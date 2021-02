Digitalizarea și reducerea costurilor vor modifica structura de personal și rețelele bancare. Ce spun președinții de bănci despre planurile lor pe 2021

Reducerea costurilor și digitalizarea care avansează cu pași tot mai rapizi presează șefii băncilor să ia măsuri în privința rețelei de unități și a personalului din bănci. Unii președinți de bancă au admis într-o discuție cu HotNews.ro că numărul angajaților va descrește, iar rețeaua va continua procesul de aliniere la piață, tendința fiind de reducere a numărului unităților. Alții spun că dimpotrivă vor face angajări întrucât vor să se dezvolte. E drept, transformarea digitală va conduce și la o transformare a joburilor din bănci.







Ne dorim ca fiecare cetățean român să poată avea acces la produse bancare într-un mod cât mai la îndemână, acesta fiind motivul pentru care avem nevoie atât de prezență fizică, cât și de ofertă digitală.

Prezența fizică este esențială pentru publicul cu un grad redus de educație financiară, care are nevoie de consiliere în accesarea serviciilor financiare. Pentru menținerea și pentru operarea acestei rețele de unități, avem nevoie de oameni și nu avem în vedere restructurări în acest moment. Ne uitam in schimb la cum putem deveni mai eficienți în ceea ce privește servisarea clientului.

Vom continua strategia de modernizare a rețelei de unități, prin consolidarea celor mai mici și deschiderea de HUB-uri de business, în paralel cu extinderea modelului de digital advisory si extinderea capacităților de Contact Center. Prin urmare, nu avem un obiectiv în sine de reducere a personalului, iar rețeaua de unități va continua să evolueze în funcție de dezvoltările și nevoile rezidențiale și de business ale clienților noștri. Optimizarea rețelei de unități bancare atrage, în mod natural, și o reașezare teritorială a echipelor.În corelare cu întreaga strategie de business, bazată pe oferirea de servicii eficiente și specializate prin programul de omnichannel, BCR și-a asumat construirea unei experiențe unice de calitate pentru clienții săi, atât prin canalele clasice de genul unităților bancare sau zonelor de bancă automată, disponibilă 24/24 h, unde punem la dispoziție cea mai amplă rețea de ATM-uri si mașini multifuncționale din România, cât și prin ecosistemul George și a unui nou sistem de Contact Center, avansat din punct de vedere tehnic si funcțional.Transformarea digitală, implementată nu numai în relația cu clienții, dar și la nivelul proceselor interne, va conduce, cu siguranță, către o transformare a joburilor din bancă, în paralel cu adaptabilitatea continuă a nivelului de competențe necesare. Din acest motiv, BCR investește continuu în pregătirea echipelor, pentru a susține și un proces calitativ de transformare.Numărul angajaților va descrește ușor, iar rețeaua va continua procesul de aliniere la piață, tendința fiind de reducere a numărului unităților, direct proporțională cu creșterea gradului de digitalizare a serviciilor.Am menționat că anul trecut am angajat aproximativ 200 de colegi și dorim să angajăm oameni noi. Cu siguranță, numărul de angajați din rețea va crește și în acest an odată cu deschiderea noii agenții OTP Bank din Timișoara, după ce în 2020 am inaugurat sucursala ”cashless” din Pipera.Astfel, anul trecut am reușit să înotăm împotriva curentului. Am deschis noi unități și am angajat oameni în ciuda contextului pandemic, în care, conform datelor BNR, la finalul primelor nouă luni din 2020, 139 de sucursale au fost închise și 349 de angajați au părăsit sistemul bancar, în România.Ne așteptăm ca în 2021 să avem un număr constant de angajați, având în vedere că anul trecut am continuat recrutarea pentru echipa ING Bank România. În prezent, suntem în căutare de buni profesioniști în zonele de IT, managementul riscului sau compliance.În ceea ce privește rețeaua ING Office, nu ne așteptăm la modificări semnificative întrucât aceasta este optimizată în mod constant prin relocări, renovări, fuziuni și, uneori, închideri de birouri. Deciziile în acest sens se bazează pe mai mulți factori, precum nevoile clienților, traficul înregistrat și rezultatele ING Office. Ne așteptăm să continuăm în același ritm de business ca și până acum în următoarea perioadă.CEC Bank este instituția financiară cu cea mai extinsă rețea teritorială – peste 1.100 unități, și singura cu o prezență semnificativă în mediul rural și urban mic. Fiind bancă de stat ne-am asumat și o responsabilitate socială, de a contribui la creșterea gradului de incluziune financiară.Toate aceste depind de evolutiile din economie. Nu ma astept insa la fluctuatii mari, chiar daca ele pot sa existe. Digitalizarea duce la schimbarea rolului angajatilor din retea, iar flexibilitatea este una dintre calitatile care nu trebuie sa ne lipseasca ca angajati. Pe de alta parte lucrurile in industria bancara si nu numai se schimba permanent si se adapteaza. Asta nu e un lucru nou pentru nimeni. Cred ca daca facem un experiment si analizam asa-numitele “fise de post” sau profile ale angajatilor bancari peste 5 ani fata de cele de acum 5 ani vom realiza transformarea extraordinara prin care am trecut ca industrie.