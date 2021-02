​Business report Patinoar de un milion de euro, finanțat de Guvernul Ungariei, în Mureș. Cel mai complicat buget din ultimii 30 de ani. Autostrăzile care primesc cei mai mulți bani în 2021. De când se trec copiii mici la întreţinere? ​​

​​Patinoar acoperit de 1.000.000 de euro, finanțat de Guvernul Ungariei, în Mureș ● Spitalul Sf. Vasile din Sectorul 1, proiect abandonat. Fantasmagoria lui Dan Tudorache a costat 34 de milioane de lei din banii bucureștenilor. Cel mai complicat buget din ultimii 30 de ani ● Vor creste preturile pe piata imobiliara in 2021? ● Autostrăzile care primesc cei mai mulți bani în 2021: Transilvania, "Ford" și A0 Centura Sud a Bucureştiului ● Divizia de investiții a Morgan Stanley se gândește să adauge bitcoin la lista sa de pariuri ● De când se trec copiii mici la întreţinere? ● „Nu ne vindem țara” sau cum plătitorii de taxe subvenționează niște companii care înregistrează pierderi ● Țintele cheltuielilor de personal din Strategia fiscal bugetară până în 2023 ● Schema HoReCa are alocat 1 miliard de lei în proiectul de buget, sub nivelul inițial





Patinoar acoperit de 1.000.000 de euro, finanțat de Guvernul Ungariei, în Mureș. Ce se întâmplă cu patinoarul de la București. Fundaţiei Mens Sana, care finanţează Academia de hochei pe gheață „Szekelyfoldi Jegkorong", în colaborare cu Asociaţia LIDER, a inaugurat, duminică, 14 februarie, în comuna Sângeorgiu de Mureş, un patinoar acoperit în valoare de peste 1.000.000 de euro, finanţat de Guvernul Ungariei, notează Agerpres. Patinoarul a fost gata în câteva luni. „În Târgu Mureş, de peste 10 ani se construieşte un teren de hochei acoperit şi nu e gata! Acest patinoar s-a construit în doar câteva luni. Este o investiţie a Guvernului Ungariei, de peste 1.000.000 de euro, şi tot ce a însemnat dotare, tot ei s-au ocupat", a confirmat primarul comunei Sângeorgiu de Mureş, Sofalvi Szabolcs. Deși nu știe să joace hochei, edilul a venit pe patine la întâlnirea cu presa: „Am considerat hocheiul un joc foarte dur, cu bătăi, dar am văzut statisticile în care se arată că se întâmplă mult mai puţine accidente decât în fotbal, handbal sau alte sporturi", scrie Libertatea.ro





Spitalul Sf. Vasile din Sectorul 1, proiect abandonat. Fantasmagoria lui Dan Tudorache a costat 34 de milioane de lei din banii bucureștenilor. În ianuarie, în ședința de la Consiliu Local Sector 1, a fost prezentat un raport al Biroului de Control al Primăriei, la Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.. Concluzia – 35 de milioane de lei au fost cheltuite degeaba, Compania nu și-a îndeplinit niciun obiectiv din misiunea sa. Consilierii locali au votat nu doar reducerea capitalului social al companiei, dar și renunțarea la proiectul de construire a Spitalului Sf. Vasile. De luna aceasta, compania are și pagină de net, pe care au început să fie publicate actele de la înființarea din 2018 și până acum. La ședinta din 28 ianuarie 2021, consilierii locali de la Sectorul 1 au votat Hotărărea nr. 34, prin care capitalul social al Companiei de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 SA (pe care o vom numi Compania) urma să fie diminuat. Extrem de importante sunt însă rapoartele și actele care stau la baza acestei Hotărâri și care au fost la mapa consilierilor. În expunerea de motive, se face referire la un raport al Biroului Corp de Control al Primăriei Sector 1 care, în urma unui control la companie, a venit cu un rezultat năucitor – 35 de milioane de lei au fost cheltuiți DEGEABA, .

