​Business report Florin Cîțu și principiul „plastilinei”. ​Mașinile anului 2021. Buget 2021: Bani, fundamente, distribuire. Românii care au spart Mexicul. Părinții care strâng monede virtuale pentru zestrea copiilor. Salarii Metrorex: 7.000 lei pentru un traducător, care ia și spor de tunel

​​Mașinile anului 2021● Buget 2021: Banii, fundamentele, distribuirea ● Crypto-alocația. Părinții care strâng monede virtuale pentru zestrea copiilor ● Negocierea contractului de muncă: 10 aspecte de luat în considerare ● Cum am aflat că angajații se împart în zece categorii ● Bill Gates încearcă să cumpere una dintre cele mai populare platforme de social media din lume ● S-a redus la jumatate zona de check-in din Aeroportul Otopeni● Cum au ajuns tinerii să aibă prioritate pe platforma de vaccinare, iar vârstnicii să nu aibă locuri ● Salariile din Metrorex: aproape 7.000 lei pentru un traducător, care ia și spor de tunel ● De ce nu ar trebui sa sarbatoreasca cuplurile Valentine's Day. Victor Andrei, şeful operaţiunilor BNR, cel care intervine pe cursul valutar şi pe dobânzi, vorbeşte despre cum s-au format pieţele financiare ● România, obligată să recupereze de la CFR Marfă ajutorul de stat de 570 milioane de euro plus dobânda ● Bugetul MADR 2021: banii de secetă nu există ● „Înainte era mai bine” — sau cum psihicul uman îți deformează imaginea vremurilor trecute ● Românii care au spart Mexicul







Mașinile anului 2021. E anul 2006. Conduc mașina familiei – un Opel Corsa fabricat în 2005, deci aproape nou – în timp ce ascult pentru a patra oară cele zece melodii arse pe un CD săptămâna trecută. Fără comenzi pe volan, pot să schimb piesele doar cu butoanele de pe consola centrală. Din fericire, e liber prin oraș și din când în când îmi pot lua ochii de la drum. Trec însă peste o denivelare, CD-ul sare iar eroarea de citire stoarce din fișierul WMA un scrâșnet ascuțit. Trag pe dreapta, scot CD-ul, îl introduc din nou. Muzica pornește iar. Și îmi văd de drum.

15 ani mai târziu, în mai toate mașinile noi pot conecta telefonul prin Bluetooth sau printr-un banal cablu de date iar sistemul multimedia poate reda fișiere audio stocate din telefon, le poate culege din cloud, sau direct din aplicațiile de streaming. Am acces la zeci de milioane de piese. Mai pot avea, dacă am nevoie, acces la navigație ghidată, fie prin Waze fie prin Google Maps. Totul este afișat pe un ecran amplasat central. Mai mic sau mai mare, în funcție de marcă și model, scrie PressOne Veniturile bugetului general consolidat făcut public joi seara de Ministerul Finanţelor Publice sunt de 364,9 miliarde de lei (32,67% din PIB), iar cheltuielile de 444,9 miliarde de lei (39,84% din PIB), rezultând astfel un deficit bugetar de 80 de miliarde de lei, respectiv 7,16% din PIB.Cheltuielile de investiţii ar urma să fie de 61,43 miliarde de lei, echivalentul a 5,5% din PIB, în creştere faţă de 2020, când acestea au însumat 53 de miliarde de lei. Bugetul este fundamentat pe o prognoză de creştere de 4,3% din PIB.Veniturile bugetului de stat au fost stabilite în sumă de 174 de miliarde de lei, iar cheltuielile de 318,4 miliarde de lei credite de angajament și 261,4 miliarde de lei credite bugetare, cu un deficit de 87,3 miliarde de lei. Pentru anul 2021, cheltuielile de personal au fost plafonate la 9,8% din PIB, iar pentru 2022 la 9,1% din PIB. Pentru anul 2021, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 55% din produsul intern brut, scrie Cursdeguvernare.ro Anumite aspecte ce țin de raportul de muncă, mai exact, din contractul de muncă, pot fi negociate între părți. Poate cel mai cunoscut element ce poate fi negociat e salariul, dar sunt și alte aspecte ce pot fi stabilite de părți după dorința lor, uneori, în anumite limite impuse de lege. Contractul individual de muncă este, în primul rând, actul juridic în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. În același timp, anterior încheierii unui contract de muncă, angajatorul și persoana care urmează a fi încadrată în