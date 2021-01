​Business report: Cele mai vândute mașini din Europa, în fiecare țară. Calendarul obligaţiilor fiscale pe ianuarie. Școlile nu se redeschid fizic după vacanța de iarnă. Mașinile cu volan pe dreapta nu mai pot fi înmatriculate

Creşterea plafonului pentru TVA-ul de 5% de la 95.000 la 140.000 de euro se amână un an. Mii de români pot pierde banii de avans ● Cele mai vândute mașini din Europa, în fiecare țară ● Jack Ma, inamicul public nr. 1 al lui Xi Jinping. Cum l-a făcut „Puterea” să „dispară” ● Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2021 ● Sorin Cîmpeanu: Școlile nu se redeschid fizic după vacanța de iarnă ● Mașinile cu volan pe dreapta, din Marea Britanie, nu mai pot fi înmatriculate în România ● Justiția din Senegal a clasat un dosar în care apărea fratele președintelui și Frank Timiş ● Pe TikTok, „impostorul Cumpănașu încurajează violent ura copiilor față de școală și de profesori” ● ​Un număr record de români au cumpărat case în 2020. Cum va fi 2021 în imobiliare.







Decizie neaşteptată a Guvernului Cîţu luată pe 30 decembrie care loveşte puternic piaţa imobiliară: Creşterea plafonului pentru TVA-ul de 5% de la 95.000 la 140.000 de euro se amână un an. Mii de români pot pierde banii de avans. Măsura adoptată de Guvern loveşte puternic în singurul sector al pieţei imobiliare care nu a avut de suferit din cauza crizei provocate de pandemie – cel rezidenţial. Acum cel mai probabil de la 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare pragul de 140.000 de euro pentru TVA-ul de 5%, dacă nu va fi emisă o nouă ordonanţă de urgenţă care să amâne din nou. Guvernul consideră că această măsură ar fi adus un impact de 200 mil. lei în veniturile din TVA, în condiţiile în care din apartamentele contractate ar fi încasat 5% TVA, iar dacă vânzările vor fi anulate nu vor mai încasa nimic. Mai mult, statul ar fi încasat 5% din 140.000 de euro, nu din 93.000 de euro. Clienţii au evitat până acum achiziţia de apartamente de 100.000-140.000 de euro din cauza TVA-ului mare raportat la cele sub 93.000 de euro. Pentru a nu intra sub incidenţa TVA-ului de 19% aceştia au renunţat la achiziţia locurilor de parcare, preferând să blocheze străzile de acces sau chiar cumpărau la "gri" apartamentele, în condiţiile în care legea prevede ca acestea să fie "locuibile" nu finalizate complet. Alţii chiar cumpărau în familie două apartamente alăturate pentru a le uni şi implicit pentru a le cumpăra cu TVA de 5%, scrie Ziarul Financiar. Măsura adoptată de Guvern loveşte puternic în singurul sector al pieţei imobiliare care nu a avut de suferit din cauza crizei provocate de pandemie – cel rezidenţial. Acum cel mai probabil de la 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare pragul de 140.000 de euro pentru TVA-ul de 5%, dacă nu va fi emisă o nouă ordonanţă de urgenţă care să amâne din nou. Guvernul consideră că această măsură ar fi adus un impact de 200 mil. lei în veniturile din TVA, în condiţiile în care din apartamentele contractate ar fi încasat 5% TVA, iar dacă vânzările vor fi anulate nu vor mai încasa nimic. Mai mult, statul ar fi încasat 5% din 140.000 de euro, nu din 93.000 de euro. Clienţii au evitat până acum achiziţia de apartamente de 100.000-140.000 de euro din cauza TVA-ului mare raportat la cele sub 93.000 de euro. Pentru a nu intra sub incidenţa TVA-ului de 19% aceştia au renunţat la achiziţia locurilor de parcare, preferând să blocheze străzile de acces sau chiar cumpărau la "gri" apartamentele, în condiţiile în care legea prevede ca acestea să fie "locuibile" nu finalizate complet. Alţii chiar cumpărau în familie două apartamente alăturate pentru a le uni şi implicit pentru a le cumpăra cu TVA de 5%,



