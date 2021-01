​Business report: Unde este Jack Ma? Joburile următorului deceniu. ANPC intră pe tăcute în service-uri. Prelungirea suspendării ratelor nu e automată De ce e bine că nu s-a redus TVA la locuintele sub 140.000 euro

Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Un lucru bun că nu s-a redus TVA. Apartamentele de până în 140.000 euro nu îşi meritau banii ● Preda, CPBR: Prelungirea suspendării ratelor nu e automată. Solicitările vor fi făcute în circa 3 săptămâni ● Românii pot accesa credite cu dobânzi mai mici ● Primele de 20.000 euro pentru producătorii agricoli care vând produse primare, amânate până în 2022 ● Unde este Jack Ma? Miliardarul chinez ar fi dispărut la scurt timp după ce autorităţile de la Beijing au pus ochii pe companiile sale ● Șoferii români, protejați fără să știe. ANPC intră pe tăcute în service-uri pe baza unei liste a Euroins ● Joburile care vor fi la mare căutare în următorul deceniu ● TAXE 2021: Listă cu principalele noutăți la care trebuie să fie atenți antreprenorii ● ​Efectul Brexit asupra comerțului exterior românesc ● Vista Bank achizitioneaza Credit Agricole Romania ● Ce şi-au propus americanii să facă în 2021.





Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Un lucru bun că nu s-a redus TVA. Apartamentele de până în 140.000 euro nu îşi meritau banii. Desigur, toti dezvoltatorii care au de vanzare unitati cu suprafete mai mari ma injura instantaneu. Eu le dau o replica simpla: daca erati in piata cu preturile apartamentelor respective le vindeati de mult si nu stateati la mana Guvernului. Intre timp, alegerile s-au terminat. Ati aflat tarziu! Pentru cumparatorii care au dat un avans si li se pare ca au pierdut ceva am alt raspuns. Mai aveti putina rabdare ca va roaga dezvoltatorii sa le luati si cu TVA normal. Nu au alti clienti mai buni! Iar daca mai conteaza opinia mea, ca broker cu peste 25 de ani de experienta si ca investitor in domeniu, aflati ca nu ma astept nici in anul 2022 sa se reduca TVA, pentru ca bugetul tarii va fi pe butuci si orice suma promisa in campania electorala de fostul premier trece la rubrica „altii au promis".Asa ca, dragi investitori, dezvoltatori sau end-useri, nimeni nu pierde nimic, scrie Ziarul Financiar.





Preda, CPBR: Prelungirea suspendării ratelor nu e automată. Solicitările vor fi făcute după apariţia a două acte normative, în circa 3 săptămâni. Debitorii care se vor încadra în criteriile stabilite de lege vor putea depune cererile de prelungire a suspendării ratelor la credite după maximum 3 săptămâni de la publicarea OUG care reglementează această posibilitate (31 ianuarie 2020). După cum explică Bogdan Preda, Secretar General CPBR, până la depunerea cererilor de prelungire trebuie să fie aprobate normele metodologice şi noile convenţii de garantare. Deşi OUG privind prelungirea suspendării ratelor a fost publicată în Monitorul Oficial la 31 decembrie 2020, încă două acte normative trebuie emise de Guvern şi de Ministerul de Finanţe pentru ca debitorii care se califică pentru prelungirea perioadei de suspendare a ratelor la credite să poată depune cererile la fiecare bancă în parte. Asta, deoarece suspendarea ratelor nu se prelungeşte automat, ci doar pentru cei care îndeplinesc anumite criterii. Astfel, Bogdan Preda, Secretar General, Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), ne-a declarat că: "Trebuie înţeles că suspendările de la plată nu vor putea fi acordate imediat, chiar dacă Ordonanța a fost adoptată, ci doar după apariţia Hotărârii de Guvern şi a modificării modelului convenţiei de garantare, care se aprobă prin ordin al MFP în termen de 15 zile de la publicarea Ordonaţei." Chiar dacă Preda nu o spune explicit, termenul pe care clienţii îl mai au de aşteptat este de maximum 15 zile, iar pentru că atunci când vorbim de acte normative este vorba de 15 zile lucrătoare, clienţii mai au de aşteptat circa trei săptămâni începând din data de 31 decembrie. Mai exact, aceştia vor putea să înceapă depunerea cererilor de prelungire începând din 20-21 ianuarie 2021. Băncile vor avea însă de aşteptat şi paradigm BNR, conform căreia ratele suspendate la plată în acest an alese de bănci vor fi scutite de la provizionare, notează economica.net

