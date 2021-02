Ce să facă antreprenorii pentru a nu plăti majorările impozitelor pe clădiri? / O schemă pe înțelesul tuturor: ce să facă persoanele fizice care au clădiri cu utilizare mixtă?

VIDEOINTERVIU cu Adrian Vascu:



Au apărut primării care spun că prevederile referitoare la impozitul pe clădiri trebuie să intre în vigoare în 6 luni și care ignoră ce a spus Ministerul Finanțelor

Termenul de realizare a rapoartelor de evaluare și de depunere a declarațiilor este 31 martie. Astăzi suntem aproape la mijlocul perioadei.

Curtea de Conturi este arbitru în acest caz, ce ar putea decide că prevederile au intrat în vigoare la 3 zile de la publicare



Firmele să-și ia informația concretă de la primăria de care aparțin. E cunoscut acest subiect și primăria le va spune.

Primul lucru, când a venit o decizie de impunere, nu plătești. Te uiți puțin la situația în care tu te afli.

Pentru persoanele fizice care primesc acasă aceste decizii, mai ales cele care au clădiri cu utilizare nerezidențială, este clar că au trecut 5 ani de la ultima evaluare care a fost în primul trimestru al anului 2016.

Pentru a evita cota majorată vor trebui să-și urmărească situația proprietăților, clădirilor, și să facă un raport de evaluare.

Problema utilizării mixte la persoanele fizice a dat multe bătăi de cap și există modificare în Codul fiscal actual, precedat de o lege care s-a ocupat strict de utilizarea mixtă înainte de modificarea Codului Fiscal, ele fiind comasate.

Pentru firmele care dețin clădiri cu utilizare mixtă nu s-a schimbat nimic. La persoanele fizice sunt niște modificări față de situația anterioară, dar duse până la jumătate, din păcate.



















Că aceste lucruri se întâmplă în timpul jocului. Termenul de realizare a rapoartelor de evaluare și de depunere a declarațiilor este 31 martie.

