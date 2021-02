Investiţiile în piaţa imobiliară din România s-au ridicat la 900 milioane de euro în 2020 (raport)

Conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES, România aproape şi-a dublat ponderea în totalul investiţiilor din regiune faţă de anul precedent şi a ajuns "în liga mare", după Polonia şi Republica Cehă, dar înaintea Ungariei, Slovaciei şi Bulgariei.Astfel, într-un an serios afectat de pandemie, în care Polonia, Republica Cehă şi Ungaria au înregistrat scăderi în volumele de investiţii, România, Slovacia şi Bulgaria au înregistrat tendinţe pozitive. În ansamblu, volumele din 2020 au scăzut cu 24% faţă de 2019, anul fiind încheiat cu un volum total de investiţii de aproximativ 10,4 miliarde de euro.Polonia a rămas lider în regiune pe piaţa de investiţii, cu o pondere de circa 51% din totalul celor mai mari şase ţări din Europa de Est, şi o valoare totală a tranzacţiilor de investiţii de 5,2 miliarde de euro, urmată de Republica Cehă cu o pondere de 26%, pe fondul vânzării unui portofoliu rezidenţial semnificativ. România completează topul cu o cotă de piaţă de 8,5% şi un volum de aproape 900 de milioane de euro (în creştere cu aproximativ 40% faţă de 2019)."O caracteristică a regiunii în ansamblu - inclusiv a României - este faptul că, cel puţin până acum, nu am văzut o schimbare semnificativă către vânzări de active aflate într-o situaţie dificilă, pentru că majoritatea proprietarilor au fie planuri pe termen lung, fie aşteaptă ca lucrurile să se stabilizeze. Acesta este o schimbare faţă de recesiunea din 2009-2010 şi ar putea sugera că revenirea ulterioară de acum ar putea fi mult mai rapidă decât a fost după acea criză. Decalajul de randament investiţional mai generos al României, combinat cu randamentele scăzute pentru alte tipuri de active, sunt de bun augur pentru activele locale în următorii ani", a explicat Laurenţiu Lazăr, managing partner la Colliers România.Sectorul birourilor a fost dominant în toată regiunea, în 2020, în ceea ce priveşte tranzacţiile, cu o pondere de 41% din volumul total al investiţiilor, urmat de spaţiile industriale şi logistice, care cresc în mod semnificativ, pe măsură ce investitorii se diversifică în acest sector rezistent la Covid-19 (32%), şi departe de sectoarele de retail şi ospitalitate (12%).Bucureştiul are unul dintre cele mai mari randamente investiţionale din regiune pentru clădirile de birouri (de 7%), comparativ cu cel mult 4,25% în Praga, 4,65% în Varşovia sau 5,25% în Budapesta.Conform datelor Colliers din raportul "CEE Investment Scene Q1-Q4 2020, chiriile s-au menţinut relativ stabile, la 18 euro pe metru pătrat în clădirile premium din cele mai bune zone (şi o medie de aproximativ 14 euro pe metrul pătrat), respectiv între 11 şi 14,5 euro pe metru pătrat în alte zone din ţară.Pentru următoarele luni, sondajul Colliers pentru investitori "Global Capital Markets 2021 Investor Outlook Report" arată o revenire puternică. Apetitul investitorilor va rămâne mare şi în acest an, dar vor exista provocări care ţin de activele disponibile şi de impactul Covid-19. În regiunea EMEA, birourile atrag un interes solid, deşi investitorii devin din ce în ce mai selectivi, preferând pieţele mari lichide şi marile oraşe ale Europei.De asemenea, investitorii văd oportunităţi în achiziţia de terenuri sau suprafeţe mai mari precum cele ocupate de magazinele universale, şi de a le transforma utilitatea pentru clădiri rezidenţiale, birouri, şi chiar spaţii de logistică. Este evidentă o cerere importantă în segmentul centrelor de date, tot mai mulţi investitori căutând să încheie parteneriate cu operatori specializaţi, deoarece activele care produc venituri în Europa sunt limitate. Activitatea este de aşteptat să se concentreze din nou în jurul marilor centre ale regiunii, potrivit sursei citate.