3. Se prelugește până la data de 31 decembrie 2021 termenul până la care trebuie să se doteze cu aparate de marcat electronice firmele ce livrează bunuri sau servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede ((OUG 226/2020), scrie StartupCafe.ro

. 3. Se prelugește până la data de 31 decembrie 2021 termenul până la care trebuie să se doteze cu aparate de marcat electronice firmele ce livrează bunuri sau servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede ((OUG 226/2020), scrie StartupCafe.ro





​Efectul Brexit asupra comerțului exterior românesc. Marea Britanie a constituit în ultimii ani cel mai important partener al României în comerțul exterior cu care am reușit să obținem un excedent semnificativ. Părăsirea blocului comunitar de către economia insulară și instituirea unor bariere în schimburile de mărfuri, fie ele și netarifare ( la negocieri s-a consemnat în final acordarea de taxe vamale zero), vor afecta soldul comercial al țării noastre. În anul 2019, pentru care există certificate datele definitive, Marea Britanie a fost al cincilea partener al României la export (pondere 3,7% din total), după Germania (22,4%), Italia (11,3%), Franța (6,9%) și Ungaria (4,8%), dar înaintea Poloniei, Bulgariei (câte 3,5%), Turciei (3,2%), Cehiei și Olandei ( câte 3,1%),



Vista Bank achizitioneaza Credit Agricole Romania. Tranzactia trebuie aprobata de BNR si Consiliul Concurentei. Vista Bank anunta incheierea unui acord pentru achizitionarea a 100% din actiunile Credit Agricole Romania, achizitia fiind estimata a se finaliza pe parcursul primului semestru al acestui an, dupa obtinerea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliul Concurentei. Potrivit unui comunicat al bancii remis luni, dupa finalizarea achizitiei, Vista Bank va detine active totale de peste 1,2 miliarde euro, credite de 750 milioane euro, depozite de 1,1 miliarde euro si peste 105 milioane euro capital CET1. "Achizitia Credit Agricole Romania reprezinta un moment important pentru Vista Bank si este in conformitate cu strategia noastra de a ne creste si consolida in continuare pozitia pe piata. Ne concentram pe sustinerea economiei romanesti, prin generarea de valoare pentru toate partile interesate, clienti, angajati, actionari. Dorim sa le multumim reprezentantilor Credit Agricole pentru cooperarea si profesionalismul lor in aceasta tranzactie", a declarat Stavros Lekkakos, presedinte al Consiliului de Administratie Vista Bank, potrivit ziare.com





După ce în cinci ani cheltuielile cu salariile bugetare s-au dublat, în 2021, guvernul oprește creșterile. Cea mai importantă decizie luată de guvernul Cîțu este, fără îndoială, cea de păstrare a salariilor bugetare și a pensiilor de serviciu (cu excepția celor ale magistraților) la nivelul anului 2020. Este o hotărâre, în același timp, curajoasă și utilă la nivel macroeconomic. De ce? Pentru că dincolo de orice interpretare politică privind aplicarea unor așa-numite măsuri de austeritate, înghețarea salariilor din fonduri publice este o modalitate de a reduce, în anul 2021, deficitul bugetar în comparație cu cel de anul trecut. Apare tot mai des afirmația referitoare la nevoia de consolidare bugetară. Acest termen se traduce prin obligativitatea ca anul acesta deficitul bugetar să fie mai mic decât cel de anul trecut, care se se va încheia aproape de nivelul de 9% din PIB.