Complicaţia crizei este că, deşi aşteptările sunt mari, nimeni nu ştie spre ce se îndreaptă până la urmă - dacă virusul suferă mutaţii care nu vor putea fi contracarate de vaccinurile actuale, criza va continua, iar criza medicală va duce pur şi simplu la o criză economică gravă. Statele vor fi obligate în continuare să susţină economia, să susţină locurile de muncă şi s-ar putea ca, dacă acest lucru continuă, să se ajungă la un nivel la care economiile statelor pur şi simplu nu vor mai putea să respire. Te poţi îndatora până la un anumit nivel, altădată de neimaginat, aşa cum s-a demonstrat în 2020, însă nu te poţi îndatora până la nivelul în care nu mai poţi da banii înapoi. Guvernul îşi construieşte bugetul pe o creştere economică de 4,3% în 2021, una dintre cele mai optimiste prognoze, însă apropiată de prognoza Comisiei Europene, de creştere cu 3,8%. Analiştii economici au prognoze de creştere economică între 3 şi 4% pentru România în 2021, scrie Ziarul Financiar Degeaba cresc dezvoltatorii preturile pe motiv ca s-au scumpit materialele, ca TVA-ul la locuintele peste 92.000 euro a ramas 19% si anul acesta (si nu a scazut la 5%, conform Legii 248/2020), daca puterea de cumparare a ramas aceeasi sau a scazut, sau daca aceeasi consumatori nu mai sunt interesati de ex. intr-un apartament fara balcon sau acces la spatiu verde. Daca nu vor gasi cumparatori la acele preturi crescute, dezvoltatorii vor fi nevoiti sa-si reduca marja de profit si sa vanda la pretul initial, sau la pretul negociat cu fiecare comparator. Din pacate noi nu avem date exacte, la nivel national, despre pretul pe metrul patrat tranzactionat, adica cu cat se vand sau cumpara efectiv proprietatile. Stim doar cat se cere pe metrul patrat, scrie Finzoom.ro Proiectele rutiere pentru care Ministerul Transporturilor alocă cele mai mari fonduri anul acesta sunt Autostrada Transilvania, Drumul Expres Craiova – Pitești și Autostrada de Centură București (A0), potrivit datelor centralizate de ECONOMICA.NET în baza proiectului de buget pentru 2021. Autostrada Transilvania (Brașov – Tg Mureș – Cluj – Oradea) primește cea mai mare alocare din rândul proiectelor rutiere în 2021. Astfel, suma pentru această șosea de mare viteză depășește de două ori nivelul cheltuit în 2020. Mai exact, Ministerul Transporturilor propune pentru 2021 o alocare de 894,52 milioane de lei pentru Autostrada Transilvania, în creștere de 2,4 ori față de nivelul de circa 368 de milioane de lei din 2020. Creșterea substanțială a fondurilor pentru această autostradă poate fi explicată prin intrarea pe șantier a constructorului român Dorinel Umbrărescu. Acesta a câștigat anul trecut două contracte pentru construcția tronsoanelor de la Nădășelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania, scrie Economica.net . Divizia de investiții a Morgan Stanley analizează dacă va adăuga moneda digitală bitcoin la lista sa de pariuri posibile, a raportat Bloomberg News sâmbătă, citând persoane cu cunoștințe despre această chestiune, anunță Reuters.Counterpoint Global, divizia de investiții de 150 miliarde de dolari a Morgan Stanley Investment Management, explorează dacă criptomoneda ar fi o opțiune potrivită pentru investitorii săi, a adăugat articolul.Morgan Stanley a refuzat să comenteze, scrie Financial Intelligence Un proiect legislativ înregistrat la Senat a readus în prim-planul atenţiei publice scutirea de la plata întreţinerii a copiilor cu vârsta de până în trei ani. Această prevedere a existat pentru o perioadă de un an şi jumătate, în vechea lege a asociaţiei de proprietari, însă nu viza cheltuielile totale de întreţinere, ci doar costurile pentru consumurile individuale, şi doar dacă asociaţia de proprietari decidea acest lucru, nu în mod obligatoriu. Totuşi, după intrarea în vigoare a actualei Legi a asociaţiei de proprietari nu mai există niciun fel de scutire, ba, din contră, părinţii trebuie să anunţe într-un timp destul de scurt apariţia unui copil într-un imobil. În aprilie 2017, printr-o lege iniţiată de Parlament, în Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a fost introdusă prevederea conform căreia copiii sub trei ani puteau fi scutiţi de la plata cheltuielilor de consumuri individuale de către asociaţii. Această scutire nu era obligatorie, ci era o opţiune a asociaţiei de proprietari. Totuşi, această scutire a avut efecte reduse sau chiar nule, în condiţiile în care făcea referire la consumurile individuale ce prezintă cheltuielile ce sunt oricum contorizate individual, scrie avocatnet.ro În 2004, guvernul PSD vindea pachetul majoritar deținut la Petrom austriecilor de la OMV. În acest fel, Petrom s-a transformat dintr-o gaură neagră a economiei românești, o companie căpușată de interesele unor moguli, într-o companie cu performanțe de excepție. OMV Petrom susține locuri de muncă și plătește anual taxe la bugetul de stat de ordinul miliardelor de lei. Compania este condusă astfel încât s-a transformat dintr-o gaură neagră, într-o companie ce produce valoare în economia românească. Această companie nu mai este o problemă, din contră, ne-am dori să avem mai multe astfel de companii. Listarea Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., a reprezentat, de asemenea, una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acțiuni realizate de statul român prin intermediul Bursei de Valori București (BVB). Acțiunile Romgaz au intrat la tranzacționare pe piața principală a BVB pe 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice secundare inițiale în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, derulată atât pe BVB, cât și pe bursa din Londra. Pentru România, a fost cea mai mare ofertă derulată de statul român prin intermediul BVB până la acea dată și a doua cea mai mare după listarea Electrica, un an mai târziu. Această decizie a fost luată tot de un guvern PSD, cel condus de către Victor Ponta, scrie project-e.ro . Documentul Ministerului Finanțelor nu dezvăluie proiecțiile care duc la deficitul țintit pentru 2023, ci doar prevede „realizarea graduală a consolidării fiscale prin măsuri care să permită atingerea țintei de deficit prevăzută de regulamentele europene până la sfârșitul orizontului de prognoză, respectiv anul 2024”, spune documentul citat.Strategia nu are alte ținte precise privind cheltuielile și veniturile fiscale decât pentru 2021, când se prevede o creștere a veniturilor din TVA de 14,6% față de 2020, până la 69,69 miliarde de lei, în condițiile creșterii veniturlor bugetare cu 13,1% până la 364,9 miliarde de lei, potrivit cursdeguvernare.ro. Schema de finanțare pentru compensarea pagubelor suferite de firmele HoReCa în pandemia COVID-19 are alocat 1 miliard de lei din fonduri de la bugetul de stat în proiectul de buget pentru Ministerul Economiei, pe anul 2021, în condițiile în care inițial Guvernul prevăzuse 500 de milioane de euro, adică aproape 2,5 miliarde de lei, pentru aceste ajutoare. Între timp, patronii de restaurante se pregătesc de proteste, scrie StartupCafe.ro