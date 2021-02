Rezolvarea inechităților dintre pensionari se amână încă o dată: un an și jumătate/ Bogdan Dumitrescu (ASE): Trecerea la o nouă formulă de calcul nu ar trebui să implice recalcularea pensiilor

(În realitate nu sunt bani de multă vreme, de aceea avem deficit bugetar)





„Însă, această trecere va conduce la o majorare a pensiei medii cuprinsă între 10% și 20% potrivit unei estimări grosiere (impact bugetar între 8 și 16 mld. lei). Probabil, Ministerul Muncii ar putea calcula un impact mai precis având în vedere datele de care dispune”, a explicat Dumitrescu.





Profesorul ASE mai spune că „trecerea la o nouă formulă de calcul care valorizează punctajul total nu ar trebui să implice recalcularea pensiilor, un proces laborios și care implică multe resurse umane și financiare, întrucât punctajul total, ca și cel mediu, reprezintă un element cunoscut”.







Conform declarațiilor lui Bogdan Dumitrescu, recalcularea pensiilor ar avea sens mai mult pentru a corecta eventuale erori din procesul de calculare a pensiilor, în caz că există indicii în acest sens.







“Însă, corectarea inechităților pe baza trecerii la valorizarea punctajului total nu ar trebui să aibă drept precondiție recalcularea tuturor pensiilor. Problematic însă rămâne impactul bugetar al corectării inechităților, care probabil va impune eșalonarea pe mai mulți ani a acestui demers”, a mai spus el.





Cine s-ar gândi cu adevărat la pensionari ar aplica formula de calcul din actuala lege.Amânarea cu un an și jumătate, așa cum se dorește acum, pentru motivul „recalcularea pensiilor” nu este în regulă. Evident că motivul amânării ține de faptul că nu sunt bani la buget, impactul fiind consistent în acest caz.HotNews.ro a mai scris despre asta de câteva ori, vom pune un link puțin mai jos. De exemplu, pe scurt, două persoane cu același punctaj, dar pensionate în ani diferiți, au pensie diferită.Practic, pensia inițială nu depinde de valoarea punctului de pensie, ci de câștigul salarial mediu brut din economie cu 2 ani în urmă față de momentul pensionării. Astfel au apărut discrepanțe între pensii, iar mulți sunt dezavantajați. Adică iau mai puțini bani decât ar trebui.Așa cum spunea în 2019 Bogdan Dumitrescu, profesor ASE: Poate mai întâi ar fi trebuit rezolvată această discrepanță, și abia mai apoi să crească pensiile procentual cu cât se dorește.Un text pe tema este: ​ Anatomia unei erori din sistemul de pensii. Deciziile care ne-au adus aici Înainte de cea mai recentă conferință de presă a noului ministru al Muncii, Raluca Turcan, HotNews.ro a trimis o solicitare pentru a afla de ce dorește o recalculare a tuturor pensiilor, lucru pe care l-a împărtășit într-o declarație.Răspunsul a sosit zilele trecute. Primele trei paragrafe sunt:„A fost demarată etapa premergătoare recalculării pensiilor – evaluarea tuturor celor aproape 5 milioane de dosare din sistemul public de pensii. Procesul de evaluare a dosarelor, estimat să dureze maxim 18 luni, presupune realizarea unei baze de date completă cu informațiile necesare pentru a putea, ulterior, recalcula pensiile în baza noii legi.Prin recalcularea pensiilor din sistemul public, se urmărește eliminarea inechităţilor apărute ca urmare a numeroaselor modificări legislative și a unor aspecte punctuale care nu au fost luate în calcul la elaborarea Legii nr. 263/2010 (legea acum în vigoare) privind sistemul de pensii publice.Este important de subliniat că recalcularea pensiilor se va face printr-o nouă lege a pensiilor, la care MMPS a început deja să lucreze. Prin acest proiect, se propune o formulă de calcul care să permită recalcularea tuturor celor aproape 5 milioane de dosare din sistemul public respectând principiile contributivității și echității. Din păcate, Legea nr. 127/2019, o lege adoptată la vremea respectivă pe repede înainte, din motive electorale, nu răspunde acestor criterii.”Răspunsul ridică semne de întrebare de la început. Practic formula din Legea 127/2019 ar fi rezolvat inechitățile. Așa cum am spus mai sus, se încearcă amânarea aplicării din motive financiare. Formula actuală fiind recunoscută de experți ca fiind bună, dacă s-ar aplica.Apoi restul paragrafelor reprezintă bla-bla și asta e tot:„Obiectivul este acela de a face o reformă reală în sistemul public de pensii, astfel încât să avem un sistem echitabil, predictibil și sustenabil. Aceasta presupune:1. O nouă lege a pensiilor din sistemul public, bazată pe echitate și contributivitate;2. O soluție legislativă pentru a aduce și pensiile speciale la un nivel de echilibru între contributivitate și criteriul favorizant.În momentul în care MMPS va definitiva aceste proiecte și după etapa consultărilor publice, ele vor intra în Parlament și vor urma procedurile de dezbatere parlamentară până la adoptare.”HotNews.ro a discutat cu Bogdan Dumitrescu, profesor ASE, despre ceea ce dorește Ministerul Muncii.„Trecerea la o formulă de calcul a pensiei de stat care să genereze beneficii egale la contributivitate similară reprezintă fără îndoială un obiectiv valid și care ar trebui realizat cu celeritate. Indiferent de soluția adoptată este clar că aceasta va presupune un efort bugetar important, corectarea inechităților din prezent putându-se realiza doar prin majorarea mai rapidă a pensiilor celor care au fost dezavantajați”, a spus el.Potrivit acestuia, formula de calcul din noua lege a pensiilor preconizată a intra în vigoare la 1 septembrie 2021, care elimină indicele de corecție din calcul și trece de la valorizarea punctajului mediu anual la valorizarea punctajului total, rezolvă ineficiența modului de calcul din prezent.