O sticlă de vin, o acțiune și un inamic ce te poate lăsa în „sapă de lemn”. 7 sfaturi pentru viitorii investitori millennial ce vor să investească la bursă pe termen lung. Pe termen scurt, o pisică poate performa mai bine

*Inspirația acestui articol vine în urma cărții: „Broke Millennial Takes on Investing”, de Erin Lowry. Oricine se gândește la investiții ar trebui să o citească.





*Textul se referă la piața românească de capital deoarece pentru începători acesta poate fi primul pas.

Foarte pe scurt:





• Poți fi cel mai mare pericol pentru portofoliul tău, mai ales dacă ai o toleranță scăzută la risc (Erin Lowry).

O "scrisoare de dragoste" de la piața

Bursa se spune că este pentru oricine. Nu e chiar așa. Dacă nu ești dispus să înveți despre ea, sa înțelegi cum funcționează, ce sunt instrumentele financiare, nu e pentru tine.

O părticică dintr-o „scrisoare de dragoste de la piața de capital”

Atenție la persoanele care dau sfaturi despre ceea ce nu au făcut niciodată

Specula e pentru profesioniști. O pisică ”se poate pricepe” mai bine ca tine



Ce trebuie să faci înainte de a te gândi la investiții

Șapte lucruri pe care trebuie să le iei în considerare dacă te apuci de investiții

Ce să-ți amintești dacă te panichezi când vezi că piața se duce în jos

Transformarea leilor în euro e bună, dar nu acoperă complet inflația și nu aduce profit

