Câștigătorii din criză: banca elvețiană UBS își dublează profitul și scapă de ancheta din Germania privind evaziunea fiscală

Banca elvețiană UBS a trecut cu brio prin primul an al pandemiei de Covid-19, reușind să-și dubleze profitul. Datorită creșterii pieței bursiere, anul trecut cea mai mare bancă elvețiană și-a majorat profiturile cu 54 %, la 6,6 miliarde de dolari net, după cum relevă raportul pe ultimul trimestru, al UBS.







Tot în 2020, instanța germană suspendă procedurile împotriva filialei UBS din Germania, acuzate de favorizarea evaziunii fiscale. Deși în culmea succesului, asupra noului CEO al băncii, Ralph Hamers, plutesc umbrele unei anchete penale care ar putea fi redeschise în Olanda, referitoare la spălare de bani la ING, banca de unde a plecat.

Potrivit raportului pe anul 2020, banca UBS a obținut anul trecut cel mai bun rezultat, începând din 2015. Analiștii se așteptau la un surplus de 5,9 miliarde de dolari. "Remarcabilul nostru rezultat din 2020 este o dovadă clară a poziției noastre forte pe piață", a declarat marți, la anuntarea marjei de profit, CEO-ul Ralph Hamers (54 de ani).Cu toate acestea, el a promis schimbări. "Trebuie să rămânem vigilenți și să facem UBS mai potrivită pentru viitor", a spus olandezul, care a preluat conducerea la începutul lunii noiembrie, de la fostul șef al băncii, Sergio Ermotti.La mai puțin de șase săptămani în noua funcție la UBS, pe Ralph Hamers îl bântuiau deja fantomele trecutului. Șeful UBS așteaptă acum să vadă dacă va fi acuzat într-o anchetă penală olandeză, privind spălarea de bani, relatează site-ul financiar finews.com Procurorii au primit ordin, de la o instanță din Haga, să revizuiască un proces de spălare a banilor la ING, care a culminat cu o amendă de 775 milioane euro. „În prezent clarificăm chestiunile organizaționale, în legătură cu decizia instanței”, a declarat un procuror olandez, pentru „Handelsblatt”. Presa germană a relatat că ar putea dura până la 18 luni, pentru a decide dacă procurorii îl vor acuza sau nu pe Hamers.Prin bilanțurile sale financiare anuale, UBS a ridicat ștacheta pentru sectorul financiar. În special tranzacțiile cu acțiuni, obligațiuni și valute au fost în plină expansiune. Dar și în divizia de bază, - gestionarea activelor pentru clienții privați bogați, precum și în afaceri cu marii investitori, cum ar fi fondurile de pensii -, banca a făcut profituri. Profitul a scăzut doar în cadrul afacerii cu clienți elvețieni și privați mai mici, datorită ajustărilor valorice pentru creditele cu risc.În general, UBS a fost unul dintre câștigătorii crizei Corona, cu performanțele sale din ultimele trimestre ale anului trecut. Pandemia a determinat mulți clienți să își realoce pozițiile de investiții sau să preia noi fonduri. Acest lucru a făcut ca veniturile băncii din comisioane să fie mari, iar activele administrate să atingă o valoare record.Având în vedere buna performanță, șeful UBS, Ralph Hamers, vrea să distribuie miliarde de euro acționarilor. El a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni. Titluri proprii în valoare de până la patru miliarde de franci elvețieni urmează să fie răscumpărate, în decurs de trei ani.În urma unei recomandări din partea Băncii Centrale Europene (BCE), multe bănci din UE anunțaseră, în anul 2020, că își suspendă plata dividendelor: ABN Amro, ING, Rabobank , UniCredit, precum și numeroase instituții financiare mai mici, din zona Euro. Multe bănci din Europa au respectat recomandarea - cu excepția unora din Elveția.Urmîndu-și calea proprie, UBS a continuat să plătescă acționarilor dividende. Să nu uităm însă, că în timpul crizei financiare globale din 2008/2009, banca a trebuit să fie sprijinită de stat, a trimis în șomaj mii de angajați și a fost implicată într-o serie de dezvăluiri privind evaziunea fiscală a băncilor, despre care am scris în articolul “ Offshore-Leaks sau războiul cu paradisurile evaziunii fiscale ”.După boom-ul din 2020, analiștii se așteaptă ca profiturile băncii să scadă anul acesta. Banca însăși a fost prudentă, în legătură cu evoluția viitoare a afacerilor. Este posibil ca factorii sezonieri să conducă la creșterea activității clienților, în primul trimestru al anului 2021, lucru care să aibă un efect pozitiv asupra profiturilor. În același timp, pandemia declanșată de coronavirus ar putea crea un efect invers.Și Wall Street a profitat de pe urma creșterii câștigurilor din sectoarele pieței lor de capital. De exemplu, Morgan Stanley, comparabilă cu marile bănci elvețiene UBS și Credit Suisse, a obținut rezultate record. Iar Deutsche Bank, care joacă un rol de lider, în special în tranzacționarea de obligațiuni, și-a crescut semnificativ veniturile în domeniul investițiilor bancare.Judecătoria districtului Mannheim a întrerupt, după un an, procedura de amendare declanșată împotriva filialei germane a băncii elvețiene UBS, pentru sprijinirea și favorizarea evaziunii fiscale. Cu toate acestea, în cursul unei recuperări de active, au fost confiscate patru milioane de euro, pe care UBS Deutschland AG (numele de atunci) le primise de la UBS AG, așa cum a anunțat, in luna iunie 2020, instanța districtuală din Mannheim.Potrivit procuraturii, managerii a ceea ce este acum UBS Europe SE ar fi asistat clienții în comiterea de infracțiuni fiscale, între anii 2001 și 2012. Împreună cu directori ai companiei-mamă elvețiene, aceștia le-ar fi permis să transfere bani deghizați într-un presupus transfer intern, printr-un cont de compensare bancară internă în Elveția.Procuratura își întemeiase cererea pe cazul unui posibil vinovat principal din zona Mannheim și inițial cerea o amendă de 83 de milioane de euro. Cu toate acestea, instanța a semnalat deja, la sfârșitul lunii martie 2020, că pentru impunerea unei amenzi condițiile prealabile nu au fost îndeplinite. În plus, dată fiind „complexitatea probelor”, acest lucru s-ar putea să nu se schimbe fundamental, chiar și daca s-ar acorda o prelungirea a anchetei, a mai motivat instanța germană.