Cele mai vândute mașini din Europa, în fiecare țară. Dacia, în Top 10 în 7 țări, însă doar pe o singură piață are unul dintre modele pe prima poziție. Skoda este noua vedetă a Europei, atât ca număr de țări în care se află în Top 5, cât și ca număr de poziții 1 pe care le ocupă. Modelul preferat de clienții europeni este Octavia, care se situează pe primul loc în Austria, Cehia, Polonia și Elveția. Modelul ceh se regăsește în nu mai puțin de 13 țări între primele 5 automobile cumpărate. Performanța acestui model este chiar mai bună decât cea a primelor două automobile din topul european, VW Golf și Renault Clio. Modelul german este favorit în 5 piețe, iar cel francez, în 4. Datele colectate de Jato Dynamics, pentru Automotive News, arată că modelele Dacia se află în 7 țări în Top 10 al vânzărilor, însă doar pe o singură piață, cea din România, are unul dintre modele pe prima poziție. Dacia Sandero se află și în Spania pe un loc fruntaș: locul 2, după ce mai multe luni a fost cel mai vândut model din peninsulă, . . Dacia, în Top 10 în 7 țări, însă doar pe o singură piață are unul dintre modele pe prima poziție. Skoda este noua vedetă a Europei, atât ca număr de țări în care se află în Top 5, cât și ca număr de poziții 1 pe care le ocupă. Modelul preferat de clienții europeni este Octavia, care se situează pe primul loc în Austria, Cehia, Polonia și Elveția. Modelul ceh se regăsește în nu mai puțin de 13 țări între primele 5 automobile cumpărate. Performanța acestui model este chiar mai bună decât cea a primelor două automobile din topul european, VW Golf și Renault Clio. Modelul german este favorit în 5 piețe, iar cel francez, în 4. Datele colectate de Jato Dynamics, pentru Automotive News, arată că modelele Dacia se află în 7 țări în Top 10 al vânzărilor, însă doar pe o singură piață, cea din România, are unul dintre modele pe prima poziție. Dacia Sandero se află și în Spania pe un loc fruntaș: locul 2, după ce mai multe luni a fost cel mai vândut model din peninsulă, scrie profit.ro





Jack Ma, inamicul public nr. 1 al lui Xi Jinping. Cum l-a făcut „Puterea” să „dispară”. Figură enigmatică a Chinei, miliardarul Jack Ma a ajuns la o escaladare a relației sale nefavorabile cu regimul autocrat de la Beijing. Cea mai recentă dovadă ar putea fi chiar dispariția sa bruscă din fruntea unui show de talente. Pe măsură ce relația sa cu guvernul chinez s-a deteriorat, miliardarul Jack Ma a dispărut din fața audienței show-ului de talente pe care l-a creat, încă o dovadă a asperităților în creștere pe care le are relația sa cu președintele Xi Jinping și cu puterea autocrată de la Beijing. Potrivit relatărilor presei, Jack Ma a fost înlocuit din postura de jurat a finalei „Africas Business Heroes”, o competiție televizată pentru antreprenori în devenire. Fotografia sa a dispărut de pe pagina de Internet a competiției. Magnatul a fost exclus și din clipul promotional al show-ului. Marea finală a avut loc în luna noiembrie, la puțin timp după ce miliardarul a criticat deschis autoritățile decizionale de la Beijing și băncile deținute de către stat. În urma discursului său, Partidul Comunist Chinez a avut reacții vehemente și a ordonat suspendarea ofertei publice istorice a lui Ma în valoare de 37 miliarde de dolari pentru compania sa Ant Group. După suspendarea listării Ant Group, care ar fi reprezentat cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) de anul trecut, magnatul nu a mai avut nicio apariție publică, . . Figură enigmatică a Chinei, miliardarul Jack Ma a ajuns la o escaladare a relației sale nefavorabile cu regimul autocrat de la Beijing. Cea mai recentă dovadă ar putea fi chiar dispariția sa bruscă din fruntea unui show de talente. Pe măsură ce relația sa cu guvernul chinez s-a deteriorat, miliardarul Jack Ma a dispărut din fața audienței show-ului de talente pe care l-a creat, încă o dovadă a asperităților în creștere pe care le are relația sa cu președintele Xi Jinping și cu puterea autocrată de la Beijing. Potrivit relatărilor presei, Jack Ma a fost înlocuit din postura de jurat a finalei „Africas Business Heroes”, o competiție televizată pentru antreprenori în devenire. Fotografia sa a dispărut de pe pagina de Internet a competiției. Magnatul a fost exclus și din clipul promotional al show-ului. Marea finală a avut loc în luna noiembrie, la puțin timp după ce miliardarul a criticat deschis autoritățile decizionale de la Beijing și băncile deținute de către stat. În urma discursului său, Partidul Comunist Chinez a avut reacții vehemente și a ordonat suspendarea ofertei publice istorice a lui Ma în valoare de 37 miliarde de dolari pentru compania sa Ant Group. După suspendarea listării Ant Group, care ar fi reprezentat cea mai mare ofertă publică iniţială (IPO) de anul trecut, magnatul nu a mai avut nicio apariție publică, potrivit Evenimentului Zilei





