Acţiune a Poliţiei Rutiere în București: 23 de amenzi şi 17 infracţiuni/ Nouă dintre şoferii opriţi în trafic consumaseră droguri

Brigada Rutieră a Capitalei a derulat o acţiune în urma căreia au fost aplicate 23 de amenzi şi s-au constatat 17 infracţiuni, anunță News.ro. Nouă dintre şoferii opriţi în trafic consumaseră droguri. Un tânăr de 25 de ani a condus un autovehicul în timp ce se afla sub influenţa cocainei. ”Conducătorul auto a fost condus la sediul INML în vederea recoltării probelor biologice. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală în conformitate cu prevederile art. 336 alin. 2 din Codul Penal”, au mai precizat poliţiştii. Un alt bărbat a fost prins circulând cu maşina deşi nu are permis, a fost reţinut, el nefiind la prima abatere.”În nopţile de 12/13 şi 13/14 Februarie a.c., poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat pe principalele artere din municipiul Bucureşti pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă rutieră, reducerea riscului rutier în rândul participanţilor la trafic şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive. În cadrul acţiunii au fost aplicate 23 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 28.000 şi au fost reţinute 30 permise de conducere”, a transmis, duminică, Brigada Rutieră a Capitalei.De asemenea, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate.”Cu ocazia activităţilor de control desfăşurate, poliţiştii rutieri au constatat 17 infracţiuni: 9 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive; 6 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice; 2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a deţine permis de conducere”, au mai precizat poliţiştii.Un alt şofer consumase cannabis, iar mai mulţi au condus după ce băuseră.Un bărbat a fost prins la volanul unei maşini, deşi nu are permis de conducere.”Întrucât cel în cauza se afla in stare de recidivă, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior Judecătoria Sectorului 5 a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, au explicat poliţiştii.