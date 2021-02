Câți români și-au suspendat ratele și ce soluții s-au găsit pentru cei care gâfâiau la plata ratelor înainte de pandemie Vezi ce spun reprezentanții principalelor bănci

BCR: am primit peste 41.000 solicitări de amânări la plată a ratelor

În cursul anului 2020, am primit peste 41.000 solicitări de amânări la plată a ratelor, atât în baza OUG 37/2020, cât și în baza soluției proprii BCR, pe care am menținut-o activă tot timpul anului. 65% dintre clienți au ales soluția BCR, de amânare cu trei luni a ratelor. Peste 70% dintre cereri au fost pentru credite negarantate, iar, din totalul solicitărilor primite, peste 95% au fost eligibile și, deci, implementate.



Sergiu Manea (CEO BCR) si Dana Demetrian (VP BCR)

Mai exact: în cazul în care creditele au fost acordate înainte de 30 martie 2020, toți clienții au putut beneficia de soluția de amânare la plată a ratelor, dacă aveau ratele achitate la zi. În cazurile în care acest lucru nu a fost posibil, am găsit împreună soluții de restructurare. Au existat și clienti care au optat pentru amânarea la plată a ratelor doar pentru unul dintre creditele deținute.





ING Bank: Per total, în 2020, 32.000 de clienți persoane fizice și juridice au beneficiat de amânarea obligațiilor de plată

Mihaela Bitu_CEO ING Bank România

În formularul de cerere clienții sunt rugați să menționeze pentru ce produse de credit doresc amânarea. Acesta pot solicita amânarea pentru toate creditele sau parțial, în funcție de nevoile lor. ING poate aplica amânarea atât pentru credite cu ipotecă sau fără, cât și pentru linii de credit.

Raiffeisen Bank: Am avut circa 40.000 de solicitari apartinand unui numar putin mai mare de 30.000 de clienti

In ansamblul diverselor tipuri de moratorii am avut circa 40.000 de solicitari (apartinand unui numar putin mai mare de 30.000 de clienti). Din total, aprobate au fost circa 32.500, respectiv pentru 27.500 de clienti. Luati in calcul si faptul ca un numar de inca 23.500 de cereri au fost si pentru facilitatea noastra prevazuta in contracte, de „vacanta 3 rate”, cele mai multe inainte de aparitia moratoriilor publice.







Vladimir Kalinov,vicepreședinte Retail, Raiffeisen Bank

In cazul in care avea deja dificultati varianta este sa discute cu banca solutii de restructurare si aici noi ii putem ajuta.

Amanarea de maximum 9 luni se poate face la orice credit.







Sigur ca daca cineva are trei credite nu e intelept sa faca pentru toate trei, pentru ca la finalul perioadei va fi de platit un cost in plus pentru toate astea si ar putea fi mult mai dificil.





CEC Bank: Anul trecut, circa 10% din creditele din portofoliul CEC Bank au beneficiat de amânări la plată





Anul trecut, circa 10% din creditele din portofoliul CEC Bank au beneficiat de amânări la plată, atât în baza moratoriului public, adoptat prin Ordonanță de Urgență, cât și în baza soluțiilor proprii ale băncii. CEC Bank a încercat să vină cu soluții proactive, flexibile, astfel că aproximativ o treime din facilitățile de plată au avut la bază soluțiile proprii ale băncii. Cea mai mare parte a finanțărilor pentru care s-au acordat amânări la plată vizează solicitări din partea companiilor (circa 90%), în timp ce pe segmentul persoanelor fizice, vorbim de un volum mult mai redus.





Bogdan Neacsu, CEO Cec Bank





Dar cred că este foarte important ca noi, ca bancheri să fim alături de clienți, la bine dar și la rău. Abordarea pe care o avem la CEC Bank este să analizăm fiecare situație în parte și să vedem dacă problemele care creează dificultăți la plată sunt structurale sau conjuncturale. Pot nominaliza multe business-uri chiar și din industria Horeca, care s-au dezvoltat cu succes înainte de pandemie și care au perspective de revenire în V după reluarea activității. Sunt clienți care merită să fie sprijiniți.