muncă negociază atât elementele esențiale, cât și alte clauze specifice care nu contravin dispozițiilor legale, potrivit Avocatnet.ro Aproape un an de când experimentez teleworking-ul (din mai, a fost un mixt: două săptamâni la birou, două săptămâni acasă). Ce călătorie! Mi s-a povestit, dar e total diferit când o trăiești pe propria piele. E provocatoare şi interesantă. Şi aşa am aflat că angajaţii se împart în 10 categorii.Cât despre mine, am experimentat diferite categorii în aceste luni. Cu stimulii corespunzători, devin un melc curios de mediul înconjurător. Altfel, mă concentrez să aduc îmbunătăţiri interiorului. Crezi că mai e loc de vreo categorie? Sau din contra, e cazul să ştergem vreuna? Tu în care categorie te-ai regăsit?, întreabă project-e.ro Gigantul Microsoft a abordat compania Pinterest în ultimele luni în legătură cu o potenţială tranzacţie prin care compania fondată de Bill Gates voia să cumpere populara platformă de social media care are o capitalizare de piaţă de 51 de miliarde de dolari, potrivit FT. Pinterest este o platformă cunoscută pentru cei care distribuie colaje de fotografii cu decoraţiuni, mâncare şi alte elemente. Sursele FT au declarat că discuţiile nu se mai desfăşoară în acest moment. Microsoft a urmărit o potenţială achiziţie strategică pentru a strânge un portofoliu de comunităţi online active care ar putea funcţiona pe platforma de cloud computing dezvoltată de gigantul american, scrie Business Magazin . Plecarea din Aeroportul Henri Coanda se va face de la 52 de ghisee, incepand din 12 februarie. Vor fi disponibile pentru check-in doar cele incepand de la numarul 53 la 104. Zona fostelor ghisee de check-in pana la 54 va fi amenajata ca sala de asteptare, in conformitate cu regulile sanitare, se arata intr-un comunicat al CN Aeroporturi Bucuresti. Pentru procesarea pasagerilor pe fluxul de plecari, vor fi deschise numai 52 de ghisee check-in (de la 53 la 104) amplasate in zona noua a terminalului, iar zona aferenta ghiseelor 1-52 va fi amenajata ca zona de asteptare dotata cu banchete, unde pasagerii si insotitorii acestora pot astepta inceperea operatiunilor pentru zborul dorit, precizeaza ziare.com Un părinte care a pus deoparte pentru copilul său 250 de dolari în bitcoini acum 5 ani are astăzi o alocație frumușică: peste 40.000 de dolari. Deși nu există garanții, unii părinți din România cred că trenul nu e pierdut și economisesc în viitorul copiilor cumpărându-le criptomonede. Popularitatea criptomonedelor a pătruns în ultimele săptămâni în tot mai multe paliere ale societății românești. Ceea ce în trecut părea a fi o lume dedicată specialiștilor în finanțe sau informatică, astăzi a devenit o piață liberă la care tot mai mulți români vor să participe. Unii vor să se îmbogățească rapid, alții să investească pe termen lung în ceea ce ei cred că reprezintă viitorul. Toți au un crez comun: monedele virtuale sunt profitabile. Pentru unii români, viitorul înseamnă următoarea generație așa că s-au apucat, de pe acum, să investească în el. Europa Liberă a discutat cu trei părinți din diferite colțuri ale țării care cumpără de câte ori au ocazia criptomonede. Nu pentru a le folosi peste o lună sau un an, ci pentru a le strânge pe termen lung pentru copiii lor, scrie Europa Liberă Autoritățile au anunțat că un număr impresionant de oameni s-au programat pentru vaccinare la puțin timp după ce vaccinul AstraZeneca a devenit disponibil în țară. Pentru persoanele cu vârste de peste 55 de ani, însă, vestea nu a fost la fel de bună: aceștia nu se pot programa.