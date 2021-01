Mironel Panțuroiu nu mai e secretar de stat la Ministerul Finanțelor. A fost eliberat din funcție

El a fost salariat al Taifasuri Media, iar în 2015 s-a angajat la Primăria Pantelimon (inspector), care a fost, de fapt, „poarta de intrare” în administrație. Conform declarației de avere din 2016, toți banii încasați de la Primărie au fost doar 2.425 lei.A devenit apoi inspector la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice București (în 2016), iar apoi a lucrat la ANAF, la Direcția operativă de executare silită.Până să fie numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor, a fost inspector la Direcția Supraveghere și Control Vamal din cadrul ANAF.Conform celei mai recente declarații de avere (2020), el este acționar al companiei Auto Trade Expert, de unde a încasat dividende de 89.121 lei.Compania are doi acționari cu câte 50% fiecare, celălalt fiind Chioariu Daniel Anton, conform datelor listafirme.ro , firma având un singur angajat.Obiectul de activitate este: alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi.Aceasta include activitati de servicii suport, cum sunt:-asigurarea rapoartelor integrale si a inregistrarilor stenodactilografice a procedurilor juridice in direct si transcrierea ulterioara a materialelor inregistrate, cum ar fi:-servicii de inregistrare sau inregistrare stenodactilografica a lucrarilor din tribunale-servicii de stenografiere publice-captarea in timp real (adica simultana) in circuit inchis a transmisiunilor TV in direct a adunarilor, conferintelor, etc.-servicii de elaborare a codurilor de bare-servicii de imprimare a codurilor de bare-servicii de organizare a strangerii de fonduri pe baza de tarif sau contract-servicii de repunere in posesie-servicii de colectare a monedelor din contoarele parcarilor-activitati ale vanzatorilor independenti la licitatii-administrarea programelor de fidelitate-alte activitati suport furnizate de obicei intreprinderilor , neclasificate in alta parteÎn 2019, firma a avut un profit net de 392.569 lei.