Pandemia a tăiat o treime din profitul net al Grupului BRD pe 2020. Rezultatul financiar net se apropie de un miliard de lei

Venitul net bancar al Grupului BRD aferent intregului an 2020, a atins 3.088 milioane RON, cu 5,6% mai mic in comparatie cu anul 2019, au transmis miercuri dimineața reprezentanții instituției într-un raport publicat de Bursa de Valori. Veniturile nete din dobanzi au scazut cu 2,9% in dinamica anuala, la 2.087 milioane RON, fiind in principal influentate de scaderea ratelor de dobanda (media ROBOR la 3 luni fiind de 2,39% in 2020 fata de 3,13% in 2019) si de scaderea productiei de credite in perioada restrictiilor. In consecinta, profitul net la nivelul Grupului BRD a atins 963 milioane RON in 2020 fata de 1.499 milioane RON in 2019. Rata de solvabilitate a fost de 30,3% la finalul lunii decembrie 2020, mare parte a cresterii fiind explicata de relaxarea temporara a cerintelor de capital aferente expunerilor suverane denominate in euro si de rezervele din reevaluare mai mari.





In pofida costurilor sanitare exceptionale si recunoasterii unui provizion pentru restructurare in trimestrul IV, cheltuielile operationale s-au redus semnificativ (1.588 milioane RON fata de 1.678 milioane RON in 2019). Aceasta evolutie reflecta atat un efect de baza (costurile aferente anului 2019 au fost majorate de taxa pe active) cat si implementarea planului de reducere a costurilor care combina atat masuri tactice, cat si structurale. Excluzand elementele nerecurente, atat cheltuielile cu personalul, cat si celelalte categorii de cheltuieli, s-au redus. In paralel, investitiile in transformarea digitala au fost accelerate, se mai arată in raportul publicat de BVB.



Indicatorul cost / venit a ramas stabil, la 51,4% in pofida impactului crizei asupra veniturilor. Profitul operational brut la nivelul Grupului BRD a fost de 1.500 milioane RON in 2020 fata de 1.592 milioane RON in 2019.



Calitatea portofoliului de credite a ramas solida in 2020, dupa cum o reflecta nivelul redus al ratei NPL (la nivelul bancii, credite neperformante, conform definitiei ABE), de 3% la finalul anului 2020, stabil in comparatie cu finalul anului 2019. Banca beneficiaza de un nivel consistent de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante, de 75,8% la finalul anului 2020, in comparatie cu 74% la finalul anului 2019, mult peste media pietei. Costul net al riscului a inregistrat o cheltuiala neta cu provizioanele de 353 milioane RON in 2020 fata de o eliberare neta de provizion de 204 milioane RON in 2019, ce reflecta tratamentul prudent al expunerilor care au beneficiat de moratoriu si deteriorarea mediului economic.



Consiliul de Administratie a decis sa propuna un dividend brut pe actiune de 0,0749 RON, sub rezerva votului favorabil in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22 aprilie 2021.





​ “Anul 2020 a fost marcat de o criza sanitara fara precedent, care s-a transformat rapid intr-o criza economica severa. Desi se asteapta o revenire economica, amplitudinea si momentul acesteia depind in mare masura de evolutiile pe plan sanitar si de executia programelor de relansare economica. Bancile sunt actori cheie pentru rezilienta si redresarea economica.

