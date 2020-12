Cîțu, despre mărirea alocațiilor cu 20 de procente, în loc de 40: Așa s-au promis multe în trecut. Și PSD a promis dublări, triplări (...) Guvernul nu a luat o decizie/ A votat la Senat pentru 20%, așa fiind și construcția bugetară pentru 2021

Cîțu a fost întrebat de jurnaliști, într-o conferință la Palatul Victoria, de ce va fi o majorare de 20 de procente, când trebuia anul acesta să fie de 40.„Așa s-au promis multe în trecut. Și PSD a promis dublări, triplări. În acest moment, pe construcția bugetară pe care noi o luăm în calcul în 2021, creșterea alocațiilor cu 20% este ceea ce cred că este sustenabil. Repet, nu este o decizie a Guvernului. Eu ca senator vă spun că este ceea ce eu am votat. Guvernul nu a luat nicio decizie în ceea ce privește alocațiile. Am lăsat la latitudinea Parlamentului”, a spus el.A ținut să precizeze că în Parlament a fost făcută această modificare de majorare cu doar 20%.„Dacă ea trece până la momentul când avem bugetul, poate să fie luată în considerare, dar dacă nu, vom merge pe legislația în vigoare care are acele creșteri”, a spus Cîțu.Alta declarație a sa pe temă: „În această ordonanță nu facem nimic în ceea ce privește alocațiile. A fost o ordonanță adoptată de Guvernul precedent. A fost o lege de respingere a Ordonanței în Parlament. Această lege a fost retrimisă de președinte în Parlament la reexaminare. Din ce înțeleg, astăzi la Senat se vota Legea de aprobare cu modificări la amendamentul respectiv cu creștere a alocațiilor în 2021 cu 20%. Nu știu dacă a trecut sau nu la Senat această formă. Eu am fost sunat și am votat această formă, dar nu știu care a fost votul final”.Ordonanța adoptată în vară de Guvernul Orban prevede majorarea alocațiilor de două ori în 2021: în ianuarie și în iulie.Este, de fapt, o majorare de 20 puncte procentuale aplicată la suma rezultată din diferența dintre cuantumul de dublare (300 sau 600 lei, după caz) și cuantumul acordat anterior în luna iulie 2020). Adică creșteri de cate 29 de lei.