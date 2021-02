​Numărul românilor care se tem de pierderea locului de muncă s-a dublat față de anul trecu/Jumătate dintre români își pot acoperi nevoile financiare, dar nu reușesc să pună ceva deoparte (studiu)

Numărul celor care declară că pot pune bani deoparte a crescut la 23.5%, cu aproape 9 procente mai mult decât la începutul anului 2020.

Jumătate dintre români își pot acoperi nevoile financiare, dar nu reușesc să pună ceva deoparte.

Cheltuielile neprevăzute, lipsa unui fond de urgență și frica de pierderea locului de muncă sunt principalele îngrijorări legate de veniturile financiare ale românilor.

Numărul românilor care se tem de pierderea locului de muncă s-a dublat față de anul trecut: de la 11% cât era la începutul anului 2020, la 28% în 2021 și este menționată în topul situațiilor care pun în dificultate bugetul personal, alături de cheltuielile neprevăzute, arată rezultatele unei cercetări făcute de Reveal Marketing Research la solicitarea Raiffeisen Bank. Incertitudinea economică provocată de pandemie a făcut ca jumătate dintre români să aibă o abordare mai precaută față de cheltuielile care nu erau necesare, 1 din 3 români a ales să își planifice bugetul lunar, iar un român din 5 a economisit mai mult.La un an de la primul studiu realizat pe tema provocărilor financiare ale românilor, numărul persoanelor care reușesc să economisească de la o lună la alta a crescut de la 16% la 24%, în timp ce procentul din populație care reușește să acopere strictul necesar traiului se menține relativ similar (aproape jumătate din populație). Pe de altă parte, un număr semnificativ dintre români pare să își fi îmbunătățit situația financiară, procentul din populație care nu face față cheltuielilor zilnice scăzând de la 35% la 24%. Această evoluție se datorează în mare parte scăderii cheltuielilor zilnice în perioada carantinei, dar și a celor cu călătoriile.În acest contex social și economic, deloc simplu și previzibil, platforma online de educație financiară Money Bistro, proiect al Raiffeisen Bank, revine într-un format nou, menit să ofere soluții pentru principalele nevoi financiare și să-i sprijine pe români să-și îmbunătățească sănătatea financiară. Până în prezent, cel de-al doilea sezon al serialului Money Bistro a avut peste 7 milioane de vizionări în online, dintre care 1.4 milioane de persoane au urmărit în întregime episoadele acestuia. În plus, de la lansarea programului, aproape 130.000 de vizitatori au descoperit articolele și pastilele financiare pe www.moneybistro.ro.„Programul de educație financiară Money Bistro a fost lansat în 2019 și urmărește să răspundă întrebărilor și problemelor românilor legate de starea lor financiară și gestionarea bugetului lună de lună, pornind de la nevoile fiecaruia. Am început prin a explica într-un limbaj simplu și prietenos principalele definiții și concepte financiare, iar ulterior le-am pus în practică într-un serial video care urmărește viața unei familii din Romania și provocările ei financiare. În acest an, vom continua să oferim românilor un spațiu unde să aibă informații de încredere, utile și ușor de înțeles despre cum să-și gestioneze sau să-și crească veniturile și să ia decizii financiare corecte”, a spus Corina Vasile, director de Comunicare și Relații Publice la Raiffeisen Bank.Studiul despre provocările și obiceiurile financiare ale familiilor din România a fost realizat de compania Reveal Marketing Research la solicitarea Raiffeisen Bank, în al doilea an consecutiv, în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021, și conține un element calitativ (interviuri în profunzime, cu persoane din mai multe segmente de vârstă), cât și unul cantitativ (sondaj în rândul românilor din mediul urban care utilizează internetul). Sondajul a fost aplicat pe un eșantion de 1000 de persoane, bărbați și femei cu vârsta între 18-60 de ani, utilizatori de internet, din mediul urban. Studiul este reprezentativ la nivel național.