Vacanţele românilor în pandemie: Cele mai multe călătorii externe au fost în Grecia şi Turcia

Cele mai multe vacanţe în străinătate ale românilor în 2020 au fost în Grecia şi Turcia şi doar 8% dintre călătorii au avut ca destinaţii zone mai îndepărtate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic, se arată într-un studiu citat de Agerpres. "Românii au descoperit în ţara lor, în anul pandemic 2020, zone de vacanţă despre care nici nu ştiau că există. Au vizitat Ciungetu Malaia din judeţul Vâlcea, Colibiţa din judeţul Bistriţa Năsăud, plaja Cochilia din Tuzla ori barajul de la Stânca Costeşti, dar şi Grecia, Turcia - principalele destinaţii externe ale anului trecut", se arată în studiul care analizează percepţia românilor faţă de călătorii în anul pandemic 2020, realizat de agenţia organizatoare Hello Holidays în luna ianuarie.La studiu au participat 1.840 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 82 de ani, majoritatea femei (77%). Dintre acestea, doar 45 au declarat că nu au avut nicio vacanţă anul trecut.Conform datelor prezentate în studiu, 43% dintre repondenţi au fost în vacanţă în România, restul de 57%, în străinătate. 68% au călătorit cu familia, un sfert, cu prietenii. Pentru 80% dintre turiştii care şi-au petrecut concediul în România şi 43% dintre cei care au călătorit în străinătate, vacanţa din 2020 a costat sub 500 de euro/persoană."Dorinţa de relaxare după starea de urgenţă, dorinţa de normalitate într-un an pandemic au fost la cote ridicate în 2020. În timp ce unii au redescoperit România, şi ne aducem aminte de avalanşa de postări în social media cu peisaje neştiute de la noi, când s-au deschis graniţele, cei mai mulţi au plecat în vacanţă în Grecia. În august au început călătoriile în Turcia şi până la finalul anului au avut la dispoziţie cele mai multe variante de vacanţe acolo, de la sejur la mare la circuite ori city-break-uri", a declarat Cosmin Vasile, manager Rezervări Circuite la Hello Holidays.Dintre turiştii care au ales România, cei mai mulţi au mers la munte (30%) şi la mare (29,3%), dar şi în oraşe (14%), zonele balneo (9%), Delta Dunării (9%), Maramureş (4,7%) şi Bucovina (1,6%)."În anul pandemiei, au fost în vacanţă la Ciungetu Malaia din judeţul Vâlcea, Colibiţa din judeţul Bistriţa Năsăud, Trei Ape şi Văliug din judeţul Caraş Severin, Lepşa judeţul Vrancea, Gura Teghii din judeţul Buzău, plaja Cochilia din Tuzla, barajul de la Stânca Costeşti, Lacul Scropoasa din Munţii Bucegi. Sau la Cazanele Dunării, care au atras 2% din numărul turiştilor de România anul trecut, evidenţiază studiul, o zonă inclusă şi în programele noastre pentru vacanţe interne de mai mult timp", arată Cosmin Vasile.În ceea ce priveşte bugetul de vacanţă, 80% dintre repondenţi au cheltuit cel mult 500 de euro, au călătorit cu maşina personală (88%) şi au locuit, jumătate dintre ei, în vile, cabane, pensiuni ori apartamente închiriate. O treime s-au cazat în hoteluri de trei stele.Top cinci destinaţii externe în 2020 e ocupat de Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt şi Spania, cu peste 71% din totalul călătoriilor. 1.021 de turişti au avut 1.210 vacanţe în străinătate, pentru care au călătorit cu avionul (45%), maşina personală (33%) şi autocarul (22%). Hotelurile de patru (31%) şi trei stele (24%) au fost majoritare în alegerea lor, pentru hoteluri de cinci stele optând 16% dintre ei, restul, pentru apartamente/studiouri şi vile. Pentru cei mai mulţi dintre ei, 43%, vacanţa a costat sub 500 de euro de persoană, o treime a plătit până în 1.000 de euro şi numai 3% peste 2.000 de euro/persoană, în destinaţii exotice ori circuite prin mai multe ţări.În ceea ce priveşte intenţia de a călători în 2021, 1.757 dintre participanţii la sondaj au declarat că vor să aibă cel puţin o vacanţă, iar 38 nu s-au hotărât unde vor merge în vacanţă.Destinaţiile externe vizate pentru 2021 sunt Grecia (35%), Turcia (34%), dar şi Spania (4,3%), Italia (3,1%), Bulgaria (3%), Dubai (2,7%), Maldive (2,2%), Portugalia (2%), Egipt (1,4%), Franţa (1,2%), la care se adaugă, într-un procent mai mic, Zanzibar, Bali, Croaţia, Cipru, Mexic, Malta, Statele Unite, Thailanda, Rusia, Austria.În România, pentru care au fost declarate 160 de călătorii, cele mai multe opţiuni sunt pentru litoral (50%), munte (13%), staţiunile balneo (13%), Delta Dunării (7%). Restul spun că vor să aibă o vacanţă oriunde, în România."Grecia, Turcia, dar şi Dubai, Egipt, România sunt, de altfel, şi cele mai rezervate destinaţii din portofoliul Hello Holidays, în 2021, fie pentru sejur, fie pentru circuit. Cele mai multe rezervări au fost făcute în Early Booking şi în campaniile pe care le realizăm periodic. Campania din luna februarie pune accent pe termene de plată mai accesibile: avans de 10%, o tranşă de până la 20% pînă la sfârşitul lunii martie şi restul cu o lună înainte de plecare. Cel mai important este că returnăm integral avansul dacă autorităţile impun restricţii de călătorie care îngreunează sau fac imposibilă executarea pachetului de servicii de călătorie, mai precis, dacă ţara de destinaţie se află pe lista galbenă la momentul plecării, dacă sunt impuse măsuri de carantinare la sosirea în ţara de destinaţie, dacă oraşul de domiciliu al turistului se află în carantină la data plecării", a declarat Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays.Agenţia Hello Holidays, înfiinţată în urmă cu 14 ani, este organizator de circuite în România şi alte 36 de ţări din Europa şi Asia, dar şi de sejururi în Grecia, Turcia, realizate cu autocarele ori cu avionul. Compania a realizat în 2020 un volum de vânzări de peste 3,5 milioane de euro