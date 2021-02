Ciprian Dascălu, BCR: Am revizuit în sus prognoza de creştere economică din acest an la +4,2% de la +2,7% / În 2022-2023 vedem creşteri anuale de 4,5-5%,

Creşterea economică din ultimul trimestru al lui 2020 în raport cu cel anterior (+5,3%) a fost mult peste estimarea noastră şi mediana sondajului Bloomberg de +0,5%, spune economistul șef al BCR într-o notă destinată investitorilor.

Credem că impulsul fiscal de 3,3pp din PIB din T4 2020 explică o parte a surprizei pozitive. Datele lunare arată că industria, comerţul retail şi serviciile pentru companii au crescut în ultimul trimestru 2020 faţă de trimestrul anterior, în timp ce producţia din construcţii a scăzut marginal iar serviciile pentru populaţie au fost puternic negative. Am revizuit în sus prognoza de creştere economică din acest an la +4,2% de la +2,7% în special datorită efectului statistic important pe care avansul de la finalul anului 2020 îl are asupra PIB-ului din 2021. În 2022-2023 vedem creşteri anuale de 4,5-5%, se mai arată în nota publicată marți.







Creşterea economică secvenţială din T3 2020 de +6,1% a fost sub aşteptări şi este posibil ca o redistribuire statistică a creşterii dinspre T3 spre T4 2020 să fie altă explicaţie a surprizei majore.

Impactul celui de-al doilea val de pandemie în ceea ce privește creșterea economică a fost aproape inexistent din cauza restricțiilor mai relaxate comparativ cu alte țări.Recuperarea integrală a PIB-ului ar putea avea loc la începutul anului 2022, mai devreme decât se estima anterior, se mai arată în nota citată.