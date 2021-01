​VIDEOINTERVIU/ Beneficiile pe care le pot acorda firmele angajaților anul acesta, dacă au posibilitatea, explicate de Cristian Rapcencu. De la cei 400 lei din telemuncă, la decontarea concediilor și cei 1.500 lei pentru creșă sau gradiniță/ Cum se poate deduce întregul cost cu casele de marcat

Noutăți fiscale sub lupă













Angajatorii nu vor plăti impozit pe venit și contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților care desfășoară telemuncă în limita a 400 lei/luna

Schimbare în privința cadourilor pentru angajați

Decontarea concediilor angajaților



Bineînțeles că firma poate acorda în funcție de buget și de planurile pe care le are. NU este obligată.





Deducerea sumelor pentru firme dacă sprijină angajații care au copiii la creșe sau grădinițe

Folosirea mașinii, în cazul microîntreprinderilor, și în scop personal clarificată

Deducerea cheltuielile cu casele de marcat

Posibilitatea reducerii de impozite pentru firmele cu capitaluri pozitive

Mult mai detaliat pe subiect, vezi în VIDEO.





Salariul minim, din 13 ianuarie

(În momentul de față Guvernul dorește să modifice actul normativ)







INTERVIUL VIDEO este mult mai detaliat decât textul. Așa că cei care doresc să știe cum să aplice aceste facilități, trebuie să-l urmărească.• Angajatorii nu vor plăti impozit pe venit și contribuții sociale pentru sumele acordate angajaților care desfășoară telemuncă în limita a 400 lei/luna• Acest ajutor nu este obligatoriu din partea angajatorilor. Este posibilitate, o opțiune• Din 2021, cu ocazia zilei de 1 iunie, cadourile se pot oferi doar în beneficiul copiilor minori a-i salariaților. Înainte, 1 iunie era pus la grămadă cu Crăciunul și cu Paștele• Deci cei fără copii nu pot beneficia de această sumă ca venit neimpozabil• Dacă firma unde lucrezi îți plătește grădinița, atunci acea societate scade din impozitul pe profit pe care-l datorează 1.500 lei/lună de fiecare copil• Folosirea mașinii, în cazul microîntreprinderilor, și în scop personal este clarificată• Casa de marcat poate fi complet dedusă din impozit• Acum există posibilitatea reducerii de impozite pentru firmele cu capitaluri pozitive• Alte subiecte abordate, printre care: schema de ajutor de stat pentru Horeca, prelungirea Kurzarbeit, salariul minim din 13 ianuarie, nu de la 1 ianuarie.Să se înțeleagă clar de la început: Acest ajutor nu este obligatoriu din partea angajatorilor. Este posibilitate, o opțiune. Angajatorul poate acorda această indemnizație, stimulent de 400 de lei, iar suma nu se consideră venit impozabil la angajat și nici contribuții sociale nu se datorează.Așa cum spune legea, nu va trebui angajatul să vină cu documente justificative pentru angajator, suma aceasta fiind neimpozabilă nu trebuie neapărat să se regăsească pe statul de salarii. Exact ca la cadourile de Crăciun etc. se poate face un tabel nominal cu salariații (e vorba de cei cu regim de telemuncă). Se acordă pentru zilele în care angajatul a desfășurat activități în regim de telemuncă.Firmele trebuie să știe că modificările să fie făcute și în Revisal.Dacă un angajat a stat doar jumătate de lună în telemuncă, am dreptul să-i dau doar 200 de lei. Orice sumă care depășește plafonul va fi considerată venit salarial și se vor datora toate taxele aferente.Cheltuiala este deductibilă pentru angajator, dacă firma e plătitoare de impozit pe profit. Dacă e microîntreprindere, cheltuielile nu contează la reducerea sau nu a impozitului. Pentru angajat nu se datorează taxe, dar doar pentru cei în telemuncă.În Legea 296 din 21 decembrie este o schimbare în ceea ce privește asta.Până să apară această lege, angajatorii, indiferent că sunt la impozit pe profit sau microîntreprinderi, puteau da angajaților cadouri în limita a 150 lei de Crăciun, Paște, 1 iunie pentru angajat și fiecare copil minor al angajatului. În ceea ce privește 8 martie, doar salariatele au dreptul, și înainte de lege și după.Dacă am un angajat cu doi copii minori, de Crăciun pot să-i dau 450 lei. Nu se impozitează. Nu se plătesc taxe pentru acești bani. Se fac niște tabele nominale cu angajații pentru a ține evidența.De Paște, la fel, pot să-i dau 450 lei, pentru că are doi copii minori.Ce s-a schimbat?Din 2021, cu ocazia zilei de 1 iunie, cadourile se pot oferi doar în beneficiul copiilor minori a-i salariaților. Înainte, 1 iunie era pus la grămadă cu Crăciunul și cu Paștele.Deci cei fără copii nu pot beneficia de această sumă ca venit neimpozabil. Tu, ca angajator, toți să-i dai, dar se va impozita ca orice venit salarial.