Anul trecut, în cele mai dificile momente, am încercat să găsim soluții pentru toți clienții noștri, inclusiv pentru domeniile cele mai grav afectate și nu ne-am oprit nicio zi din a finanța economia. Cred că o astfel de abordare, bazată pe deschidere poate duce la soluții win-win, prin care și business-urile să depășească aceste momente dificile, și banca să evite creșterea expunerilor neperformante – evident, respectând cadrul prudențial.





OTP Bank: am primit aproximativ 28.500 de cereri de amânare a ratelor, dintre care 27.700 au fost eligibile

Gyula Fater, CEO OTP Bank





Ce se întâmplă dacă un client ”gâfâia” deja la plată înainte de izbucnirea pandemiei, iar odată publicat moratoriul a făcut cerere de suspendare a plății ratelor? I se va aproba solicitarea? În primul rând, este în interesul comun al clientului și al băncii să identifice împreună soluția potrivită. Ordonanța de urgență cu privire la moratoriu stabilește cadrul pentru majoritatea cazurilor declanșate de situația pandemică. Desigur, nu înseamnă că acesta este singurul cadru în care se pot rezolva dificultățile clienților. Prin urmare, am dezvoltat propria noastră soluție pentru clienții care nu îndeplinesc criteriile minime ale ordonanței, situația companiilor o analizăm de la caz de caz, iar pentru persoanele fizice avem în vedere câteva criterii. Bineînțeles, există limitări legale, dar în cele din urmă scopul este „vindecarea” situației financiare a clientului.





BRD: Am implementat moratorii de plată pentru 40.000 de persoane

"În total, am implementat moratorii de plată pentru 40.000 de persoane, sprijinindu-le în această perioadă dificilă. Începând din luna martie a anului trecut, am acordat perioade de amânare la plată -soluția proprie și soluția publică, reglementată prin OUG", spune CEO-ul BRD-GSG, Francois Bloch, într-o discuție cu HotNews.ro. Bloch spune că nu e atât de îngrijorat de faptul că oamenii n-o să-și mai poată plăti ratele, pe cât îl îngrijorează evoluția economiei.

Francois BLOCH, CEO al BRD

"Nu ne așteptăm decât la o creștere marginală a creditelor neperformante în urma moratoriilor. Imensa majoritate a clienților care au beneficiat de ele și-au reluat plățile în mod normal. Deci nu acesta este principalul motiv depreocupare, ci evoluția economiei. Bankingul este despre asumarea unor riscuri calculate, și nu este anormal să vedem o creștere a riscului de credit, dată fiind severitatea crizei", spune acesta.





Întrebat ce se întâmplă dacă un client "gâfâia" deja la plata ratelor înainte de izbucnirea pandemiei, iar odată publicat moratoriul a solicitat suspendarea lor i se va mai aproba solicitarea, Francois Bloch ne-a spus: "Așa cum știți, există condiții clare pentru încadrarea în moratoriu. Dacă un client "gâfâie", dar nu are restanțe, și se încadrează și în celelalte condiții, i se va aproba intrarea în moratoriu. Moratoriul li se adresează tocmai clienților care au sau prevăd că vor avea dificultăți temporare la rambursarea creditelor, în cazul în care un anume risc -în special cel de șomaj- se materializează. Dar dacă vorbim despre clienți care au deja restanțe sau sunt în default deja la momentul solicitării, ei nu se încadrează în condițiile legale ale moratoriului, iar cazul lor trebuie tratat individual. Există soluții multiple (reeșalonare, rescadențare, conversie, de exemplu), pe care de altfel le-am aplicat mereu în cursul normal al businessului, și care pot produce rezultate bune" .





În opinia sa, banca are tot interesul să-și ajute clienții și îi invită pe toți cei care dificultăți pe care le-ați descris să contacteze banca pentru a putea discuta soluțiile cele mai potrivite pentru fiecare situație specifică.