În cursul zilei de ieri, s-a anunțat că au fost programate 179 de persoane/minut până la ora 20.00. Un număr de 80.328 de persoane s-au programat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina în cele 180 de cabinete deschise pentru administrarea serului produs de AstraZeneca, scrie Newsweek Un document obținut de Aleph News, cu salariile angajaților din Metrorex, arată care este nivelul de salarizare în companie.Surse oficiale au confirmat autenticitatea documentului și nivelul de salarizare. Un traducător are un salariu net lunar de 6.599 lei. În venitul lui intră și sporul de tunel de 1.625 lei. Un șef serviciu are un salariu net de 11.162 lei. Primește spor vechime de 2.880 lei și un spor tunel de 2.743 lei. Valoarea sporurilor e impozabilă. Un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal primește lunar spor de vechime de 1.291 lei și spor de tunel 1.721. Net, încasează lunar 6.691 lei, scrie AlephNews.r . Europarlamentarul român Iuliu Winkler (UDMR/PPE), vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional (INTA) a Parlamentului European, consideră Acordul de investiții Uniunea Europeană-China, convenit de principiu la finalul anului 2020, ar aduce o relație bazată pe reguli între cele două mari economii globale. Într-un interviu video acordat HotNews.ro, Winkler a avertizat că în prezent, în lipsa unui acord în vigoare UE-China, companiile europene care investesc în statul asiatic riscă să devină „paria, persona non-grata”, dacă intră într-un litigiu cu statul chinez, potrivit StartupCafe.ro . Mai mulți clienți consumatori de gaze care sunt în regim de ultimă instanță la Premier Energy, preluați de la AIK în trecut, ar putea rămâne fără gaze în mai puțin de o săptămână, pentru că perioada în care primeau gaze de la Premier în regim de ultimă instanță se termină înainte ca ei să apuce să valideze noi contracte cu alți furnizori. Oamenii făcut chiar și o sesizare către Autoritatea Națională de Reglementare (ANRE) în care au întrebat ce soluții au, iar ANRE va discuta azi situația, scrie Economica.net Măsurile incluse de Guvern în bugetul de stat pe anul 2021 prevăd înghețarea salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și primelor în scetorul public, neacordarea primei și a voucherelor de vacanță, precum și compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber. Companiile de stat cu pierderi nu vor primi subvenții de la buget decât în urma prezentării unor planuri de restructurare, relevă documentul oficial redactat de Guvern și analizat de Profit.ro. Măsuri pe anul 2021 - Menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție /indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020; măsura fusese anunțată de premierul Cîțu odată cu preluarea guvernării ca temporară până la analizarea Legii salarizării, notează profit.ro . Adevarul este ca, la fel ca in cazul acestei zile a indragostitilor, ne-am metamorfozat in minte ideea de sarbatoare, comercializand-o cu ajutorul nemarginit al internetului si al reclamelor tv. Partea cea mai grava a situatiei nu o reprezinta, totusi, mentalitatea oamenilor care vor sa ''se dea peste cap'' si sa isi impresioneze partenerul cu te miri ce cadou. Nu o reprezinta oamenii care simt ca pe 14 februarie trebuie sa faca ceva iesit din comun. In fond, fiecare intelege iubirea si relatia de cuplu in maniera proprie, si o accepta si o apreciaza atunci cand vine de la partener, in functie de propria scara de valori.Poate ca unii oameni inteleg astfel iubirea si nu trebuie judecati. Problema esentiala a acestei zile o reprezinta persoanele care nu simt ca fix pe 14 februarie sa sarbatoreasca. Nu ca nu si-ar iubi partenerul, dar poate ca ''nu le arde'', poate ca nu functioneaza asa robotic, scrie manager.ro . În ajunul a două competiții importante de schi la Poiana Brașov, Ștefan Țînț, unul dintre cei mai influenți și bogați oameni de afaceri din zonă, alături de alți “privați”, au adunat în Poiană toate autoritățile cu putere de decizie asupra turismului din zonă pentru a promova ideea unui proiect de milioane de euro ce vizează dezvoltarea domeniului schiabil. Ce înseamnă asta pentru turistul obișnuit? Mai multe ore la schi, mai puțin timp de așteptare la telegondolă, pârtii mai multe și a căror calitate să nu mai depindă atât de mult de condițiile meteo, scrie wall-street.ro . Cu excepţia dealerilor băncilor comerciale, a economiştilor şi a prietenilor, Victor Andrei, 57 de ani, nu este cunoscut