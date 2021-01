Fost ministru al Finanțelor lansează un ONG dedicat schimbărilor climatice

În premieră pentru România, specialiști internaționali, în calitate de membri ai Consiliului științific al Asociației Pur și simplu verde, au prezentat viziunea și strategiile în domeniile lor de expertiză, necesare a fi aplicate pentru combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea unei economii durabile, care să susțină progresul economic, dar să ia în considerare și alte aspecte, precum cele legate de protejarea mediului înconjurător.







La finalul săptămânii trecute a avut loc videoconferința de lansare a Asociației Pur și simplu verde. Gazdele evenimentului au fost Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor în Guvernul Victor Ponta- președintele Asociației și Radu Gabriel, actor și membru al Asociației. În cadrul evenimentului, profesioniști în probleme de mediu, energie și digitalizare din țară și de peste graniță, alături de militanți fervenți ai dezvoltării durabile și membri ai acestei asociații, au prezentat principalele provocări cu care se confruntă lumea în domeniul schimbărilor climatice și soluțiile susținute de Pur și simplu verde ca principale arme de combatere a acestora.Primul invitat special din cadrul evenimentului, Aparna Mathur, senior economist în Consiliul Consilierilor Economici (Council of Economic Advisers) de la Casa Albă , a vorbit despre modul în care se pot atenua efectele tranziției la energia verde pentru populația cu venituri mici: “Există modalități de a concepe o taxă pe carbon care ar putea fi pe placul politicienilor și ar putea contribui și la bunăstarea socială. Este important să înțelegem că o taxă pe carbon poate fi un instrument fiscal semnificativ - chiar și o mică taxă de 15 dolari poate strânge aproximativ 100 de miliarde de dolari pe an sau un trilion de dolari într-un deceniu. Asta înseamnă că există modalități prin care o parte din veniturile din impozite pot fi utilizate pentru a compensa povara asupra gospodăriilor cu venituri mici din costurile mai mari asociate cu o taxă pe carbon.(...) Îi doresc Ioanei și echipei sale tot binele în acest demers ambițios și aștept cu nerăbdare să mă implic!”La rândul său, Gilbert Metcalf, profesor universitar, Tufts University, SUA și membru al Consiliului Științific al organizației Pur și simplu verde, a declarat că: “Asociații precum Pur și simplu verde sunt esențiale atât pentru educarea factorilor de decizie în ceea ce privește rezultatele cercetării economice de ultimă generație, cât și pentru promovarea ideilor care abordează obstacolele unei politici de mediu eficiente. Pur și simplu verde se concentrează pe mult mai mult decât pe politica climatică. Este bine, deoarece este foarte clară suprapunerea dintre politica climatică și alte probleme importante de mediu - calitatea apei și a aerului, lipsa apei, poluarea agricolă și multe altele. Trebuie să ne deplasăm pe mai multe fronturi; și trecerea pe frontul climatic ajută la soluționarea problemelor din aceste alte sectoare”.Robert Orr, subsecretar general al Organizației Națiunilor Unite și consilier special al secretarului general al ONU pentru schimbările climatice, a declarat că ”Lansarea organizației Pur și simplu verde vine într-un moment în care pandemia de COVID-19 a demonstrat foarte clar implicațiile unor răspunsurile insulare în rezolvarea unor probleme globale. Vine într-un moment în care eroziunea încrederii în știință și în expertiză ne costă vieți și mijloace de trai. (...) Pe scurt, lansarea organizației Pur și simplu verde nu ar putea veni într-un moment mai bun sau mai relevant pentru România și prin fondarea sa, sunteți pregătiți să întâmpinați realitățile ce se desfășoară sub ochii noștri la nivel internațional. (...) Zilele în care problemele climatice și de sustenabilitate erau delegate doar activiștilor de mediu și ministerelor de mediu s-au încheiat. Nevoia de a mobiliza toate structurile societății, statele sale, orașele, afacerile și instituțiile sale financiare și în special întreg ansamblul său de cetățeni este noul normal.”Nathan Hultman, Directorul Centrului de Sustenabilitate Globală, Universitatea Maryland, care a contribuit la dezvoltarea obiectivului climatic SUA pentru 2025 și a participat la procesul climatic al ONU timp de peste 20 de ani, a spus: ”mă bucură foarte mult lansarea organizației Pur și simplu verde deoarece înseamnă un plus de ambiție pentru actorii globali și aduce laolaltă comunitatea științifică cu factorii de decizie, susține măsurile factorilor de decizie și ajută la crearea și educarea noilor lideri din România și nu numai.””Cred că a venit timpul să construim un sistem economic mai rezistent, mai rezilient care să se centreze pe o producție și pe un consum durabile, reducerea deșeurilor, creșterea eficienței, să nu se mai folosească combustibilii fosili, un sistem în care prin stilul de viață mai sustenabil să putem să decuplăm creșterea de distrugerea mediului și un sistem în care să regândim și să redefinim bunăstarea umană în afara unor termeni pur și simplu monetari sau pecuniari” , a susținut Ioannis Ioannou, conferențiar universitar London Business School, Marea Britanie, cărui principală preocupare în activitatea sa academică este modul în care companiile private pot conduce spre un viitor durabil.Fostul ministru elen al mediului si al finanțelor publice, George Papaconstantinou, în cadrul intervenției sale pe tema finanțării necesare pentru o dezvoltare durabilă, a subliniat că: ”Niciodată până acum nu a existat un nivel mai bun de înțelegere (...) cât privește nevoia de dezvoltare durabilă. De aceea, de exemplu, guvernele colaborează în moduri pe care nu le-am văzut până acum niciodată, pun la dispoziție pachete financiare extinse, iar sectorul privat a înțeles și foarte rapid la trecut la efectuarea unor investiții în această privință.”La evenimentul de lansare a Asociației Pur și simplu verde, au participat și membri cu expertiză, precum: Clara Volintiru – conferențiar universitar ASE, Augustin Jianu – antreprenor si fost ministru, Oana Bâră - Head of financing BCR. De asemenea, în cadrul videoconferinței, un tânăr activist, Alexandru Manda, a explicat celor prezenți rolul școlii românești și implicarea tinerilor în acțiunile climatice.„Am aflat de la experții Pur și simplu verde că avem multe probleme legate de tranziția energetică, însă că există și soluții care au fost aplicate cu succes în alte țări și că ele pot reduce efectele negative ale tranziției energetice asupra populației. Este foarte clar că, față de alte țări europene, avem mult de recuperat la capitolul educație, dar și la acțiunile climatice și că trebuie să adoptam o economie circulară. Nu în ultimul rând, este nevoie de fonduri pentru a finanța proiecte verzi si sustenabile. Știm care sunt problemele, am găsit câteva soluții, acum trebuie să ne apucăm de treabă. Sper să atragem alături de Asociația Pur și simplu verde oameni cu energie și entuziasm, care vor să schimbe ceva in jurul lor. Sunt bineveniți și alți experți români care ne pot ajuta să găsim soluțiile cele mai bune la problemele cu care ne confruntam în România. Sper să veniți în număr cat mai mare alături de noi, fie ca voluntari în proiecte, fie ca membri ai asociației!”, a declarat la finalul evenimentului, Ioana Petrescu, președintele Asociației Pur și simplu verde.