutar al leului în toamna lui 2008, un episod extrem de controversat în istoria pieţei valutare. BNR niciodată nu a confirmat numele dealerilor sau trezorierilor aflaţi pe lista neagră. Cert este că cei doi s-au despărţit de Bancpost, şi ING după câţiva ani. Lucian Isar este soţul Alinei Gorghiu, membru marcant al PNL, iar în 2010 a urmat cursurile Colegiului Naţional de Apărare de la Bucureşti şi Academiei Naţionale de Informaţii Mihai Viteazu, scrie Ziarul Financiar. Așteaptă companiile industriale noi masuri fiscale și legislative pentru ușurarea poverii? Se recalibrează, își caută direcția sau își așteaptă sfârșitul? În context actual, concluzia ar fi ca pandemia a generat o efervescență în rândul managerilor și la presiunea ei companiile au început să-și adapteze strategiile la contextul general al mediului de afaceri și să ia masuri pentru asigurarea continuității prin reorientare, redimensionare sau reproiectare totală sau parțială a activității. Șansele reale de ieșire din actuala criză depind de starea actuala a fiecărei companii și de cât de repede își vor lua masurile de recalibrare prin restructurare, scrie project-e.ro . Consumatorii casnici de electricitate ar trebui să încheie noi contracte pe piaţa liberă, unde găsesc preţuri mai mici decât ar plăti dacă rămân cu vechile contracte, de la 1 ianuarie, a declarat, luni Virgil Popescu, ministrul Energiei. Aceasta în contextul în care, de la 1 ianuarie 2021, piaţa de electricitate se va liberaliza complet, iar consumatorii care rămân cu vechile contracte vor plăti facturi mai mari cu valori cuprinse între 13% şi 26%. "Există piaţa concurenţială (liberă - n.r.), care este mai ieftină decât piaţa universală (vechea piaţă reglementată - n.r.) şi există Hidroelectrica, care are un preţ mai mic de la 1 ianuarie. Oamenii ar trebui să se uite pe site-ul ANRE, la comparatorul de preţuri, şi să-şi aleagă oferta cea mai bună. Eu am spus acum vreo două săptămâni, în momentul în care Hidroelectrica a anunţat o ieftinire cu 4% a preţului la energie electrică de la 1 ianuarie, că oricine nu este mulţumit de furnizorul actual îşi poate alege un furnizor din piaţa concurenţială, respectiv poate să se mute la Hidroelectrica, care până acum oferă cel mai mic preţ şi de la 1 ianuarie mai mic decât preţul de anul acesta şi mai mic decât preţul reglementat care este până la 31 decembrie", a declarat ministrul, potrivit rfi.ro În programul de guvernare al Cabinetului codus de Florin Cîțu și susținut de PNL, USR PLUS și UDMR, apar mai multe facilități pentru tinerii care vor să facă afaceri în mediul rural. Potrivit proiectului de guvernare, printre altele, ar urma să se ofere o „primă de instalare de 100.000 de euro pentru tinerii fermieri, finanțată prin Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene”. De asemenea, se dorește acordarea unui „sprijin pentru antreprenoriatul rural și tinerii fermieri, în cadrul unei scheme generale privind dezvoltarea agriculturii, cu un buget total de 300 de milioane de euro”. Tot în programul de guvernare mai sunt trecute: „facilități fiscale tinerilor pentru demararea propriei afaceri, cu accent pe mediul rural; subvenționarea dobânzilor de către stat pentru creditele acordate tinerilor care își dezvoltă propria afacere; dezvoltarea unui produs de garantare pentru tineri pentru toate schemele guvernamentale și europene de finanțare a pornirii unei afaceri (este vorba de programele Innotech Student, Startup Nation și altele, se va pune accent pe tehnologie și inovare)” , scrie greatnews.ro