”Din estimările noastre, în prezent, din volumul menţionat anterior de 41 mld lei, doar circa 10% se mai păstrează în portofoliul băncilor credite sub formă de moratorii”, a mai spus ieri viceguvernatorul Badea, care a precizat de asemenea că cele mai multe dintre moratorii au fost rezultatul aplicării iniţiativelor legislative (circa 75%), dar o pondere foarte importantă, aproximativ un sfert din moratorii, reprezintă iniţiative pe care băncile le-au implementat suplimentar pentru a-şi sprijini clienţii.De subliniat că, imediat dupa declararea stării de urgență, în martie 2020, BCR a luat decizia de a aplica amânarea pentru trei luni a sumelor lunare minime obligatorii de plată aferente cardurilor de credit si overdraft-urilor deținute de peste 350.000 de clienți, persoane fizice.În 2020, un an special pentru noi toți, am continuat programul nostru de consiliere și sprijin al clienților, considerând că este de datoria noastra să ne menținem flexibili, gata să oferim ajutor fiecărei persoane care întâmpină probleme.Au existat situații în care anumiți clienți riscau să înregistreze restanțe la 16 martie 2020, ceea ce, conform OUG 37, i-ar fi făcut non-eligibili pentru amânarea la plată a ratelor. Prin programul nostru de consiliere, atât în unități, cat si prin contactarea telefonică sau video („Smart Advisory”), am reusit să identificăm împreună cu ei soluții prin care să poata achita restanțele, astfel încât să poată beneficia de programul de amânare a ratelor. Este vorba, cu precădere, despre clienții care întâmpinaseră situații dificile chiar în primele saptamani ale stării de urgență sau de clienți mai puțin “digitali”, care nu s-au putut deplasa la bancă pentru achitarea ratelor din cauza restricțiilor de deplasare.În același timp, am avut și clienți care, din cauza dificultăților financiare create de pandemie, nu au avut posibilitatea să achite restanțele în timp util, astfel că nu au putut aplica pentru amânarea de până la nouă luni. În sprijinul lor, BCR a venit cu soluții de restructurare personalizate, în funcție de situația fiecăruia.Solicitarea amânării la plata s-a putut aplica pentru toate produsele de creditare de la BCR, în cazul în care clientul a solicitat acest lucru, iar produsele au fost eligibile pentru amânarea la plata ratelor.La începutul pandemiei, am fost printre primele bănci care au oferit astfel de soluții clienților care se aflau în situații vulnerabile din punct de vedere financiar, prin moratoriu privat. Am început cu implementarea propriei soluții,urmând să adoptăm ulterior OUG nr. 37/2020 la momentul în care a intrat în vigoare, datorită condițiilor mai avantajoase pentru clienți, precum și fluxul simplificat. Per total, în 2020, 32.000 de clienți persoane fizice și juridice au beneficiat de amânarea obligațiilor de plată în cadrul ING Bank România, reprezentând cei 96% pentru care cererile au fost aprobate.Una dintre condițiile de eligibilitate pentru clienții care doreau să aplice la noul moratoriu prevedea zero datorii la creditul respectiv. Încurajăm clienții să sune banca din timp atunci când anticipează dificultăți de plată a datoriilor și să încerce să găsească o soluție de reeșalonare împreună cu aceasta.Dacă un client are mai multe produse de la bancă, solicitarea amânării la plată se aplică pentru toate produsele? Legislația este destul de clară în acest aspect: în cazul moratoriilor publice, trebuie solicitată amânarea la plată pentru fiecare credit în parte. În cazurile complexe, analizăm și structura finanțărilor pentru că există posibilitatea să putem veni cu o soluție personalizată, care să fie mai potrivită pentru client.Clienții au posibilitatea de a opta pentru suspendarea obligațiilor de plată, fie pentru o singură facilitate de credit, fie pentru mai multe. Acest lucru depinde de situația financiară a fiecărui client, de modul în care venitul său a fost afectat având în vedere pandemia generată de COVID-19 și, implicit, de capacitatea sa de rambursare. În plus, solicitarea clientului de a suspenda obligațiile de plată trebuie să se încadreze în criteriile impuse de legislația specifică."Pe termen mediu, nu prevăd înlocuirea pe scară largă a personalului cu inteligența artificială".CEO-ul BRD spune că până acum au fost cazuri de clienți cu mai multe credite luate de la bancă care au solicitat amânarea doar pentru un credit, așa cum alți clienți au cerut pentru cele două împrumuturi pe care le aveau.