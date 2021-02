Un sfert din hotelieri și proprietari de restaurante au ieșit din business. Călin Ile: Partenerul numit Stat nu-și respectă promisiunile. De o lună jumătate nu am găsit un partener de dialog

Un sfert din antreprenori din turism și HORECA nu mai pot deschide locațiile și asta din două motive: lipsa resursei financiare și din cauza lipsei de predictibilitate. Unitațile din turism au nevoie să fie despăgubite, a spus marți Daniel Mischie, liderul task-force-ului de turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României într-o conferință de presă. ”Am reușit la finele anului trecut ca operatorii din industrie să fie despăgubiți cu 20% din diferența cifrei de afaceri 2020/2019. Între timp premierul de atunci a demisionat și legea nu a mai apărut atunci in Monitorul Oficial. Noul Guvern a reluat discuțiile și in 30 decembrie a aparut totusi in Monitor, dar în prezent suntem in faza în care poimâine ( miercuri) se vor purta iar discuții pe marginea aceleiași legi. Noi așteptăm ca despăgubirile promise să ajungă în cel mai scurt timp la antreprenori pentru a nu vedea și mai multe închideri ale afacerilor”, a mai spus Mischie







Ce au spus ceilalți participanți la conferința de presă:



Dragos Anastasiu:Această industrie încă trăiește, dar în fiecare zi se adaugă antreprenori care sunt obligați să abandoneze. Transmitem autorităților să strângă rândurile pentru ca oxigenul necesar să nu vină după decesul pacientului. Pandemia va trece si trebuie să ne mobilizăm pentru ce va urma după. Ni s-a atras atenția că avem colegi care nu respectă regulile. Așa este, dar discutăm despre o minoritate a minorității. Cu siguranță că toate cazurile sunt interesante pentru a fi mediatizate. Ne delimităm de cei care nu respectă regulile.

Alin Chipăilă, președinte APT: Sunt cateva măsuri vitale pentru industria turismului care se află în diverse stadii de implementare și care trebuie grăbite. Ne referim la măsura 2 de granturi, măsura 3, dar ne preocupă și partea de reorganizare a ministerului.

Călin Ile: Partenerul numit Stat nu-și respectă promisiunile. De o lună jumătate de când există un nou minister nu am găsit un partener de dialog întrucât forma de organizare a noului minister este ambiguă. Vom relua acest demers de a fi constructivi

Context:

În fosta guvernare Orban (PNL), ministrul de atunci al Economiei, Virgil Popescu (PNL), a făcut, înainte de alegerile legislative, un proiect de schemă de ajutor de stat de 500 de milioane de euro pentru sectorul HoReCa și agențiile de turism. Au venit alegerile, s-a făcut un nou guvern, cu Florin Cîțu (PNL) premier, iar Ministerul Economiei s-a spart în Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului și Ministerul Energiei. Virgil Popescu s-a dus la Energie, iar la Economie a venit Claudiu Năsui, de la USRPLUS.

Năsui a introdus în ședința de Guvern proiectul de ordonanță de urgență făcut de Popescu, iar noul Guvern Cîțu l-a aprobat pe data de 30 decembrie 2020 și l-a publicat în Monitorul Oficial în ultima zi a anului 2020. Așa a apărut OUG 224/2020, care prevede instituirea schemei de ajutoare de stat de 500 de milioane de euro din bani de la bugetul național, pentru HoReCa. Ajutorul de la stat constă în acordarea unei sume egale cu 20% din scăderea suferită de firme la cifra de afaceri pe anul 2020 față de anul 2019.

Conform OUG 224/2020, aflate în vigoare, noul ministru Claudiu Năsui are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței să dea procedura de implementare a programului. Ca atare, pe undeva prin februarie-martie 2021 ar fi urmat să pornească schema de ajutor, pe OUG 224/2020. Lucrurile se prelungesc, însă...

diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 - pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri,

diferența dintre valoarea totală a prestărilor de servicii turistice efectuate, inclusiv marja, aferentă anului 2020 și valoarea totală a prestărilor de servicii turistice, inclusiv marja aferentă anului 2019 - pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism, în conformitate cu art. 311 din Codul fiscal.

diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 - pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, conform Legii contabilității nr. 82/1991.

agenţii de turism care dețin licențe de turism valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,

structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare care dețin certificate de clasificare valabile cel puțin de la data de 01.01.2019 și la data acordării ajutorului de stat, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,

structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630.

