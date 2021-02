Rata somajului in scadere la 4.9% in decembrie, minimul din martie

Luni, Institutul National de Statistica (INS) a comunicat datele privind dinamica pietei fortei de munca in decembrie si anul 2020. Conform acestor statistici climatul din piata fortei de munca a continuat sa se amelioreze in ultima luna din 2020, evolutie sustinuta de semnalele de intrare intr-un nou ciclu economic si de mix-ul relaxat (fara precedent) de politici economice in implementare, intr-un context caracterizat prin optimismul asociat startului campaniei de vaccinare, arată o analiză publicată luni dimineața într-un raport destinat investitorilor de către echipa de cercetare a Băncii TransilvaniaAstfel, datele INS indica scaderea numarului de someri (15-74 ani) pentru a doua luna consecutiv in decembrie, cu un ritm lunar de 2.5% la 450.1 mii, cel mai redus nivel din luna martie (perioada incidentei pandemiei coronavirus).In dinamica an/an numarul de someri s-a majorat cu 22.8% in decembrie si cu 25.9% in anul 2020, evolutie determinata de declansarea crizei sanitare si consecintele acestui soc fara precedent in ultimele decenii.In ceea ce priveste rata somajului se observa o diminuare de la 5.1% in noiembrie la 4.9% in decembrie, cel mai redus nivel din luna martie.Se evidentiaza declinul ratei somajului la barbati de la 5.3% in noiembrie la 5.1% in decembrie, minimul din luna februarie.De asemenea, rata somajului la femei s-a redus de la 4.8% in noiembrie la 4.6% in decembrie, cel mai redus nivel din luna martie.Prin urmare, in perioada ianuarie-decembrie 2020 rata medie a somajului a inregistrat un nivel de 4.9%, in crestere cu un punct procentual an/an, pe fondul incidentei pandemiei si consecintelor acestui soc fara precedent in perioada postbelica.Rata somajului la barbati a consemnat un nivel mediu de 5.3% in 2020, in urcare cu un punct procentual an/an.Totodata, rata somajului la femei s-a majorat cu 1.1 puncte procentuale an/an la 4.5% in 2020.Estimarile econometrice elaborate indica pozitionarea ratei somajului peste nivelul componentei structurale pentru a 10-a luna consecutiv in decembrie, pe fondul incidentei crizei sanitare, care a determinat finalul ciclului economic post-criza si tranzitia spre un nou ciclu economic.Conform previziunilor din scenariul macroeconomic central BT (actualizat recent) rata medie anuala a somajului s-ar putea situa la 4.8% in perioada 2020-2022, mai arată raportul citat.