Ce şi-au propus americanii să facă în 2021. În ceea ce priveşte România, lucrurile par simple: la vremuri noi, tot noi şi ale noastre năravuri vechi. Aşadar, iată că am trecut şi într-un nou an, care pentru mulţi dintre noi pare să fie un fel de izbăvire. Aşa ne place nouă să sperăm, să căutăm ceea ce e de bine în viitor şi să lăsăm în trecut toate relele din lume. Şi cum bilanţurile pentru 2020 nu prea par să ne facă plăcere, nu ne rămâne altceva de făcut decât să întocmim planuri pentru anul curent. Sigur, o parte din dorinţe au fost deja etalate şi puse pe lungile liste adresate în decembrie lui Moş Crăciun. Rămâne acum partea de transpunere în realitate. Adică partea aceea mai grea: *teoria ca teoria, dar practica ne omoară*, spune o zicală românească. Răsfoind presa internaţională am descoperit un infografic care ne arată ce îşi propun americanii să facă în noul an. Şi o să împărtăşesc cu Dvs., aceste lucruri, încercând să descopăr ce relevanţă ar putea avea ele pentru români. Nu de alta, dar poate vă vin idei şi vă adaptaţi din mers *foaia de parcurs* pentru acest 2021 despre care sper să nu amintim, la un moment dat, ca despre *pomul lăudat la care nu e bine să te duci cu sacul*. Nu de alta dar săracul an nou nu are nicio vină că noi i-am trecut pragul cu aceleaşi năravuri şi apucături dăunătoare şi cu aceeaşi lipsă de responsabilitate, .

După ce în cinci ani cheltuielile cu salariile bugetare s-au dublat, în 2021, guvernul oprește creșterile. Cea mai importantă decizie luată de guvernul Cîțu este, fără îndoială, cea de păstrare a salariilor bugetare și a pensiilor de serviciu (cu excepția celor ale magistraților) la nivelul anului 2020. Este o hotărâre, în același timp, curajoasă și utilă la nivel macroeconomic. De ce? Pentru că dincolo de orice interpretare politică privind aplicarea unor așa-numite măsuri de austeritate, înghețarea salariilor din fonduri publice este o modalitate de a reduce, în anul 2021, deficitul bugetar în comparație cu cel de anul trecut. Apare tot mai des afirmația referitoare la nevoia de consolidare bugetară. Acest termen se traduce prin obligativitatea ca anul acesta deficitul bugetar să fie mai mic decât cel de anul trecut, care se se va încheia aproape de nivelul de 9% din PIB . scrie rfi.ro

Ce şi-au propus americanii să facă în 2021. În ceea ce priveşte România, lucrurile par simple: la vremuri noi, tot noi şi ale noastre năravuri vechi. Aşadar, iată că am trecut şi într-un nou an, care pentru mulţi dintre noi pare să fie un fel de izbăvire. Aşa ne place nouă să sperăm, să căutăm ceea ce e de bine în viitor şi să lăsăm în trecut toate relele din lume. Şi cum bilanţurile pentru 2020 nu prea par să ne facă plăcere, nu ne rămâne altceva de făcut decât să întocmim planuri pentru anul curent. Sigur, o parte din dorinţe au fost deja etalate şi puse pe lungile liste adresate în decembrie lui Moş Crăciun. Rămâne acum partea de transpunere în realitate. Adică partea aceea mai grea: *teoria ca teoria, dar practica ne omoară*, spune o zicală românească. Răsfoind presa internaţională am descoperit un infografic care ne arată ce îşi propun americanii să facă în noul an. Şi o să împărtăşesc cu Dvs., aceste lucruri, încercând să descopăr ce relevanţă ar putea avea ele pentru români. Nu de alta, dar poate vă vin idei şi vă adaptaţi din mers *foaia de parcurs* pentru acest 2021 despre care sper să nu amintim, la un moment dat, ca despre *pomul lăudat la care nu e bine să te duci cu sacul*. Nu de alta dar săracul an nou nu are nicio vină că noi i-am trecut pragul cu aceleaşi năravuri şi apucături dăunătoare şi cu aceeaşi lipsă de responsabilitate, scrie FinEco24News

Vesti bune pentru românii interesați de accesarea unui împrumut bancar la început de an. IRCC, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor, înregistrează o scădere relevantă față de trimestrul trecut și se situează la 1,88%. Anterior, valoarea indicelui a fost de 2,17%. Mai mult, valoarea actuala a IRCC este mai mică decat valoarea ROBOR la 3 luni – 2,01% – si asistam la o premieră pe piața interbancară. Potrivit economiștilor, creditele noi vor înregistra costuri tot mai mici, în următoarele 6 luni. Noua valoare a indicelui va fi valabila pentru creditele noi în lei cu dobânda variabilă, acordate de bănci pe parcursul trimestrului I din acest an (lunile ianuarie-martie 2021). IRCC, care a fost introdus prin OUG 19/2019 care modifică celebra OUG 114/2018, se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul anterior, în acest caz trimestrul I din 2021, scrie bankingnews.ro

