Biriș: Consider complet greșită măsura amânării creșterii la 140.000 euro a plafonului pentru care TVA la locuințe noi este de 5%

”Absolut firesti masurile care amana cresterile de salarii in sectorul bugetar, intrarea in vigoare a unor beneficii suplimentare de genul tichetelor de vacanta in cuantum egal cu 6 salarii minime (13.800 lei/an, acum "doar" 6.240 lei/an) sau pensiile speciale pentru alesii locali, prevazute in Codul administrativ”, scrie Gabriel Biriș pe contul personal de Facebook. Biriș a mai precizat că din punctul său de vedere masura amanarii cresterii la 140.000 euro a plafonului pentru care TVA la locuinte noi este de 5% e una greșită.







Postarea integrală a lui Gabriel Biriș:





Consider complet gresita masura amanarii cresterii la 140.000 euro a plafonului pentru care TVA la locuinte noi este de 5%. Masura lipseste de continut programul Noua Casa (este absurd sa creada cineva ca un cumparator va apela la garantia oferita de stat pentru a se imprumuta suplimentar cu 15 -20.000 euro pe care sa ii dea statului ca TVA!). Inteleg ratiunea pentru care a fost adoptata (impact bugetar), dar consider ca la calculul impactului nu s-a avut in vedere faptul ca majoritatea achizitiilor de apartamente/case noi peste plafon sunt achizitionate pe companii, cu taxare inversa. Voi reveni cu calcule.



Am vazut si ca s-a introdus o scutire de impozit specific (Horeca) pentru primul trimestru din 2021, justificabila prin prisma masurilor ce au afectat puternic sectorul Horeca. Cu riscul de a imi supara (din nou) amicii din Horeca, consider insa ca pastrarea acestui impozit - introdus in 2016 de Dragnea, este complet imorala si ca revenirea la impozitul pe profit se impunea, mai ales in aceasta perioada. Sectorul clameaza pierderi, deci impozitul pe profit nu numai ca ar fi fost zero, dar pierderile ar fi putut fi recuperate in urmatorii 7 ani. Privilegiul de a nu plati impozit pe profit pare insa ca e mai important pentru marii operatori din sector...Pe langa faptul ca, la data introducerii, impozitul specific a fost unul derizoriu in comparatie cu impozitul pe profit (pe care l-a inlocuit, marile hoteluri sau restaurante nefiind obligate sa il mai plateasca), scutirea este si discriminatorie. Restaurantele, hotelurile si pensiunile mici si medii (cifra de afaceri mai mica de 1 milion euro/an) vor fi obligate sa plateasca impozit pe veniturile micro (1%), pe cand marile restaurante, cluburi sau hoteluri nu vor trebui sa plateasca nimic. O fi drept asa?

Contextul bugetar este unul crancen iar intrarea in vigoare a acestor majorari ar fi facut ca deficitul si deci si datoria publica sa explodeze. Normal ar fi fost ca aceste masuri sa fie luate la inceputul crizei, dar - deh!, veneau alegerile...