publicului larg. Dar, din poziţia de director al Operaţiunilor de Piaţă ale Băncii Naţionale, el şi echipa lui sunt responsabili de operaţiunile zilnice ale BNR pe piaţa valutară, pe piaţa monetară, pe piaţa titlurilor de stat - BNR este agentul de vânzare a titlurilor de stat către bănci pe piaţa primară. Când apar ştiri în media că BNR a intervenit pe piaţa valutară să susţină cursul leu/euro, poate decizia a fost luată de Mugur Isărescu, dar execuţia a fost făcută de Victor Andrei . Şi nu în ultimul rând, Victor Andrei şi echipa lui sunt responsabili de administrare ale rezervei valutare a BNR care este, de fapt, a României: La începutul anilor ‘90, când rezerva valutară era de 10 milioane de dolari, nu aveai ce administra, dar acum, când rezervele valutare au ajuns la 37,5 miliarde de euro, iar cu tot cu aur la 42,6 miliarde de euro, discuţia este alta. În cadrul seriei de articole „30 de ani de sistem bancar în României”, Victor Andrei vorbeşte despre parcursul lui profesional la BNR, de relaţia cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR - Pentru că în anii ‘90 în România nu aveam şcoală pentru banca centrală, guvernatorul ne-a trimis în străinătate la cursuri pentru a căpăta rapid cunoştinţe care să ne ajute în derularea operaţiunilor Băncii Naţionale, dar ne-a cerut să venim imediat înapoi în ţară, pentru a face din BNR o bancă centrală puternică cu aceste cunoştinţe pe care le-am dobândit la FMI, la Fed, la Banca Angliei, la Banca Belgiei sau la bănci private. În 1996 a plecat la banca americană Citibank, care tocmai îşi deschisese operaţiunile din România, şi a văzut cum funcţionează lumea bancară internaţională la cel mai înalt nivel: Sistemul bancar de la noi s-a consolidat odată cu capitalurile străine şi know-how-ul adus de ele în România, scrie Ziarul Financiar . În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 32/1 din 29 ianuarie 2021, a fost publicată Decizia (UE) 2021/69 a Comisiei din 24 februarie 2020 privind ajutorul de stat SA.43549 (2017/C) (ex2017/FC) (ex 2016/NN) (ex 2015/EO) pus în aplicare de România în favoarea CFR Marfă. Comisia Europeană consideră că România a încălcat prevederile articolului 107 şi 108 din Tratatul european, pentru că a luat ilegal mai multe măsuri de ajutorare a CFR Marfă, care în timp au dus la creşterea datoriilor către CFR Infrastructură. Măsurile la care se face referire în Decizie datează din iunie 2013, când România a convertit în acţiuni o datorie publică de 1,67 miliarde de lei (aproximativ 363 de milioane euro) pe care CFR Marfă o avea faţă de CFR Infrastructură şi faţă de diverse organisme de securitate socială şi organe fiscale, scrie Adevărul ! Bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021 a fost publicat, în forma propusă, în proiectul Legii de buget de stat pentru acest an. Actul normativ, lansat în dezbatere publică în această seară, pe site-ul Ministerului Finațelor Publice, relevă că MADR va beneficia de o creștere de 10% a bugetului față de anul trecut, însă această creștere este datorată cheltuielilor mai mari pe care ministerul lui Adrian Oros va trebui să le acopere pentru co-finanțarea fondurilor europene. Bugetul MADR pe 2021 se ridică 26.005.827.000 de lei – credite bugetare, o sumă cu 10,38% mai mare decât cea de care instituția a beneficiat anul trecut, când bugetul a ajuns la 23.559.208.000 lei. Banii pentru sprijinirea fermierilor – tăiați cu peste 48%, scrie Agrointel.ro . Piața serviciilor medicale private a consemnat în anul 2020 venituri totale de aproape 15 miliarde de lei, pe fondul cererii mari pentru testare și a cererii crescute, generate de transformarea spitalelor publice în spitale Covid, potrivit unei estimări a compaiei de consultanță financiară KeysFin.Nivelul este unul record și vine după ce în 2019 cifra de afaceri se ridica la 14 miliarde de lei, cu 18% peste nivelul generat în 2018 și cu 330% peste cel înregistrat în 2010. Mai mult, rezultatul net pe 2019 – adică profit minus pierderile nete – al furnizorilor