Acordarea primelor de comercializare de până la 20.000 euro pentru producătorii agricoli a fost amânată de Guvern pentru 1 ianuarie 2022, printr-o OUG oficializată la finalul anului trecut. Schema de ajutor viza sume anuale cuprinse între 10.000 şi 20.000 euro, în perioada 2021-2023, iar primele puteau fi acordate atât de persoanelor fizice, cât şi de firmelor şi întreprinderile individuale ori familiale. Legea 236/2020 trebuia să se aplice în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023, însă OUG nr. 225/2020 a amânat data de începere pentru 1 ianuarie 2022. Legea prevede acordarea, la cerere, a unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescăreşti şi de acvacultură atât pentru persoanele fizice (inclusiv cele autorizate și titularii de întreprinderi individuale și familiale) și juridice din România, care îndeplinesc câteva condiții (cumulativ), scrie avocatnet.ro .

Cofondatorul Alibaba Jack Ma n-ar mai fi fost văzut de peste două luni, creându-se astfel un val de controverse în urma listării eşuate a grupului Ant, cel mai mare fintech din lume, notează Business Insider. Omul de afaceri chinez nu a mai fost văzut în public din luna noiembrie a anului trecut, iar zvonurile au început să circule în condiţiile în care Ma nu a reuşit să apară în ultimului episod al show-ului său de talente, „Africa's Business Heroes", care le oferă antreprenorilor africani şansa de a câştiga 1,5 milioane de dolari. Ulterior, miliardarul în vârstă de 56 de ani a fost înlocuit de Lucy Peng, un executiv în cadrul Alibaba, pentru a face parte din juriu şi conform unui purtător de cuvânt al companiei, Ma nu şi-a putut duce la capăt îndatoririle din cauza unui program tot mai încărcat, transmite Business Magazin.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la unități service căutând nereguli în privința prețurilor pentru reparațiile pe baza poliței RCA. Acțiunea, desfășurată discret, a pornit, spun sursele Economica.net, de la un demers al Euroins, cea mai reclamată firmă de asigurare din România și al doilea cel mai mare vânzător de RCA. Inspectorii instituției de stat au acționat inclusiv în baza unei liste de service-uri pusă la dispoziție de Euroins și aflată și în posesia Economica.net. ANPC nu a dorit să dea niciun detaliu privind acțiunile sale, rezultatele și baza legală a măsurilor, în ciuda insistențelor noastre, care s-au întins pe aproximativ 60 de zile și în ciuda faptului că vizați sunt, în final, 6,5 milioane de oameni și firme care cumpără RCA anual și cel puțin 500.000 de șoferi implicați în accidente acoperite de RCA în fiecare an, scrie economica.net

2020 va rămâne un an de care ne vom aminti mereu în istorie, va fi mereu etichetat ca fiind anul pandemiei de COVID-19, când viețile noastre aproape că s-au schimbat peste noapte. Viața personală s-a restrâns considerabil, în timp ce munca, pentru mulți dintre noi, s-a mutat acasă, asistată de tehnologia care ne-a permis să comunicăm și să muncim în continuare. Nu a mai existat nicio astfel de criză care să ne împingă atât de mult către utilizarea tehnologiilor, la muncă, la școală sau în relațiile cu apropiații. Seturile de abilități încep să se schimbe simultan cu vremurile pe care le trăim și asta pentru că joburile viitorului ne bat la ușă. Un lucru cert e că piața muncii este și va fi într-o continuă schimbare, iar indiferent de ce joburi ale viitorului se prefigurează, acestea vor fi puternic digitalizate și axate pe tehnologie. „În momentul de față, chiar dacă ai o meserie din spectrul umanist, cum ar fi psihoterapia, situația actuală a pandemiei de COVID-19 te împinge ca profesionist să fii nevoit să te adaptezi în a oferi acest tip de servicii prin intermediul tehnologiilor care ne sunt cunoscute astăzi. De exemplu poți face psihoterapie în online, există deja și se aplică și Iată o listă de modificări privind taxe și impozite:1. Restaurantele, pensiunile, hotelurile plătitoare de impozit specific beneficiază de scutire de la acesta pe o perioadă de 90 de zile începând cu data de 1 ianuarie 2021 (OUG 226/2020). Pentru aplicarea acestei prevederi, contribuabilii calculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016 aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice.2. Se suspendă până pe 31 martie 2021 sancționionarea firmelor care nu-și conectează casele de marcat la serverele ANAF (OUG 226/2020).