Ministerul Economiei vrea să complice și să amâne schema de ajutoare de stat de 500 milioane de euro pentru restaurante, pensiuni, agenții de turism și alte firme din sectorul HoReCa, potrivit unui proiect oficial de modificare a ordonanței de urgență 224/2021.Puțin istoric:Într-un interviu acordat StartupCafe.ro, ministrul Claudiu Năsui a precizat că vrea să facă modificări la OUG 224/2020. Așa că iată acum 11 modificări propuse de Ministerul Economiei la viitoarele ajutoare de stat de 500 de milioane de euro pentru HoReCa:1. În primul rând, patronii care așteaptă să le vină mai repede banii mai au de așteptat. Mai întâi e nevoie ca Guvernul să aprobe noua OUG, iar apoi Ministerul Economiei va avea la dispoziție încă 60 de zile, maximum, să dea procedura de implementare a schemei de ajutor de stat. Așadar, dacă până acum se știa că până la finalul lunii ianuarie deja trebuia să avem procedura, termenul se mai prelungește cu 60 de zile. Bine, ministerul poate să dea și mai repede procedura, dar are la dispoziție un răgaz de 60 de zile în plus, chiar mai mult, depinde când aprobă Guvernul noua OUG.2. În vechea OUG 224/2020, se prevedea că plățile către antreprenori se vor face în termen de 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare pentru fiecare caz în parte, iar toate plățile se vor face până pe 31 decembrie 2021. Prin modificările propuse rămâne termenul general de 31 decembrie 2021, dar se elimină termenul individual de 30 de zile de la semnarea contractului, „acesta nefiind fezabil”, conform noului Minister al Economiei.3. De asemenea, se specifică faptul că plata sumelor corespunzătoare va fi căută „numai in limita creditelor bugetare aprobate”. Guvernul își ia astfel o marjă de manevră, în caz că nu are bani în buget să plătească. Prin urmare, antreprenorii HoReCa vor avea de așteptat mai mult și tot nu vor fi siguri de ajutor.4. O altă prevedere este trecerea finanțării de pe bugetul de stat pe fonduri europene, măcar parțial. Aici sunt avantaje certe. În primul rând, vor fi salvați banii contribuabililor, într-un an 2021 care se anunță tot greu. În al doilea rând, poate fi benefic și pentru beneficiarii schemei - orice guvern responsabil prioritizează proiectele europene și alocă fonduri bugetare pentru cofinanțarea națională și plățile interne, pentru ca România să absoarbă banii europeni. Altfel, dacă toată povara schemei cade pe bugetul de stat, Ministerul Finanțelor s-ar putea să nu dea drumul la bani, la rectificarea bugetară, și să injecteze urgent banii în alte domenii, cum ar fi educația și sănătatea, care sunt în gravă suferință (după cum am văzut și acum, cu tragediile din spitalele românești).5. Trecerea schemei HoReCa pe fonduri europene vine însă și cu mai multă birocrație pentru beneficiari, fiind necesare mai multe filtre de control al cheltuirii banilor, care sunt prevăzute în noul proiect de OUG. De asemenea, schema HoReCa va avea nevoie de avize de la Comisia Europeană, în caz că se vor reloca bani între diverse programe pe fonduri europene – motiv de noi amânări.6. În cazul granturilor mai mari de 50.000 euro, se va introduce certificarea și asumarea bazei de calcul a ajutorului de stat de către experți contabili și auditori financiari recunoscuți de instituțiile acreditate. „Baza de calcul a ajutorului va fi certificată și asumată de către un expert contabil membru al Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat și remunerat de către aplicant. Pentru valori ale grantului mai mari de 50.000 euro, baza de calcul va fi certificată și asumată și de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat și remunerat de către aplicant” - prevede propunerea de OUG de la Ministerul Economiei.7. Intră și ANAF-ul în schemă. Verificarea corectitudinii și realității valorilor certificate și asumate de către expertul contabil și de către auditorul financiar, după caz, se realizează ex-post, dar nu mai târziu de finalizarea perioadei de monitorizare, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru toate cererile de finanțare cu o valoare acordată/contractată mai mare sau egală cu 50.000 euro și, prin eșantion, de 10% pentru cererile de finanțare cu o valoare acordată/finanțată mai mică de 50.000 de euro.8. Ajutoarele acordate vor fi limitate tot la 800.000 de euro de beneficiar, conform Cadrului temporar emis de Comisia Europeană anul trecut. Joi, însă, CE a prelungit cadrul și a crescut acest plafon de ajutor de stat permis până la 1,8 milioane de euro de firmă. Proiectul de OUG de la Ministerul Economiei este scos în dezbatere de pe 27 ianuarie, deci nu avea cum să fie actualizat cu noul plafon permis de Comisia Europeană. Rămâne de văzut dacă în forma finală, Guvernul va majora și el ajutorul de stat maxim pentru schema HoReCa la 1,8 milioane de euro, dar asta ar implica și creșterea bugetului schemei, care și așa este destul de mare, de 500 de milioane de euro, bani socotiți pe muchie să ajungă pentru toți cei 73.211 de beneficiari eligibili pe cele 11 coduri CAEN incluse.9. Proiectul de OUG prevede și modificarea bazei de calcul a ajutorului de stat. Astfel, în funcție de diversele tipuri de beneficiari, cei 20% (ajutor de stat) se vor aplica la:10. Vor fi excluse de la finanțare organizațiile non-guvernamentale (ONG). Astfel, noul proiect de ordonanță de urgență enumeră formele de organizare eligibile: SRL, SRL debutant, SA, cooperative, PFA, întreprinderi individuale, familiale.11. Rămân aceleași 11 coduri CAEN eligibile, dar se propune condiționarea de anumite licențe. Astfel, în proiectul de modificare a OUG, beneficiarii vor fi:CDR a mai propus Guvernului menținerea la nivelul Secretariatului General al Guvernului a Grupului de lucru care coordonează procesul de debirocratizare a administrației. Așa cum sublinia CDR în noiembrie, cerințele legale pentru firme, indiferent de mărimea lor, au ajuns la niveluri inimaginabile, care uneori frizează absurdul. Procesul de simplificare trebuie să înceapă acum. „Se spune că dacă vrei să îngropi un proiect faci o comisie de analiză. Noi sperăm însă ca acest lucru să nu se întâmple și ca energia mediului de afaceri să impulsioneze măsurile de simplificare de care e nevoie disperată în administrație. Am identificat în jur de 200 de măsuri pentru debirocratizare și simplificare, care însă vor trebui implementate inclusiv prin modificări legislative”, a spus Dragoș Roșca, Președinte Romanian Business Leaders.