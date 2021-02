Asociația Fermierilor demareaza discutiile interne pentru autorizarea unor actiuni de pichetare a Ministerului Agriculturii

O mare parte din fermierii României se vor afla, astfel, în imposibilitatea de a-și finanța lucrările agricole ale acestui an iar acest lucru va însemna un singur lucru: falimente în lanț și zeci de mii de familii ce vor rămâne pe drumuri. Este inadmisibil ca responsabilii din Ministerul Agriculturii să nu fi fost în stare să explice, cu argumente, la nivelul Guvernului, că despăgubirile de secetă înseamnă o investiție în creșterea economică a acestui an și nicidecum o “pomană” de la buget. Suntem consternați de lipsa de combativitate a ministrului Agriculturii, Adrian Oros, în a susține interesele fermierilor români și a obține alocări bugetare pentru a pune agricultura în ofensivă în 2021.De asemenea, constatăm cu indignare reducerea brutală de sume alocate programelor de sprijinire a producătorilor agricoli. O reducere cu 50% a acestui buget înseamnă că jumătate dintre fermieri nu vor supraviețui economic acestui an. Dur dar adevărat.Prin această construcție strâmbă de buget pentru Agricultură, securitatea alimentară a României este pusă în pericol iar satul românesc ajunge, la propriu, în pericol de dispariție. Fermierii nu fac decât o singură politică, cea a luptei pentru drepturile și interesele legitime ale sectorului agroalimentar. Și atunci când demnitatea noastră este călcată în picioare, când viitorul copiilor noștri ajunge să fie pus sub semnul întrebării, considerăm că este momentul să acționăm.În cursul zilei de vineri, 12 februarie 2021, vom avea ultimele discuții interne, în cadrul Asociației Forța Fermierilor, pentru începerea acțiunilor de autorizare a pichetării Ministerului Agriculturii pe termen nelimitat, până la revenirea la alocări bugetare care să îl sprijine pe producătorul agricol să treacă cu bine de acest an.Protestul nostru public se va desfășura cu respectarea strictă a tuturor normelor legale în vigoare. Fermierii au dreptul să își apere agoniseala prin manifestarea publică a dezacordului față de tratamentul la care este supus de către decidenții din Ministerul Agriculturii. Acest drept este garantat de Constituție și protejat de legi naționale și europene.Îi invităm pe toți fermierii din România să ni se alăture și asigurăm autoritățile publice centrale că suntem pregătiți pentru dialog, pentru a ajunge la o soluție rezonabilă, care să pună agricultura în ofensivă în 2021.Având sloganul „Agricultura în ofensivă”, Asociația Forța Fermierilor este o organizație profesională recunoscută legal, înființată în luna octombrie 2020, care militează pentru drepturile și interesele legitime ale sectorului agroalimentar din România. Asociația își propune să obțină o voce unitară a fermierilor din România, indiferent de domeniul de activitate și de mărimea fermei. Membrii Asociației Forța Fermierilor sunt fermieri activi, dinamici, de toate vârstele, din toate regiunile țării, atât din sectorul vegetal cât și zootehnic. Obiectivele pe termen scurt ale Asociației Forța Fermierilor în dialogul cu autoritățile publice centrale sunt: acordarea despăgubirilor de secetă și transparentizarea consultărilor MADR cu mediul asociativ prin transmiterea în direct, integral, a tuturor discuțiilor, pe pagina de Facebook a MADR.