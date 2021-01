Călugăreanu (ANAF), despre preluarea de către minister a soluționării contestațiilor: Am realizat inventarierea personalului care urmează să migreze. Hotărârea de Guvern, în pregătire

„Este un proiect pe care eu l-am sprijinit. Pregătim Hotărârea de Guvern de modificare a structurii organizatorice a Agenției și a Ministerului Finanțelor. Am realizat inventarierea lucrărilor, a personalului care urmează să migreze către Ministerul Finanțelor”, a spus ea într-o conferință organizată de cursdeguvernare.ro.Ea a mai spus că i se pare „extrem de corect și de etic ca soluționarea contestațiilor să o realizeze un alt organism decât cel care te controlează”.„Aștept o îmbunătățire a soluțiilor care vor fi pronunțate în materia contestațiilor, având în vedere că direcțiile de legislație sunt în cadrul Ministerului Finanțelor”, a mai afirmat ea.• Avem un grup de lucru comun (Ministerul Finanțelor și ANAF) pe subiectul implementării facturii electronice. Vom face public în curând care este orizontul de așteptare pe care trebuie să-l aveți.„Procesul de digitalizare reprezintă principalul obiectiv pentru noi în acest an. E momentul să se simtă rezultate ca urmare a implementării unor proiecte și de a accelera marile proiecte care vor începe să dea rezultate anul acesta și anul următor. Dacă ne gândim la măsurile pe care deja le-am luat în agenție cuplate cu ceea ce înseamnă digitalizare, adică operaționalizarea SAF-T, interconectarea caselor de marcat și implementarea facturii electronice, estimările noastre și ale experților externi cu care am colaborat spun că vor contribui la creșterea ponderii veniturilor în PIB între 2,5-3%. Asta doar din perspectiva eficientizării ANAF”, a mai arătat președintele ANAF.