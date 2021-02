Francois Bloch, CEO BRD: Am aplicat suspendat ratele pentru 40.000 de persoane. Majoritatea și-au reluat plățile în mod normal. Ce schimbări ar putea apărea pe piața bancară în următorii 5 ani

”În total, am implementat moratorii de plată pentru 40.000 de persoane, sprijinindu-le în această perioadă dificilă. Începând din luna martie a anului trecut, am acordat perioade de amânare la plată -soluția proprie și soluția publică, reglementată prin OUG”, spune CEO-ul BRD-GSG, Francois Bloch, într-o discuție cu HotNews.ro. Bloch spune că nu e atât de îngrijorat de faptul că oamenii n-o să-și mai poată plăti ratele, pe cât îl îngrijorează evoluția economiei. ”Nu ne așteptăm decât la o creștere marginală a creditelor neperformante în urma moratoriilor. Imensa majoritate a clienților care au beneficiat de ele și-au reluat plățile în mod normal. Deci nu acesta este principalul motiv de preocupare, ci evoluția economiei. Bankingul este despre asumarea unor riscuri calculate, și nu este anormal să vedem o creștere a riscului de credit, dată fiind severitatea crizei”, spune acesta.





Dacă un client ”gâfâie”, dar nu are restanțe și se încadrează în celelalte condiții, i se va aproba intrarea în moratoriu





Întrebat ce se întâmplă dacă un client ”gâfâia” deja la plata ratelor înainte de izbucnirea pandemiei, iar odată publicat moratoriul a solicitat suspendarea lor i se va mai aproba solicitarea, Francois Bloch ne-a spus: ”Așa cum știți, există condiții clare pentru încadrarea în moratoriu. Dacă un client ”gâfâie”, dar nu are restanțe, și se încadrează și în celelalte condiții, i se va aproba intrarea în moratoriu. Moratoriul li se adresează tocmai clienților care au sau prevăd că vor avea dificultăți temporare la rambursarea creditelor, în cazul în care un anume risc -în special cel de șomaj- se materializează. Dar dacă vorbim despre clienți care au deja restanțe sau sunt în default deja la momentul solicitării, ei nu se încadrează în condițiile legale ale moratoriului, iar cazul lor trebuie tratat individual. Există soluții multiple (reeșalonare, rescadențare, conversie, de exemplu), pe care de altfel le-am aplicat mereu în cursul normal al businessului, și care pot produce rezultate bune” . În opinia sa, banca are tot interesul să-și ajute clienții și îi invită pe toți cei care dificultăți pe care le-ați descris să contacteze banca pentru a putea discuta soluțiile cele mai potrivite pentru fiecare situație specifică.







”Pe termen mediu, nu prevăd înlocuirea pe scară largă a personalului cu inteligența artificială”

Apariția bruscă a pandemiei și răspândirea ei rapidă a dus la o re-gândire a relației băncilor cu clienții- atât pe zona persoanelor fizice cât și a companiilor. Trecerea de la bankingul tradițional la cel preponderent digital a avut loc într-un interval foarte scurt de timp, iar mulți dintre angajații băncilor și-au văzut joburile amenințate. Bloch e însă optimist. ”Pe termen mediu, nu prevăd schimbări radicale ale modelului de operare care să presupună înlocuirea pe scară largă a personalului cu inteligența artificială. Cele două vor coexista. Am implementat un program cuprinzător de formare și dobândire de noi abilități, accesibil tuturor angajaților noștri, astfel încât să-și poată dezvolta competențele și să capete abilitățile necesare pentru a se putea adapta transformărilor care se întâmplă nu doar în bănci, ci la nivelul întregii societăți. Regândirea fluxurilor și digitalizarea multora dintre ele (este de menționat că volumul cel mai important de muncă în digitalizare privește fluxurile interne, care nu sunt vizibile pentru client) au avut două obiective : păstrarea continuității businessului și protecția personalului. Este clar că multe dintre evoluții nu ar fi avut loc, în absența acestei crize sanitare, decât mai târziu. Pentru moment, modelul băncilor universale nu presupune o digitalizare totală, care ar fi de altfel și greu de realizat, ci o regândire sau realocare a rolurilor angajaților”, consideră acesta.







Cum va arăta piața bancară în următorii ani



În opinia lui Bloch, multe lucruri vor depinde de evoluția economiei și, desigur, de evoluția situației sanitare. ”Din câte vedem, economia este într-o situație mai bună decât am anticipat. Într-un scenariu favorabil, care merge spre normalizare, anticipăm o creștere economică moderată, ceea ce va influența în mod pozitiv creditarea. De altfel, nevoia de locuințe noi, moderne și mai bune este încă departe de a fi satisfăcută în România. Această nevoie, alături de programele de creditare precum Noua Casă, dar și cu ofertele proprii ale băncilor, este capabilă să poarte creditarea de pe segmentul ipotecar spre un nivel superior celui înregistrat anul trecut”, consideră CEO-ul BRD.CEO-ul BRD spune că până acum au fost cazuri de clienți cu mai multe credite luate de la bancă care au solicitat amânarea doar pentru un credit, așa cum alți clienți au cerut pentru cele două împrumuturi pe care le aveau.Întrebat care vor fi schimbările care vor domina piața bancară în următorii ani, Bloch spune: ”Vom vedea, probabil, noi consolidări prin fuziuni-achiziții în sistemul bancar românesc. Digitalizarea va evolua, iar băncile românești – îndrăznesc un pronostic – vor fi la paritate la acest capitol cu băncile din piețele dezvoltate. Procesul de onboarding (intrarea în relație cu banca), dar și creditarea se vor desfășura, într-o proporție destul de semnificativă, la distanță. Băncile din România își vor păstra statutul de campioni regionali. Economisirea se va diversifica, iar fondurile mutuale vor atrage resurse tot mai însemnate. În sfârșit, Open Banking-ul va duce la apariția de noi modele de afaceri, cum ar fi Bank-as-a-Service (prin care băncile oferă acces la platforma lor tehnologică altor jucători) sau Bank-as-a-Platform (care le permite clienților să acceseze produse sau servicii externe prin banca lor obișnuită”.Cât despre BRD, CEO-ul băncii spune că numărul angajaților va descrește ușor, iar rețeaua va continua procesul de aliniere la piață, tendința fiind de reducere a numărului unităților, direct proporțională cu creșterea gradului de digitalizare a serviciilor.