Acest interviu vine în urma textului: Persoanele juridice ar putea plăti un impozit de 3 ori mai mare pe clădiri dacă nu depun un raport de evaluare până pe 31 martie / O lege din decembrie 2020 a complicat situația *Toate paragrafele de mai jos sunt din interviu, fiind declarațiile lui Adrian VascuPentru persoanele juridice, în momentul în care nu depun o nouă evaluare cota de impozitare crește la 5%. Modificarea din Legea 296/2020 este că termenul după care se întâmplă acest lucru s-a mutat de la 3 ani, la 5 ani. Prin urmare, pentru contribuabilii persoane juridice este una pozitivă.Un tabel a apărut pe site-ul Ministerului Dezvoltării (Vedeți în VIDEO) care a zis că un articol din lege ce va intra în vigoare la 1 iulie 2021. Cumva acest lucru a generat o relaxare din perspectiva evaluatorilor care au știut că urmează aceste evaluări și toate au fost în regulă. Asta era în 28 decembrie.La începutul lunii ianuarie, Ministerul Finanțelor a analizat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării. Există o comunicare internă de la Ministerul Finanțelor către cel al Dezvoltării. (O vedeți în video).În acel document, Ministerul Finanțelor explică Ministerului Dezvoltării că acea chestiune cu tabelul nu poate fi interpretată așa, explicând de ce prevederea cu 6 luni nu se aplică acelui articol.Pe baza acelei comunicări interne, Ministerul Dezvoltării a emis un comunicat. A venit cu clarificări în 22 ianuarie. Și-a retras acel tabel și a venit cu clarificarea care spune că Legea intră în vigoare în 3 zile de la publicare.Fiind această controversă, au apărut primării care sunt adeptele articolului 4 și care spun că trebuie să intre în vigoare în 6 luni și care ignoră ce a spus Ministerul Finanțelor. Spun că nu este suficient că a spus doar Ministerul pentru că vrem să vedem ce ne spune cine ne controlează. Arbitru în această poveste a ajuns să fie Curtea de Conturi, care încă nu s-a exprimat.Primăriile s-au împărțit în două poziții. Sunt primării, precum Cluj, care nu a mers pe ideea intrării în vigoare la 3 zile de la publicare, că așa au înțeles.Sunt alte județe, precum Timiș, inițiator al acestui punct de vedere al Ministerului Finanțelor, susținând că legea se aplică de la 1 ianuarie și aplică regulile așa cum sunt.Primarul Sectorului 2 a spus foarte bine și precaut că cine depune raport de evaluare până la 31 martie nu plătește cota majorată. E corect. Indiferent când va intra în vigoare legea după spusele arbitrului, care va fi probabil Curtea de Conturi, dacă ai depus raport de evaluare, chiar dacă nu a intrat în vigoare înseamnă că ai respectat legea veche, dacă a intrat în vigoare, tu puteai să depui raport de evaluare. Prin urmare, 5 ani de acum înainte nu vei mai depune o alt raport de evaluare.Cei mai prudenți s-au dus pe această cale.Riscul este, dacă va veni cineva să spună în aprilie că ar fi trebuit depus raport de evaluare și companiile nu l-au depus, să plătească acea cotă de 5%, care este cotă penalizatoare față de cota normală.Sfatul meu este ca toate firmele să-și ia informația concretă de la primăria de care aparțin. E cunoscut acest subiect și primăria le va spune.Primul lucru, când a venit o decizie de impunere, nu plătești. Te uiți puțin la situația în care tu te afli.Dacă ești firmă și ai primit decizia de impunere, atunci te uiți când ai făcut ultima evaluare sau când este data ultimei raportări pe care o ai la Fisc. Puteai să fi cumpărat recent, acum 2 ani să zicem, și tu ai transmis Fiscului valoarea din contractul de vânzare-cumpărare.Să raporteze doar valoarea clădirii. De multe ori în contracte este și prețul terenului. Cum impozitul este doar pe clădire, riscă să raporteze o valoare mai mare și să plătească un impozit nejustificat pentru că e întreaga proprietate, nu doar clădirea.Să se uite când a fost ultima raportare și dacă a fost acum 3 ani. Dacă se găsesc în situația de a depune raport de evaluare pe care l-ar fi depus în mod normal, dacă legea n-ar fi apărut sau se prevalează de prevederile acestei legi, pot spune: Am timp peste 2 ani.Ca să rezolve această dilemă, să pună mâna pe telefon sau să întrebe autoritatea locală de unde ei aparțin.Persoanele fizice care primesc acasă aceste decizii, mai ales cele care au clădiri cu utilizare nerezidențială, este clar că au trecut 5 ani de la ultima evaluare care a fost în primul trimestru al anului 2016.Ele, pentru a evita cota majorată (acolo s-ar putea să fie creșteri mai mari de 3 ori, că au fost cotele de impozitare de 0,2% și până la 2% e o creștere foarte mare), vor trebui să-și urmărească situația proprietăților, clădirilor, și să facă un raport de evaluare.A dat multe bătăi de cap și există modificare în Codul fiscal actual precedat de o lege care s-a ocupat strict de utilizarea mixtă înainte de modificarea Codului Fiscal, ele fiind comasate.Pentru firmele care dețin clădiri cu utilizare mixtă nu s-a schimbat nimic.sunt niște modificări față de situația anterioară, dar duse până la jumătate, din păcate. Dacă aveai o clădire cu utilizare mixtă și spuneai: Am o casă cu etaj, la parter am un magazin și la etaj locuiesc eu, o declarai ca mixtă.Atunci se făcea o evaluare a parterului de către un evaluator, iar primăria calcula ea cât este valoarea impozabilă la etaj.Ce face legea, dar nu a dus până la capăt: Să nu mai faci evaluare la parter, pentru că oricum cota de impozitare la partea nerezidențială e mai mare.• Hai să evaluăm toată casa noi, primăria, cu algoritmul pe care îl avem, pentru că e o casă de locuit în principiu. O evaluăm ca pe o casă de locuit și pe declarația domnului care locuiește acolo și ne-a spus că, de exemplu, parterul ale 70 de metri, etajul 70 metri. Pe 70 metri la parter nerezidențial aplicăm cota de impozitare de cât a stabilit Consiliul Local, de 0,2%, unele au 0,5%, altele au 1,2%. La cea rezidențilă se aplică clasicul 0,1%.A zis că se aplică asta cu excepția situațiilor în care utilitățile sunt deduse de către firma de la parter. E o prostie, pentru că firma de la parter ce legătură are că deduce sau nu utilitățile cu valoarea impozabilă a spațiului? Asta a rămas neclar.A venit legiuitorul peste toate modificările astea și a zis: Dacă persoana care are clădire cu utilizare mixtă nu vrea să declare cât e suprafața nerezidențială, atunci va plăti o cotă de impozitare fixă de 0,3% pe întreaga suprafața ca fiind rezidențial.Pentru București, unde cota este la 0,2%, nu este interesant acest articol. Pentru alte orașe unde cota este la peste 1%, devine interesant. Atunci oamenii merg și declară la primărie că nu declară. Pe baza acestei declarații, primăria le calculează cu 0,3%.În schimb modificarea de Cod fiscal, nu s-a repercutat și în norme.