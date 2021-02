Noi titluri Tezaur în februarie: Dobânzi mai mici ca-n ianuarie / Cum sunt câștigurile față de ofertele băncilor

Oferta Ministerului Finanțelor de titluri de stat pentru populație (Tezaur) din luna februarie este mult mai slabă decât cea din ianuarie. Adică dobânzile sunt mai mici. În februarie, la maturitățile de 1, 3 și 5 ani sunt dobânzi de 3%, 3,30% și 3,45%. De precizat că în ianuarie erau de 3,25%, 3,5%, și 3,75%. În ianuarie, de exemplu, deși emisiunile erau mai slabe decât în noiembrie, românii au făcut achiziții record. Asta în condițiile în care ar fi putut câștiga mai mulți bani la unele bănci dacă ar fi mers pe varianta depozitelor. Care e situația Tezaur în februarie față depozite? Sa vedem.

*Am ales să nu folosim dobânda compusă pentru că nu suntem siguri dacă vor fi și anul viitor emisiuni Tezaur (bineînțeles, pe un an nu e cazul de așa ceva, schimbări ar fi fost la ofertele pe o perioadă mai lungă)





Câștigul la oferte pe un an

La Tezaur, dobânda pe un an (în februarie) este de 3% și trebuie precizat că titlurile sunt neimpozabile. La cei 5.000 de lei, câștigul real este de 150 lei.





Câștigul pe 3 ani

La Tezaur, dobânda anuală pe oferta de 3 ani este de 3,3%. La acea sumă de 5.000 de lei ai obține 495 lei (dacă adunam câștigul pe cei trei ani).







Câștigul pe 5 ani

La titlurile Tezaur dobânda este de 3,45%/an. Deci, după cei 5 ani, suma cumulată ar fi de 862,5 lei.







Sa presupunem că cineva dorește să plaseze o sumă de 5.000 de lei. Cât va lua la depozite și cât la titlurile Tezaur?cele mai bune oferte (le-am luat în considerare pe cele din top) sunt între 2,7 – 3,8% conform platformei Finzoom.ro . Trebuie să luăm în considerare că am bifat dobândă fixă.Câștigul real la cei 5.000 de lei ar fi, după un an, între 121,5 – 171 lei, după ce se scad comisioanele și impozitul pe venit.La depozitele bancare, fără capitalizarea dobânzii (din motivul enunțat mai sus), dobânzile sunt între 2,5 – 4,2%/an. Cu alte cuvinte, după plata comisioanelor și a impozitelor, pe parcursul celor 3 ani (necapitalizând câștigul) ai obține în total între 337 – 567 lei (depinde de banca pe care o alegi, desigur).Diferența este la oferta pe 5 ani, iar în calculatorul FinZoom nu am găsit o ofertă pe 5 ani la depozite.Dacă cineva vrea să investească în oricare dintre oferte, trebuie să se gândească bine ce alege și să ia în considerare pentru cât timp ține banii blocați. Dacă vorbim despre dobânzi și câștig, trebuie să ne uităm pe proiecția BNR privind inflația. Pentru finalul anului, Banca Centrală estimează 2,1% cu un interval de incertitudine de +/-1,6%.Ofertele prezentate ar putea să bată inflația, dacă proiecția BNR se adeverește.Bineînțeles, pentru cei care vor mai mulți bani, există piața de capital, dar despre ea trebuie să învățați prima dată. Un text pe temă: