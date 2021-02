Business report: Șase situații în care inducerea fricii a implicat încălcarea drepturilor omului. Finanțele propun modificări ale Codului Fiscal. Cum ar trebui să fie programul de lucru în noua normalitate

Șase situații în care inducerea fricii a implicat încălcarea drepturilor omului ● Un student a învins Universitatea București: este ilegală mărirea taxelor în timpul anului de studiu ● De ce nu este România pe harta celor mai importante bănci din lume ● Finanțele propun modificări ale Codului Fiscal și Legii contabilității ● Ministrul Adrian Oros – anunț despre limitarea numărului de porci în gospodăriile țărănești ● În pandemie, Institutul ”Balș” a cumpărat un laptop pentru gaming de 2.700 de euro și 5 telefoane Iphone 11 ● Companiile de stat vor fi listate la Bursă. Otilia Nuțu: ”Banii vor merge pentru investiții” ● Cum ar trebui să fie programul de lucru în noua normalitate ● Un sfert dintre angajaţii din turism au plecat către alte industrii sau au părăsit ţara: „Vrea cineva să cânte prohodul turismului românesc?"





Șase situații în care inducerea fricii a implicat încălcarea drepturilor omului. Cu câteva zile în urmă, cineva din Spania fusese sancționat pentru că și-a instalat pe casă niște camere video inactive, dar pe care le folosea pentru a le crea senzația celor care treceau pe acolo că erau filmați (deși, în realitate, acest lucru nu avusese loc). S-a considerat că senzația de supraveghere continuă le crease celor vizați o stare psihică de intimidare, lucru care a dus încălcarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Dincolo de controversele pe care le-ar putea genera amenda aplicată, merită mers puțin mai departe și arătat în ce măsură integritatea psihică și fizică sunt apărate de instrumente juridice europene, în afara GDPR - iar, mai jos, mă voi referi la garanțiile acordate în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului, scrie avocatnet.ro