​Un număr record de români au cumpărat case în 2020. Cum va fi 2021 în imobiliare. Un număr record de români au cumpărat case în 2020, inclusiv prin programul „Prima Casă”, a declarat într-un interviu acordat „Adevărul” Maggie Kitshoff, Residential & Office Managing Partner Prime Kapital, punctând şi tendinţele pieţei imobiliare dinn 2021. În opinia acestuia, creşterea plafonului la 140 mii de euro până la care pot fi achiziţionate locuinţe cu TVA redus de 5% a fost cea mai importantă măsură luată de autorităţi în 2020 pentru piaţa rezidenţială. Această măsură, împreună cu provocările unice ale acestui an, cum ar fi cererea de locuinţe mai spaţioase şi de calitate, ca efect direct al perioadelor de izolare, au accelerat anumite tendinţe în piaţă. Măsura a venit într-un moment foarte bun pentru cumpărători şi sper că va conduce la dezvoltarea unor proiecte imobiliare de calitate mai bună, Un număr record de români au cumpărat case în 2020, inclusiv prin programul „Prima Casă”, a declarat într-un interviu acordat „Adevărul” Maggie Kitshoff, Residential & Office Managing Partner Prime Kapital, punctând şi tendinţele pieţei imobiliare dinn 2021. În opinia acestuia, creşterea plafonului la 140 mii de euro până la care pot fi achiziţionate locuinţe cu TVA redus de 5% a fost cea mai importantă măsură luată de autorităţi în 2020 pentru piaţa rezidenţială. Această măsură, împreună cu provocările unice ale acestui an, cum ar fi cererea de locuinţe mai spaţioase şi de calitate, ca efect direct al perioadelor de izolare, au accelerat anumite tendinţe în piaţă. Măsura a venit într-un moment foarte bun pentru cumpărători şi sper că va conduce la dezvoltarea unor proiecte imobiliare de calitate mai bună, scrie Adevarul.ro

Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au firmele în prima lună a acestui an. Mai jos vă prezentăm calendarul obligaţiilor fiscale pentru prima lună din anul 2021 cu scopul de a veni în ajutorul contribuabililor cu privire la lista principalelor obligaţii de plată şi de declarare aferente lunii ianuarie a acestui an, conform documentului de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).Agenda fiscală a lunii ianuarie 2021, aşa cum este publicată de ANAF, poate fi consultată gratuit pe site-ul instituţiei . Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că școla nu va reîncepe fizic după vacanța de iarnă, deoarcere termenul de 11 ianuarie este ”mult prea scurt”. Sorin Cîmpeanu susține că instituția pe care o conduce “își dorește deschiderea cât mai grabnică a școlilor”, dar asta “în măsura în care situația epidemiologică o va permite”. ”Pe 11 ianuarie mi se pare mult prea scurt. Pe 11 ianuarie e termenul dintr-un calendar care a fost construit cu multe luni de zile în urmă. Ministerul Educației, instituțional, îşi doreşte redeschiderea cât mai grabnică a şcolilor, în măsura în care situaţia epidemiologică o va permite. Revenirea la şcoală se va face ţinând seamă şi de ceea ce vor face alte state care se confruntă cu aceeaşi problemă″, a spus Cîmpeanu, scrie Radio Europa Liberă Din acest an, mașinile cu volan pe dreapta, aduse din Marea Britanie, nu mai pot fi înmatriculate în România, ca urmare a Brexit-ului. Românii care dețin deja o astfel de mașină și au înmatriculat-o la timp vor putea circula fără probleme pe șoselele din România. În ultimii ani, însă, acestea au fost deseori implicate în accidente rutiere grave. În România circulă peste 110.000 de mașini cu volan pe dreapta. Cei care nu le aveau înregistrate la Registrul Auto Român s-au grăbit să facă acest lucru în ultimele zile ale anului trecut. Cei care nu au reuşit, vor mai putea circula cu ele în România doar 90 de zile, potrivit Europa FM . Afacerea este legată de atribuirea, în iunie 2012, a explorării şi exploatării a două câmpuri petroliere şi gazeifere offshore către societatea Petro-Tim a omului de afaceri româno-australian Frank Timiş, un novice în acest sector, asociată cu Petrosen, Societatea de Petrol a Senegalului. Macky Sall a devenit preşedinte al acestei ţări în aprilie 2012 şi el a confirmat decizia predecesorului său, Abdoulaye Wade, privind atribuirea contractului.Ancheta a fost deschisă în urma unui reportaj publicat în iunie 2019 de postul BBC. Conform acestui post, în anul 2014 compania lui Frank Timiş ar fi vărsat în secret o primă de 250.000 de dolari către Agritrans, o societate controlată de Aliou Sall, fratele preşedintelui Macky Sall. Tot potrivit BBC, participaţiile grupului lui Frank Timiş ar fi fost răscumpărate de societatea BP în 2017 pentru suma de 250 de milioane de dolari, plus redevenţe de circa 10 miliarde de dolari pe 40 de ani, deturnând astfel importante venituri ale statului senegalez, semnalează Newsweek.ro . Ciprian Mihali, fost ambasador al României în Senegal și profesor în filosofie la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, trage un semnal de alarmă în privința „impostorului” Alexandru Cumpănașu și a nocivității prezenței acestuia în viața elevilor. Folosind un cont TikTok, „Cumpănașu încurajează violent ura copiilor față de școală și față de profesori și se asociază, pe ritmuri de manele, cu tinerii care «luptă» dând din buric pentru a «băga» 100k profesori în pușcărie”, scrie Ciprian Mhail. „Cumpănașu exploatează cu un cinism absolut toate găurile din șvaițerul educației românești. Unul din patru sau din cinci elevi din România este fan Cumpănașu”, constată amar profesorul Mihail, potrivit Ziaristii.com