de servicii medicale private a crescut cu 30% față de 2018 și a fost de aproape 37 de ori (+3.570%) mai mare decât în 2010, potrivit Libertatea.ro . Înainte era mai bine sau „the good old days”, după cum îi spun britanicii, reprezintă un clișeu universal cu o explicație cât se poate de fascinantă. Dintr-un punct de vedere, este încă un detaliu care trădează „imperfecțiunile” psihicului uman. „Mergem înainte, că înainte era mai bine”, îmi spunea în urmă cu câțiva ani un prieten ghiduș în momentul în care ne plimbam cu mașina pe undeva pe lângă Târgu Mureș. Mi-a rămas în minte glumița asta pentru că respectiva formulare este una adânc ancorată în mentalul colectiv. De la tineri la bătrâni sau la foarte bătrâni, mi se pare că fiecare dintre noi a abuzat de respectiva referință într-un context sau altul. Fără să surprindă însă pe nimeni, această manifestare de nostalgie, dor de casă sau de vremurile de mult apuse nu este sub nicio formă corectă. Nu este ancorată într-un adevăr, scrie Playtech.ro Știrea că un grup de români ar controla escrocheriile cu bancomate a făcut înconjurul României și nu numai. Și dacă aici în țară subiectul a captat interesul opiniei publice mai mult pentru exotismul său și pentru uriașele sume aduse în discuție, presa mexicană a tratat tema pe toate părțile.Ce ascunde scandalul de la Cancun? Așa cum vă promiteam, vă prezentăm cîteva articole avându-i ca protagoniști pe Rechinul și ai lui. Fără a interveni în vreun fel asupra articolului, vă va fi mai ușor, poate, să înțelegeți „Cum o echipă de infractori români a cucerit lumea escrocheriilor cu ATM-uri“, după cum scriu jurnaliștii de la OCCRP.După o amplă investigație jurnalistică efectuată de OCCRP împreună cu Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad și Quinto Element Lab, complotul românesc a fost expus în detaliu. În Mexic, operează nenumărate bande criminale: de la cei dedicați criminalității comune, la organizații mari, precum cele dedicate criminalității organizate sau traficului de droguri la nivel mondial, scrie Cotidianul . Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a spus despre Bugetul 2021 că acesta “creează premisele revenirii României la o creştere economică, acea prognozată de 4,3%”. “Prioritatea numărul 1 este relansarea economică. De departe. E un buget al relansării. E un buget al redresării economice. E bugetul care creează premisele revenirii României la o creştere economică, acea prognozată de 4,3%. În al doilea rând, este un buget al responsabilităţii, pentru că revenim de la o zonă de deficit de 9,8% la una de 7,1%, deci, practic, revenim la un traiect de consolidare a deficitului bugetar şi ţintim să ajungem la 3%, să revenim în parametri la orizontul anului 2024. Şi în al treilea rând, e bugetul care asigură premisele pentru susţinerea cheltuielilor cu criza sanitară, astfel încât acestea să fie acoperite, să avem o vaccinare care se desfăşoară în cele mai bune condiţii şi în acelaşi timp să avem pachetul de stimulare pentru zona privată, care să funcţioneze”, a spus Alexandru Nazare, citat de EuropaFM . Se întâmplă destul de rar ca politicienii să vorbească tranșant pe teme nepopulare. Politica a devenit un adevărat meșteșug în a evita subiecte delicate. Politicienii se feresc să spună adevărul în față. Poate că este prea devreme să ne bucurăm, totuși nu trebuie să trecem cu vederea câteva declarații ale premierului Florin Cîțu. Acesta a spus în cadrul unei declarații de presă: „Trebuie să lăsăm ipocrizia la o parte. România nu mai poate finanța actualele cheltuieli bugetare, sunt cheltuieli care nu mai pot fi susținute cu salariile și pensiile și cu toate promisiunile făcute”. Și a continuat: „Au fost măriri făcute din pix. Finanțele României trebuie recalibrate și trebuie să plafonăm cheltuielile”. Nu e un gest de vitejie, dar este un prim pas. În momente în care economia scade, oamenii politici trebuie să aibă determinarea de a spune cu orice risc„nu” și de a lua decizii necesare, dar nepopulare, scrie RFI.ro