Titlurile de stat Tezaur, o variantă peste inflație

*acest text nu reprezintă o recomandare de investiții• Atenție la persoanele care dau sfaturi despre ceea ce nu au făcut niciodată• Lăsați specula pe seama profesioniștilor. Nu încercați sa faceți asta dacă nu vă pricepeți și nu aveți timp să studiați informațiile din piață zilnic• O pisică a avut un randament mai bun pe termen scurt• Trebuie să câștigi dreptul de a investi. Investițiile sunt cea mai sexi parte a finanțelor personale, dar asta reprezintă doar o piesă ( Douglas A. Boneparth)• Ce trebuie să faci înainte de a te gândi la investiții• Investiția ta se va duce în jos la un anumit moment• Evitați să va uitați la portofoliul vostru. Unii o fac de câteva ori pe an• Dacă piața e panicată și se duce în jos, pierzi „pe hârtie”. În practică, nu, că nu ai vândut• Educați-vă despre piața de capital• Transformarea leilor în euro e bună, dar nu acoperă complet inflația și nu aduce profitProblema multor persoane care doresc să investească pe piața de capital o reprezintă stresul de a pierde bani. A pierde este relativ în acest caz. Pierzi dacă te panichezi că vezi minus cu roșu în platforma de tranzacționare și vinzi. Atunci ai pierdut. Dacă nu faci asta, nu pierzi. De fapt,bunăstării sau, mai altfel spus, al portofoliului tău, ești chiar tu.În cartea menționată sunt câteva pasaje, care au un sâmbure de adevăr. ”O scrisoare de dragoste de la piața de capital”.„Înțeleg de ce mă privești ca pe o vrăjitoare ticăloasă care încearcă să te ademenească într-o casă de turtă dulce doar ca să te arunce într-o tocană. Totuși, această exagerare arată clar că probabil petreci mai mult timp dezbătând dacă ar trebui să urmăriti într-un weekend o întreagă serie Netflix decât să învățați despre mine din surse de încredere. Da, vor fi zile în care devin volatilă și voi provoca dureri portofoliului tău, dar dacă ai răbdare și îți iei angajamentul să mă îmblânzești, atunci putem crește împreună.Dragul meu Millennial, te afli în poziția de a avea ceea ce dorește fiecare investitor: timpul. Timpul este exact ceea ce te va face următorul Warren Buffett. (Ei bine, asta e o minciună. Timpul poate ajuta, dar puțini oameni mă pot transforma în cățelul lor ca Buffett).(termenul folosit era „bitch”, dar din motive evidente am adaptat traducerea)Și chiar dacă proprietățile imobiliare se descurcă bine, nu e ușor să le transformi în numerar repede când ai nevoie de bani".*Discuția de mai jos este adevărată, doar numele diferăO discuție între doi prieteni. Unul dintre ei, Andrei (acum are 33 de ani), a decis să-și deschidă un cont de tranzacționare. Se întâmpla prin 2016. Se vede cu Cristi, prin 2017, la o berărie de pe Calea Victoriei (cred că o știți toți cei care sunteți din București pentru că acolo puteți degusta mai multe tipuri de bere– sper că nu a fost închisă din cauza restricțiilor).Cristi l-a întrebat pe Andrei ce mai face. El i-a răspuns că a deschis un cont de tranzacționare pe bursă (pe piața româneasca), a cumpărat acțiuni la mai multe companii și e încântat pentru că așteaptă dividende.Cristi atunci a reacționat: Bravo, dar știi ca vine criza în 2018, nu? Ce faci? O să pierzi.Andrei: Dacă o să vină, asta e. Oricum nu vând, le țin. Îmi aduc dividende, iar când piața își va reveni, ele vor crește la loc.Cristi: Dar vei pierde bani, îți zic eu. Că o să vina criza.Andrei: O să vină la un moment dat, da. Dar nu înțeleg, cum pierd?Cristi: O să cadă bursa anul viitor. Trebuie să pui „stop-loss” măcar.Andrei: Pai, dacă nu vinzi, nu pierzi.Cristi a continuat să-i spună că nu ar fi trebuit să investească, că mai bine iese acum din piață, cât are profit (pe hârtie, că până nu vinzi nu au marcat profit), că va pierde. El nu a avut niciodată un cont de tranzacționare, nu deținea acțiuni la nicio companie listată, dar dădea sfaturi și credea că știe mai bine.Andrei bineînțeles că nu l-a ascultat, dar ca să scape de situația asta, i-a spus că se gândește la asta. Andrei nu s-a lăsat intimidat de sfaturile prietenului său. A învățat despre piață din diferite cărți înainte de a-și deschide contul de tranzacționare. Bineînțeles, în practică a învățat mai mult, dar ceea ce a studiat înainte l-a ajutat enorm. Nu s-a panicat niciodată, chiar dacă pe o companie, la care a subscris înainte de listare, a avut minus 15% câțiva ani consecutiv. Acea companie i-a dat dividende în fiecare an, iar acum, după cei câțiva ani de minus, prețul acțiunii e mai mare cu peste 40% decât înainte de listare. Să nu uităm că a primit și dividende pe lângă asta.Nu le vinde totuși. Nu asta e strategia lui. Știe că va primi dividende în continuare.O singură dată a vândut acțiunile unei companii când era pe minus, marcând pierdere, deoarece a vrut sa investească în alte acțiuni (apăruse o oportunitate), iar în decurs de câteva zile și-a dat seama că decizia a fost bună. A avut o creștere consistentă.Legat alte oportunități (deși nu reprezintă ideea textului). Când a ieșit în 2020 Ministerul Finanțelor cu titlurile Fidelis, Andrei a încărcat contul de tranzacționare și subscris imediat (nu pentru că dorea să investească pe termen lung, randamentul fiind prea mic pentru gustul său, dar pentru a marca rapid un profit de câteva procente vânzând ulterior, deoarece știa ca fondurile de investiții doresc să achiziționeze). Mai departe, a mers tot pe acțiuni (oferă câștiguri mai mari pe termen lung).Povestea de mai sus este doar o experiență a unui foarte mic investitor. O carte, cea mai bună pe domeniu și pe înțelesul tuturor din câte am studiat, este „Broke Millennial Takes on Investing” de Erin Lowry, pe care am menționat-o și la început.Ce am scris mai sus se gasește în poveștile și explicațiile din carte. Merită citită de oricine se gândește la investiții, mai ales ca sunt explicate instrumentele financiare, aplicațiile de micro-tranzacții, robo advisors, modul de gândire pe care trebuie să-l ai și calculele pe care ți le poți face pentru țelul tău.Lăsați specula pe seama