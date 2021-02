"Stenograma" dezbaterii bugetului cu partenerii sociali. Cum înțeleg Finanțele creșterea cu „cel mult 50%” la pensii și o replică:„E o bătaie de joc”

Pe tot parcursul discuțiilor, reprezentanții sindicatelor și patronatelor i-au tot greșit numele Danielei Pescaru (specialista în buget de la Ministerul Finanțelor) când i se adresau: de multe ori Pescariu sau Pascariu. Asta deși este foarte cunoscută având în vedere că miniștrii se bazează pe ea de mulți ani la realizarea bugetului.





Bugetul este construit pe acte normative în vigoare... sau nu

La pensii nu se știe nici la MF cum vor crește în 2022

S-a menționat de către patronate că Năsui ar fi încălcat legea care prevede susținerea de la bugetului de stat a programului de promovare.







Voucherele de vacanță au fost foarte dezbătute

Studenții și CFR-iștii vor gratuitate la transportul studenților

„38% dintre studenții din România, conform studiilor europene, sunt în situație materială nefavorabilă, cu 13 puncte procentuale mai mult decât media europeană. Beneficiile sunt nenumărate, fie că vorbim de mobilitate sau participare la schimburi de experiență, a merge acasă și a ține legătura cu familia și așa mai departe. Măsura asta este și win-win pentru CFR Călători. Banii aceștia sunt bani pentru investiții care ajung în bugetul CFR Călători. Nu e ca și cum banii aceștia dispar sau ajung în buzunarele studenților”, a spus Onita.





O confuzie legată de vot

*Dezbaterea a avut loc în cadrul Comisiei de dialog socialUna dintre persoanele care a dorit să știe ceva legat de buget a fost Ioana Onofrei, președintele Federației Sindicatelor Libere din CEC.„Când s-a făcut capitalizarea CEC, statul român și-a asumat răspunderea pentru un împrumut subordonat pe 10 ani de 1,4 miliarde lei. Nu se face nicăieri referire începând cu 2021 în acest proiect de buget”, a spus Onofrei.Reprezentanții Ministerului Finanțelor i-au dat de înțeles că are dreptate, că nu se află așa ceva în buget: „Proiectul de buget se construiește pe acte normative în vigoare. În momentul de față nu există niciun act normativ cu putere de lege care să menționeze despre ce-ați spus dumneavoastră. Când o să apară acel act normativ, atunci o să fie prins în buget”.Onofrei le-a explicat că atunci când a capitalizat CEC Bank în 2019, comitetul de la Bruxelles, „a fost condiție, o asumare a statului român legat de un împrumut subordonat, adică bani pe care banca îi dădea înapoi. Urma să intre în vigoare începând cu anul 2021”.Bineînțeles, profitând de faptul că Ministerul Finanțelor a spus că proiectul de buget este construit pe legislatia în vigoare, reprezentanții sindicatelor și patronatelor le-au atras atenția că bugetul este construit pe un proiect de OUG cu măsuri de reducere a cheltuielilor care încă nu a fost adoptat.Reprezentanții Ministerului Finanțelor au încercat să evite răspunsul, spunând în final că proiectul de OUG și cel privind legea bugetului sunt la pachet, iar dacă OUG nu va fi adoptată, proiectul bugetului trebuie schimbat.În prima parte a dezbaterii pe buget, unul dintre partenerii sociali a dorit să-și spună punctul de vedere pe proiectul de ordonanță de urgență, dar cu referire la pensii: "În ordonanța pe care ați pus-o este efectiv bătaie de joc. Ați pus inflația și până la 50%. Ori puneți o cifră și vă țineți de cuvânt... până la 50% e bătaie de joc".Ulterior, când s-a ajuns la acest proiect, Daniela Pescaru a explicat că: "Acest „până la” este o formulare prudentă. Creșterea concreta se va stabili în 2022 prin legea bugetului asigurarilor sociale pe acel an".Deci, nu se știe ce se va întâmpla cu pensiile din 2022 și ce înseamnă „cel mult 50%” (asta e formularea corectă din proiect) . Poate însemna oricât între 0 – 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. La asta ar urma să se adauge rata medie anuală a inflației. A scris HotNews.ro despre asta de luni, nu mai detaliem.În rest, au mai fost unele discuții vizavi de faptul că exportatorii doreau promovarea exporturilor, iar bugetul stă foarte prost la acest capitol, dând vina, de fapt, pe ministrul Economiei, Claudiu Năsui, dar fără să-i pronunțe numele.S-a dezbătut mult, în schimb, pe proiectul de OUG privind măsuri de reducere a cheltuielilor publicat luni. Una dintre măsurile din proiect se referă la faptul că în acest an nu se vor acorda vouchere de vacanță.Cel care s-a făcut remarcat pe subiect e fost Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ:„Este o măsură complet neinspirată. Este una dintre măsurile înțelepte pe care fosta guvernare le-a luat. De ce? A adus la lumină mii de pensiuni, au ajuns plătitoare de taxe și impozite. Este un calcul eronat că o să se facă o economie la stat. S-ar putea ca la finalul anului când trageți linie să vedeți că nu s-a câștigat nimic. Va crește, din nou, evaziunea fiscală în domeniul turismului. Foarte mulți salariați din România și-au permis să-și facă concediul pentru prima dată în viața lor. Au salarii... vă dau un exemplu în învățământ: 60.000 de oameni au salariul minim pe economie”, a spus el.Rodrigo Gabriel Maxim, preşedinte al Federaţiei Sindicale a Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) a vorbit despre doua subiecte. Unul a fost legat de nemulțumirea că se amână aplicarea legii personalului feroviar (același proiect de OUG), iar celălalt e legat de faptul că studenții nu vor mai avea gratuitate pe transportul în comun.Legat de cel de-al doilea subiect, el a afirmat: "Prin faptul că Guvernul vine acum și ia gratuitatea studenților se va reduce bugetul CFR Călători cu 250 milioane lei. Societatea va trece pe pierderi. Îi micșorați bugetul de venituri în anul 2021, an de pandemie și anul transportului feroviar în UE. (...) Veniți și luați bani de la CFR Călători și de la studenți. Copiilor noștri le luați dreptul la mobilitate."Imediat după a intervenit și un reprezentant al studenților, respectiv Horia Onita – ANOSR pentru a susține că nu trebuie eliminată gratuitatea.Moderator al dezbaterii a fost Attila Gyorgy, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, care la final a început să le mulțumească pentru dezbatere partenerilor sociali.Unii dintre ei au început să spună că dau aviz negativ, atât pentru Legea bugetului și pentru proiectul de OUG.Attila Gyorgy a intervenit și a spus că nu se dă un aviz: „S-a dezbătut, este un for de dezbatere, s-au notat toate observațiile dumneavoastră”.El a fost întrerupt de partenerii sociali care i-au explicat că legea spune că se dă aviz, la fel ca în CES.Secretarul de stat nu i-a contrazis, a așteptat să mai spună câțiva că dau avize negative, iar apoi au trecut la alte subiecte ce urmează a fi discutate în alte ședințe.