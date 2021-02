Mihai Ionescu, despre Claudiu Năsui: Aterizat din greșeală, infatuat, nimic în comun cu economia, închis ermetic în birou, refuză dialogul, nu are calitate de manager

„Țin să remarc capacitatea, lipsa de dialog, aerul de superioritate pe care îl manifestă noua conducere a Ministerului Economiei, care ne onorează cu lipsa de prezență la această dezbatere. Nu e prima dată când refuză dialogul cu mediul de afaceri. Noi de două luni ne chinuim să avem un prim contact profesional cu ministrul aterizat din greșeală la acest minister. Dacă te uiți pe CV-ul lui, el nu are nimic în comun cu economia: în viața lui n-a lucrat o zi într-o firmă de producție. A fost orice, dar nu lucrător într-o unitate ca să înțeleagă mecanismele de funcționare a economiei. Deodată s-a trezit pus în fruntea acestui minister extrem de important”, a spus Ionescu, într-o conferință organizată de Ziarul Bursa • Vina nu e doar a lui că a acceptat. E vina celor care l-au propus, l-au acceptat.• Pe tema asta am avut discuții cu liderii politici care au ales componența actualei echipe guvernamentale. Acest om, închis ermetic în biroul lui în care nu acceptă nici măcar dialogul cu subalternii, cu secretarii de stat, cu directorii, hotărăște niște lucruri care nu au nimic în comun cu ceea ce se întâmplă în viață.„Văd că se vehiculează de către acest personaj că va veni cu facilități. Este exclus să se aducă alte facilități fiscale. Sunt interzise în UE. Au mai fost și alte facilități la care a trebuit să renunțăm”, a explicat Ionescu.• Dacă avea de gând actuala echipă să schimbe regulile, deși în programul de guvernare nu se spune un cuvânt de așa ceva (deci împotriva propriului program de guvernare aprobat de Parlament) ne trezim că acest om, lipsit de cunoștințe economice, ne anunță: noi vă tăiem și ne gândim la o soluție să vă dăm niște facilități.Este vorba despre sistarea finanţării programului de promovare a exporturilor pentru anul 2021, ce a fost reglementat prin OUG 120/2002.„A refuzat orice încercare de dialog prin Consiliul de Export. Am apelat la Președintele țării, premier. E atât de infatuat și plin de el că e Alfa și Omega al economiei românești încât mi-aș dori cât mai repede să scăpăm de acest personaj”, a mai arătat el.• Taie această facilitate, nu pune nimic în loc, în schimb creează structuri în minister. Sunt incluse în organigramă direcții și compartimente care se ocupă de ceea ce există în cadrul legal. Ele vor rămâne fără activitate. S-a opus chiar Ministerul Finanțelor, a rămas oripilat când a aflat că legea nu a fost anulată, ci este nebugetată.Potrivit acestuia, dacă sunt probleme care țin de o mai bună organizare a programului respectiv sau exagerări există Curtea de Conturi și Ministerul care au mijloacele să le corecteze.• Aceste târguri internaționale au un calendar. Noi nu le putem spune să stea cu târgul, să nu-l organizeze până când ministrul nostru nu se hotărăște cum va proceda.• El oprește trenul cu suspiciunea că într-un vagon ar fi vreun călător fără bilet. E o manieră care demonstrează că nu are nicio calitate de manager și ar fi bine să ne părăsească.• Orice țară are nevoie de export prin care să-și poată acoperi nevoile de încasări valutare și să-și asigure desfacerea producției interne.„Se pregătește o acțiune penală împotriva acestui personaj. El va suporta rigorile legii”, a precizat Mihai Ionescu.Potrivit acestuia, va exista un amendament care nu va încărca bugetul.Se are în vedere o realocare de resurse din interiorul ministerului.„Avem speranțe în Parlament, am vorbit cu parlamentari din arcul guvernamental, care sunt conștienți că e o greșeală ce a făcut ministrul Economiei. Sperăm să reparăm. Dacă nu, anul 2021 va fi un an în care România va lipsi de la târgurile internaționale. Dacă în 2020 n-am putut participa din motive de pandemie, toată lumea, anul 2021 va fi, din voința unui personaj sinistru, România va fi pentru prima dată absentă de pe piața internațională. Deficitul balanței comerciale se va accentua și mai mult”, a mai arătat președintele ANEIR.• Amendamentul care s-a făcut precizează clar sursa de finanțare. Nu va fi din încărcarea suplimentară a bugetului țării, ci prin redistribuirea actualelor fonduri care sunt aproape de trei ori mai mari decât anul trecut. Există loc pentru cele 75 milioane lei credite de angajament și 55 milioane lei credite bugetare.„Vom participa la Comisia de buget-finanțe printr-o echipă de 4 persoane șefi de patronate. Ne vor susține. E un demers pro-business. Am câteva zeci de voturi, cel puțin. Mi-a promis inclusiv domnul Orban (președintele PNL) și alți deputați și senatori că vor susține”, a afirmat Mihai Ionescu.Potrivit acestuia, o analiză a mediului de afaceri și a ministerului din 2019 arată că un leu investit în promovarea exporturilor, bugetul încasează de o sută de ori mai mult.