profesioniștilor. Nu încercați sa faceți asta dacă nu vă pricepeți și nu aveți timp să studiați informațiile din piață zilnic. Așa puteți pierde și să credeți ca bursa nu e pentru voi.Pe termen scurt, dacă încercați sa faceți speculă, o pisica poate avea randament mai mare. Chiar a fost un experiment în acest sens: O pisica (cu un cont virtual) versus doua echipe de studenți și profesioniști. Pisica s-a jucat cu un șoarece de jucările și a nimerit niște numere care corespundeau unor companii dintr-un indice. Ei bine, în cel de-al patrulea trimestru, pisica a avut un randament mai mare decât celelalte echipe. (Citiți povestea în carte)A fost și un articol pe temă în Forbes: Cat Beats Professionals at Stock Picking „Trebuie să câștigi dreptul de a investi. Investițiile sunt cea mai sexi parte a finanțelor personale, dar asta reprezintă doar o piesă. Există o lista de lucruri pe care trebuie să le bifezi înainte de a pune risc asupra banilor”, spune Douglas A. Boneparth, consilier financiar pentru Millenniali și președinte al Bone Fide Wealth.Le găsiți în cartea menționată mult mai detaliat:1. Stabiliti obiective financiare• Ce vă doriți să obțineți pe termen scurt mediu și lung și ce e nevoie pentru a vă aduce acolo• Regula lui Boneparth: Pentru obiectivele pe termen mai scurt de 4 ani nu trebuie să-ți pui banii la risc. Investiția reprezintă risc.2. Învățați fluxul banilor• Câți bani intră și câți ies?• Puteți plăti cu ușurință toate facturile în fiecare lună? Dacă nu, atunci nu ar trebui să vă gândiți la investiții.3. Alocă rezervele pentru fondul de urgență și obiectivele pe termen scurt4. Achitați datoriile de pe partea de consum (dacă aveți)• Orice formă de datorie cu dobândă ridicată precum carduri de credit trebuie achitate• Excepția o reprezintă rata pentru casă sau mașină5. Educați-vă despre piața de capital• Studierea cărții menționate este un început(mai sunt câteva în carte, dar acestea sunt cele mai importante)1. Înainte de ca cumpăra anumite acțiuni, citiți despre acea companie, studiați atât știri, cât și rapoartele financiare precum și despre industria în care activează (reputație, profitabilitate etc). Multe informații găsiți și pe site-ul BVB sau în aplicațiile brokerilor.2. Investiți în ceea ce cunoașteți. Mulți cumpără Bitcoin, neînțelegând de fapt ce este, doar pentru că aud de la prieteni ca: uite cât de mult crește, faci bani etc. Dacă nu înțelegi ceva, mai bine nu investești, că te poți trezi cu decizii greșite, urmând spiritul de turmă.3. Sa alegi un broker serios.4. Investiția ta se va duce în jos la un anumit moment5. Nu te uita des la portofoliu, că asta te panichează. Unii se uită de câteva ori pe an. Practic, doar atunci când mai adaugă bani pentru a investi. Cu alte cuvinte, așa cum scrie și în carte, trebuie să-ți protejezi portofoliul de tine. Tu ești inamicul investiției.„Sincer, poți fi cel mai mare pericol pentru portofoliul tău, mai ales dacă ai o toleranță scăzută la risc”, spune Erin Lowry.6. Pierzi bani atunci când vinzi, sub prețul de achiziție. Dacă nu vinzi, nu pierzi. Panica te poate face să iei o decizie greșită. Autoarea chiar recomandă ca înainte să ie o decizie să te gândești măcar o zi, dacă tot vrei să o faci.Dacă piața e panicată și se duce în jos, pierzi „pe hârtie”. În practică, nu, că nu ai vândut. Ba chiar se recomandă să cumperi atunci mai mult, că prețurile sunt mici. Apoi aștepți să revină piața. Nu se întâmplă peste noapte, bineînțeles, dar nu ai chiar așa mult de așteptat.7. Diversificarea portofoliului. Povestea cu „niciodată toate ouăle în același coș” se aplică și aici (mai detaliat în carte, că și asta are câteva componente)Va trebui să vă diversificați pe măsură ce vă construiți portofoliul. Nu doriți să alegeți doar un singur sector. Investiția în fonduri mutuale, index, ETF vă oferă expunere la o varietate de sectoare și companii și este un prim pas bun.Deși am scris și mai sus sfaturile din carte, cred că merită totuși punctate mai bine unele idei din carte. Piața va scădea în mod clar și te vei înfrunta cu asta.• Păstrați-vă calmul și amintiți-vă strategia de investiții.• Priviți istoricul pieței.• Nu dezactivați contribuțiile automate. (dacă aveți așa ceva, depinde de modul în care faceți investițiile)• Așteptați o zi înainte de a lua o decizie• Evită să te uiți la portofoliul tău.Mulți millenniali români preferă să transforme leii în euro pentru a economisi. Acoperă inflația? În general, leul se depreciază cu 1-2% pe an. Depinde de perioadă. Dar ca să facem mai actual, hai să ne uităm la ultimul an.Să spunem că o persoană a cumpărat pe 4 februarie 2020, 1.000 de euro la prețul pieței (presupunând că folosea o aplicație a unui fintech – știți despre ce vorbesc). Costul a fost de circa 4.778 lei.Acum, cei 1000 de euro achiziționați valorează 4.871 lei. Deci ai câștigat 1,94%.Totuși, prețurile sunt mai mari cu 2,06%.Da, ai câștigat o sumă, dar produsele s-au scumpit puțin mai mult. Deci, cu cei 1.000 euro cumperi mai puțin acum decât cumpărai în 2020.E o idee bună dacă te gândești sa folosești banii pentru investiții viitoare.Un lucru de neînțeles cumva a fost în ianuarie 2020. Românii au împrumutat statul prin programul Tezaur (ăla de cumperi prin Poștă și Trezorerie). Au subscris aproape 1 miliard de lei, deși dacă se uitau la ofertele băncilor, vedeau că unele ofereau dobânzi mai mari, chiar dacă se aplică comisioane. HotNews.ro a prezentat atunci ofertele, nu mai reluăm textul.Poate românilor le e teamă de bursă, dar asta au dorit să facă: să împrumute statul la un câștig mai mic, chiar decât la bănci. E un lucru bun că încearcă să diversifice economiile, dar poate ar trebui să se uite la tot ce oferă piața.Oferta Ministerului Finanțelor a fost peste inflația prognozată, e adevărat: între 3,25% - 3,75%.BNR estimează pentru finalul anului o creștere a prețurilor de 2,1% (+/- 1,6 puncte procentuale).*acest text nu reprezintă o recomandare de investiții, chiar doar arată oportunitățile pe care le găsești pe piață.