Înainte, Codul fiscal prevedea, deși multora le e teamă să aplice acest regim, următorul aspect: dacă îi plătești unui angajat serviciile turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, nu se considera venit salarial. Singura chestie era să fie trecut acest lucru în contractul de muncă. Puteai să faci un act adițional în care să precizezi că tu poți să decontezi salariaților astfel de concedii. Dacă ești microîntreprindere, cheltuielile nu contează la deducere la impozit. Dacă ești la impozit pe profit, asta intră la cheltuieli sociale și tu, firmă, deduci în limita a 5% din fondul de salarii.Acum, începând cu 1 ianuarie 2021, prevederea rămâne (poți să decontezi aceste concedii pentru salariați) dar s-a introdus plafon. Vezi că e venit neimpozabil dacă acest ajutor nu depășește într-un an salariul mediu brut pe economie.Acum e prea devreme, nu se cunoaște acest salariu mediu brut pentru 2021. Orientativ, anul trecut era de 5429 lei. Anul ăsta probabil va fi mai mare, vom vedea când e gata bugetul de stat.Deci vezi că dacă îți trimiți angajații în Maldive, Zanzibar etc., în limita a 5.000 lei pe angajat nu plătești taxe la stat. Dacă decontarea depășește plafonul, acesta este venit salarial și plătești toate taxele.Statul, prin mai multe legi de-a lungul anilor, în special prin Legea 239, vine și dă o serie de facilități angajatorului și angajatului.Dacă firma unde lucrezi îți plătește grădinița, atunci acea societate scade din impozitul pe profit pe care-l datorează 1.500 lei/lună de fiecare copil.Nu e o cheltuială pe care să o deduci limitat. Această sumă vii și o scazi direct din impozit. Nu deduci doar 16%. Dacă impozitul firmei este mai mic decât acest ajutor, poți să scazi din impozitul pe salarii, din TVA.Tu, ca societate, sprijinind acești copii ai de câștigat la calculul impozitului. Pentru angajat nu se consideră venit de natură salarială. Atenție, doar din punct de vedere al impozitului pe venit. Legea nu a adăugat scutire și la contribuții sociale.S-au făcut clarificări. Folosești mașina doar în scopul afacerii? Dacă zici că da, trebuie neapărat să faci foi de parcurs, să justifici că folosești exclusiv în scopul firmei și poți să deduci TVA, cheltuieli cu mașina respectivă.Dacă o folosești și în scop personal, legea te lasă să deduci 50% din TVA sau din cheltuieli.Se punea problema la microîntreprinderi care nu-și deduc cheltuielile, totuși, se consideră la salariați avantaj în natură? Dacă firma nu are salariați? La administrator?Clarificarea: Acum scrie clar că și la microîntreprinderi sau la cei cu impozit specific (Hoteluri, restaurante, baruri etc.), nu se consideră avantaj salarial dacă îți iei o mașină pe firmă și nu ești „zgârcit” să-ți deduci toate cheltuielile.Dacă mergi pe ideea că 50% deduci și 50% nu, atunci nu se consideră avantaj salarial la nicio categorie de entități: nici la PFA, nici la impozit pe profit, nici la microîntreprinderi, nici la cei cu impozit specific.Acum e foarte clar.Și până să apară legea anul trecut puteai să achiziționezi case de marcat și ți le deduceai la impozitul pe profit. Puteai să fii microîntreprindere și legea ce spunea? Când îți calculezi impozitul firmei, din veniturile pe care le ai scazi valoarea casei de marcat și apoi aplici impozitul de 1 sau 3%. Oarecum existau aceste mici facilități și înainte de 1 august (până să apară Legea 153 n.r.).Numai că această lege ce vine și spune?Dacă ești plătitor de impozit pe profit, casa de marcat nu o mai deduci ca și cheltuială. Adică dacă eu cumpăram o casă de marcat înainte să apară această lege, câștigam la impozit 16% din valoarea casei de marcat (vorbim de impozit pe profit). Atunci la cei 1.000 lei pe care îi investeam în acea aparatură, câștigam 160 lei la impozit.