Mărirea taxelor de studii cu rata inflației, efectuată de către Universitatea București, a fost declarată ilegală printr-o hotărâre a Tribunalului Alba Iulia. Andrei Nicolae Popa este student la Facultatea de Drept a Universității din București. Anul trecut, instituția de învățământ superior a decis să mărească taxa de studiu, menționată în contractul încheiat cu studenții la începutul ciclul școlar, cu rata inflației. Andrei Nicolae Popa, care este și reprezentantul studenților în Universitatea București, dar și membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității a instituției, a decis să conteste măsură în instanță. Tribunalul Alba Iulia i-a dat dreptate. Judecătorii au decis să anuleze decizia din martie anul trecut a Consiliului de Administraţie al Universităţii Bucureşti, prin care s-a decis indexarea taxelor de şcolarizare începând cu data de 1 octombrie, cu rata inflaţiei de 3,8%, în ceea ce priveşte taxele datorate de studenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, notează Newsweek.ro Vânzarea subsidiarei Crédit Agricole din România către Vista Bank, tranzacție care s-a materializat la începutul acestui an, poate fi privită ca un mesaj îngrijorător despre atractivitatea industriei bancare din țara noastră. Faptul că a doua cea mai mare bancă din Europa alege să părăsească o piață în plină dezvoltare nu poate fi un semnal bun, oricum am privi acest lucru. La debutul crizei financiare din 2008, sistemul bancar local era alcătuit din 43 de bănci. În 2021, România mai numără doar 33 de instituții de credit. Practic, într-un interval destul de restrâns, restructurarea industriei de profil s-a tradus prin dispariția a aproape un sfert dintre actorii unei piețe esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a economiei oricărui stat, scrie bankingnews.ro Ministerul Finațelor a decis, în urma consultărilor cu mediul de afaceri, să aducă o serie de modificări și completări la Codul Fiscal și Legea contabilității, noile reglementări vizând regimul deducerilor, al TVA, ticehetelor cadou, dar și termenul de depunere a declarației de venit sau baza de calcul pentru contribuțiile sociale în anumite cazuri. Revizuirea sferei de aplicare a nedeductibilității cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Regim fiscal specific se aplica doar statelor listate în anexa I. Măsura este corelată cu modul de implementare a măsurilor defensive de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, potrivit profit.ro Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, recunoaște că ordinul privind biosecuritatea în ferme este unul care are condiții ”dure”, chiar ”neplăcute” dar care trebuie respectate dacă fermierii doresc să scape de Pesta Porcină Africană. Ordinul pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României, precizează, printre altele că se limitează creșterea porcilor la 5 capete în cazul gospodarilor, iar ce depășește acest efectiv se consideră exploatație comercială și trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului și să se transforme în persoane juridice (PFA, II, IF, SRL etc), scrie Agrointel.ro Printre achizițiile din 2020 ale spitalului din București se află și un calculator portabil ale cărui specificații îl recomandă pentru jocuri video. Lista mai cuprinde încă 4 laptopuri performante și cele mai noi modele de Iphone existente la acel moment pe piață. Managerul de atunci al spitalului, Adrian Streinu-Cercel, spune că nu știe nimic despre achiziții. Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” a achiziționat anul trecut, printre multe alte produse medicale, și câteva echipamente IT. Ultimul astfel de dispozitiv îl reprezintă un laptop pentru gaming, care a fost cumpărat prin achiziție directă pe 11 decembrie, de la o firmă din București, S.C. Chrome Computers S.R.L, potrivit site-ului e-licitație.ro. „Viteza, puterea și performanța excepționale ridică ROG Strix SCAR 15/17 la nivelul superior al jocurilor Windows 10 Pro. Cele mai recente procesoare 10 Gen Intel ® Core ™ I9 și grafică puternică GeForce ® RTX ™ satură panoul de ultimă oră 300Hz/3ms* de joc care te duce la următoarea frontieră a vitezei pro esports”, este descrierea făcută laptopului pe site-ului unui mare magazin online de produse de IT și electrocasnice , scrie Libertatea. Listarea companiilor de stat la Bursă este un lucru bun, pentru că vor obține mai mulți bani pentru modernizare. Iată ce crede Otilia Nuțu, specialistă în companii de stat și infrastructură la Expert Forum. Cabinetul Cîțu a abrogat o lege a PSD, care interzicea vânzarea de acțiuni ale acestor societăți timp de doi ani. Social-democrații critică decizia Guvernului de dreapta, pe care-l acuză că vrea să vândă companiile pe nimic. Otilia Nuțu explică la RFI ce presupune de fapt listarea unor companii de stat la Bursă: ”Este clar că o îmbunătățire a guvernanței corporative va avea loc, pentru că toate aceste companii vor trebui să respecte în plus față de legea pentru companiile de stat și niște reguli specifice ale Bursei. Deci ăsta ar fi un lucru important, faptul că în acționariatul acestor companii ar intra și niște ochi din afară, care vor avea totuși niște drepturi, inclusiv de a cere informații suplimentare”, potrivit RFI.ro Într-un studiu publicat recent de BBC se arată că formula ideală a programului de muncă în noua normalitate este 3-2-2. Un program hibrid în care angajatul va munci 3 zile de la birou, 2 zile de acasă, iar 2 zile va fi liber. Cercetătorii susțin că flexibilitatea creată în acest context va genera o productivitate sporită datorită faptului că angajatul va petrece mai mult timp alături de familie și prieteni. În România, rezultatele studiului State of Remote Work, realizat de Catalyst Solutions în parteneriat cu Impact hub Bucharest, a reliefat faptul că peste jumătate dintre organizațiile chestionate au declarat că, în următorul an, vor împărți munca la birou cu cea la distanță, în timp ce doar 14% dintre companiile respondente au luat decizia de a lucra 100% remote iar 19% dintre companii nu au luat încă o decizie privind programul de lucru, arată un studiu realizat de o companie de consultanţă în HR. Studiul a fost realizat de Catalyst Solutions şi Impact Hub Bucharest în perioada August-Septembrie 2020 și a investigat toate aspectele tranziției către lucrul de acasă atât de către candidați, cât și de către organizațiile cu cea mai mare prezență în piața muncii din România, scrie project-e.ro Hotelurile, care au ajuns la un grad de ocupare de 20%, nu pot să supravieţuiască. Un sfert dintre angajaţii care lucrau la începutul anului trecut în do­me­niul turismului şi Ho­ReCa au plecat să lu­creze fie în alte industrii, fie au plecat din ţară. Astfel, din cei 400.000 de angajaţi în turism, dintre care 200.000 lucrau în industrie, iar restul în industriile conexe, 100.000 au ales să plece de la începutul pandemiei, spune Daniel Mischie, preşedintele Orga­nizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restau­rantelor din România (HORA). „Din cei 200.000 de angajaţi în aceas­tă industrie, respectiv alţi 200.000 de anga­jaţi care lucrează pentru această indus­trie, deci pe orizontală, estimăm că între 70.000 şi 100.000 au ales să părăsească această industrie, să se reo­rien­teze către alta sau chiar să pără­sească ţara. Ce se întâmplă din punct de vedere al antreprenorilor, din 40.000 de unităţi care funcţionează în ţară, pro­ba­bil aproape 15.000 nu se vor mai des­chide niciodată, adică 13.000 de antre­prenori nu vor mai avea afaceri care să aibă angajaţi şi care să livreze taxe şi impozite în această ţară“, spune Daniel Mischie, în cadrul unei conferinţe de presă organizate de Federaţia Patro­natelor din Turismul Românesc, la care au participat şi alte organizaţii patronale din turism pentru a face un apel către autorităţi pentru sprijinirea industriei, scrie ZF.ro