In acest context dificil, BRD a actionat rapid si eficient pentru a-si sprijini pe deplin si continuu clientii, adaptandu-si in acelasi timp organizatia pentru a asigura continuitatea activitatii si a implementat rapid masuri pentru a atenua impactul financiar negativ. Acest lucru se reflecta in perceptia clientilor si este recunoscut si la nivelul pietei, BRD fiind desemnata Banca Anului in Romania de catre “The Banker”.In acelasi timp, BRD si-a mentinut concentrarea asupra planului sau de transformare centrat pe nevoile clientilor, venind cu livrari digitale accelerate si cu o abordare comerciala a clientilor imbunatatita. In special, lansarea „You BRD” pune bazele viitoarei noastre platforme omnichannel.Bazandu-se pe modelul sau de afaceri solid, BRD a obtinut o performanta financiara rezilienta. Economiile planificate au fost realizate integral, fara a compromite prioritatea strategica a transformarii digitale.In calitate de actor angajat al societatii romanesti, BRD a mentinut, de asemenea, un canal deschis catre nevoile comunitatii. BRD a fost implicata in actiuni de solidaritate privind combaterea pandemiei, dar si-a reafirmat totodata sprijinul activ pentru domenii importante, precum educatia si cultura”, a declarat Francois Bloch, Directorul General al BRD Groupe Societe Generale.Adaptare rapida in fata crizei si mereu alaturi de clientii nostrisi a angajatilor a fost prioritatea numarul unu, astfel ca au fost implementate imediat si cu strictete masuri sanitare in toate unitatile. In acelasi timp s-a asigurat continuitatea activitatii, angajatii fiind transferati catre telemunca in regim extins, intr-o perioada foarte scurta de timp.In plus, clientilor li s-a oferit sprijin in mod continuu, fie beneficiind de amanarea la plata in cadrul moratoriului, fie facilitandu-le accesul la finantare, in special prin programul IMM INVEST. Aproximativ 40 de mii de clienti au beneficiat de amanare la rambursarea imprumuturilor, iar finantarile acordate prin programul IMM INVEST au atins in jur de 930 milioane RON, pentru aproximativ 1.900 de clienti.In 2020, BRD a fost angajata in actiuni de solidaritate pentru a contracara efectele pandemiei si, in acelasi timp, si-a continuat investitiile in domenii importante pentru societatea romaneasca, precum educatia, tehnologia, cultura si sportul. In total, banca a investit in 2020 aproximativ 10 milioane RON in proiecte pentru societate.In sistemul medical, donatia BRD a ajuns la 70 de spitale din 43 de orase, prin achizitia a 53.400 de echipamente medicale de protectie, aparate de testare Covid-19 si ventilatoare.In zona culturala, BRD si Fundatia9 au creat Artists Rooms, un program de micro-granturi pentru sectorul cultural independent, finantand 50 de artisti si 38 de proiecte. Programele Fundatiei9 au fost urmarite de peste 1 milion de persoane.Platforma de educatie Scoala9.ro a continuat sa creeze continut relevant pentru educatia din Romania. Peste 700.000 de persoane au citit si interactionat anul trecut cu Scoala9. Din decembrie 2020, BRD sponsorizeaza Programul National pentru inchiderea decalajelor de literatie in Romania, implementat de Asociatia pentru Valori in Educatie (AVE), interventie profunda si cu impact la nivelul a 16.800 de copii de nivel prescolar si din ciclul primar de invatamant.BRD a continuat sa sustina tehnologia prin intermediul initiativelor din cadrul platformei–program Mindcraft: BRD First Tech Challenge Romania, laboratoarele de robotica din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, programul Innovation Labs pentru tineri antreprenori si echipe start-up, partneriatul cu RIDS (Romanian Institute for Data Science). Impreuna, aceste proiecte au impact asupra a peste 50.000 de beneficiari.BRD ramane un sustinator de lunga durata al sportului romanesc, cu accent in ultimii ani pe handbalul feminin, cu impact asupra a peste 7.800 de jucatori legitimati. De asemenea, banca este tot mai implicata in proiecte legate de sportul pentru persoanele cu dizabilitati. Legatura bancii cu sportul este ilustrata si de parteneriatul cu Cristina Neagu, ambasadorul BRD intr-o serie de proiecte de CSR.In 2020, Fondul BRD pentru Paduri s-a implicat in protejarea unei paduri valoroase din zona Sibiului, alaturi de Fundatia WWF Romania, si a finantat inceperea unui proiect de impadurire in judetul Neamt.La randul lor, angajatii BRD sunt incurajati sa se implice in diverse cauze. ”ZiuaV” este platforma pe care 2.550 de angajati s-au inregistrat pentru a avea acces la oportunitati de voluntariat. Anul trecut, platforma a sustinut 22 de actiuni de voluntariat in intreaga tara.