Începând de la 1 august legea prevede că întreaga valoare a casei de marcat se scade din impozitul firmei. Nu-ți mai deduci casa de marcat ca și o cheltuială, dar calculând impozitul firmei vezi cât obții. Să spunem că 3.000 lei trebuie să plătesc impozit la stat. Scazi 1.000 de lei (valoarea casei de marcat) și mai plătești doar 2.000 lei.Deci înainte scădeam doar 160 lei, iar acum întreaga casă de marcat poate fi scăzută din impozitul datorat. Nu mai scazi 160 lei, ci 1.000 lei.Se aplică pentru casele de marcat achiziționate din 2018 până acum. Dacă atunci nu ai aplicat acest tratament, nu ai scăzut din impozit valoarea casei de marcat. Acum poți recalcula. Dacă impozitul e mai mic decât valoarea casei de marcat, legea zice să stai liniștit. NU trebuie să te panichezi. Ce a mai rămas din valoarea casei de marcat poți să recuperezi în următorii 7 ani când îți calculezi impozitul.La fel e și la PFA-urile care sunt în comerțul cu amănuntul. Declarația unică se va schimba ca să acopere și această modificare pentru cei cu PFA.E vorba de OUG 153 din 4 septembrie 2020.Reducerea impozitelor în ce constă?Capitalul propriu propriu într-o firmă înseamnă capitalul social (care la multe firme e 200 de lei), intră eventuale rezerve, profitul sau pierderea din anii trecuți, profitul sau pierderea din anul curent.Dacă la sfârșitul anului 2021 capitalul propriu este pozitiv, cu alte cuvinte să nu am pierderi din urmă, am o reducere de impozit de 2%.Dacă îndeplinesc și alte criterii de natura performanței, creșterea de la un an la altul, dacă în 2021 capitalul propriu ți-a crescut față de 2020, mai câștigi, iar de la un an la altul, 5%, 6%, până la 10%.Mai poți să împuști încă 3% bonificație la impozit, dacă în anul în care îți calculezi capitalul propriu ai înregistrat ai înregistrat o creștere față de 2020 în limita acestor procente (vezi în Video).Dacă e să o luăm așa, o firmă care e profitabilă, care nu-și ia dividende poate să obțină o bonificație de 15% din impozitul pe profit sau la microîntreprinderi din impozitul pe venit.Nu ne așteptam la o asemenea schimbare. Anticipam cu toții majorarea salariului minim. Asta era intenția Guvernului dar, efectiv, n-am crezut că în Monitorul oficial forma finală va fi exact ca în proiect. În proiect era: începând cu data adoptării. Am crezut că se va modifica, să fie cu începutul lunii, așa cum e normal să fie. Până la urmă nu au modificat. Hotărârea de Guvern a apărut în Monitorul Oficial din 13 ianuarie și practic din 13 ianuarie avem de-a face cu un nou salariu minim ceea ce e pe de-a-ndoaselea ca în cursul lunii să vii să modifici acest salariu minim. Nu mai intrăm în detalii de natură tehnică despre cât de greu este în majoritatea softurilor de contabilitate. Ce faci? Să spargi? Să lași vechiul salariu minim și apoi din 13 să treci la următorul salariu?Probabil, dacă lucrurile rămân așa, majoritatea entităților vor merge pe majorarea de la 1 ianuarie. Nimeni nu interzice să crești salariul minim cu 1 ianuarie. Atunci majorarea este de 70 de lei (brut), la 2.300 lei pentru cei fără studii superioare cu o vechime de cel puțin un an. Acesta va fi compromisul, cel mai probabil, deși Hotărârea de Guvern prevede din 13 ianuarie un nou salariu minim, noi în practică să mergem pe ideea de 1 ianuarie.Era mult mai plăcut pentru toată lumea dacă modificarea asta era făcută mai cu cap și în Monitorul Oficial să vedem clar: începând cu 1 ianuarie. Se putea și cu 1 februarie, dar iarăși, ca în alți ani aveam în prima lună un salariu. Așa, în cursul lunii să se modifice, sincer nu mă așteptam, dar uite că în viață niciodată nu e bine să zici nu la nimic.Până n-am văzut cu ochii mei în Monitorul Oficial, nu am crezut. Refuzi să crezi un lucru, dar așa a fost publicată Hotărârea de Guvern. Nu știu în ce măsură se va mai veni în perioada următoare cu o ajustare sau nu.Unele softuri de contabilitate, în cazul ăsta (dacă cineva vrea să respecte legea, adică să majoreze din 13 ianuarie n.r.) creează de două ori acel salariat ca să poată să calculeze și din 20 de salariați pe firmă, te trezești cu 40 în statul de plată. Chestia asta putea fi evitată.pe care le găsiți înde mai sus, sunt legate de ajutoarele de stat, precum prelungirea măsura de acordare a fondurilor europene nerambursabile (precum microgranturile acelea de 2.000 euro), schema de ajutor de stat pentru Horeca, prelungirea Kurzarbeit (cum se face în practică), subvenționarea în suma maximă de 2.500 lei a angajaților care au fost șomeri sau vestitul 41,5% ce a fost prelungit.