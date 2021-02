Dana Dima, BCR: Am observat tot mai multe familii cu copii care caută un spațiu locativ mai mare, necesar atât părinților care lucrează remote dar și activităților școlare ale copiilor

Deși pandemia a produs perturbări în privința salariilor oferite de companii dar și în cadrul unor industrii din economie, vancherii spun că deocamdată nu au modificat modelul de scoring prin care își evaluează clienții. ” Este clar că lipsa de predictibilitate în privința fluxurilor financiare adaugă un necesar mai adânc de analiză, dar nu am modificat modelele de risc. Nu am intervenit în ele. Facem analize mai multe și mai laborioase”, a explicat vineri Sergiu Manea, CEO-ul BCR într-o conferință online cu ocazia publicării rezultatelor băncii. ”În tot anul 2020 am fost foarte atenți pentru a nu genera expunere pentru clienți care să nu poată fi gestionată. Ne-am uitat cu atenție la evoluțiile de piață, la cele ale salariilor și am observat baza noastră de clienți astfel încât să venim cu soluții proactive. Întreaga rețea prin consilieri am contactat proactiv clienții astfel încât să preîntâmpinăm eventuale probleme. Nu am modificat principii ci am efectuat aceeași modelare ca în fiecare an”, a completat Dana Dima (Demetrian), VP Retail & Private Banking BCR.





Pandemia a modificat și obiceiurile de consum ale consumatorului de servicii financiare, mai spune Dana Dima. ”Dacă ne uităm pe portofoliul de economisire, volumele înregistrate pe conturile curente au crescut cu 28% în 2020 față de 2019. În 2019 față de 2018 creșterea a fost de 14%. Nu doar consumul s-a diminuat, dar modelul de economisire al cllienților conduce la o creștere a acestor disponibilități. Da, s-a schimbat obicei de consum. Tranzacțiile prin POS au crescut cu peste 35%, iar tranzacțiile cash la ATM-uri au scăzut cu 12%. Discut aici de volume și mă refer doar la clienții BCR. Din perspectiva creditării nu am sesizat modificări mari. Pe ansamblu am sesizat o abordare a creditelor imobiliare și prin prisma faptului că oamenii lucrează de acasă , au nevoie de un spațiu locativ decent. De asemenea am observat tot mai multe familii cu copii care caută un spațiu mai mare necesar atât părinților care lucrează remote dar și pentru activitățile școlare online ale copiilor”, a mai spus Dana Dima.



Cât privește munca remote a angajaților băncii, președintele Manea nu știe ce va aduce viitorul. ”Pandemia a acelerat la nivel global tendințe pe care doar le intuiam sau le ghiceam, indiferent că vorbim de cercetări în biotehnologie, sectorul de sănătate sau de sectorul consumatorilor. Accelerarea acestor tendințe de a nu ne focusa pe proces ci pe calitatea interacțiunii și pe conținutul ei este una dintre cele mai mari beneficii ale acestei perioade, beneficii care sunt ireversibile. N-aș spune că modelul muncii remote se va permanentiza. Singura permanentizare de care pot vorbi este cea pentru colegii și clienții noștri. Cum vom munci? Încă ne gândim la asta. Nu vom lua azi o decizie pentru 5 sau 10 ani, ci ne vom adapta permanent”, spune Sergiu Manea.





Ce a mai spus în conferință CEO-ul BCR:

Anul 2021 ar putea să aducă o uşoară creştere a ratei creditelor nepeformante (NPL- non-performing loans) având în vedere că o parte a moratoriilor de amânare a ratelor la împrumuturi expiră în acest an, dar bilanţurile băncilor, companiilor şi persoanelor fizice sunt pregătite să facă faţă unei astfel de evoluţii Întregul sistem bancar a analizat atent toate categoriile vulnerabile şi a participat la procesul de susţinere a clienţilor prin măsuri private şi prin moratoriul public. Faptul că mroratoriul a fost aplicat foarte eficient a făcut ca emoţia asociată unei situaţii de criză să fie ţinută la un nivel scăzut. În 2021 ne aşteptăm la o uşoară creştere a NPL având în vedere că o parte din moratorii expiră, şi măsurile bugetare expiră pentru anumite sectoare. Bilanţurile companiilor, persoanelor fizice şi băncilor sunt bine pregătite să facă faţă unei astel de dezvoltări. Eu cred că BCR şi celelalte bănci vor fi preocupate să ofere măsuri de suport clienţilor persoane fizice şi companii astfel încât să trecem cât mai lin prin perioada de exit din măsurile de susţinere aplicate în pandemie La sfârşitul anului 2020, rata creditelor neperformante a BCR a ajuns la 4,5%, uşor peste nivelul de 4,1% din decembrie 2019.

La rândul ei, Dana Dima a mai spus vineri că dintre clienții persoane fizice care au apelat la moratoriile bancare doar 8% nu și-au reluat plăţile ”Aceşti oameni nu sunt lăsaţi cu aceste datorii, noi încercăm modele de restructurare, de reeşalonare a doatoriilor astfel încât ei să reia plăţile în mod sănătos şi responsabil din perspectiva costurilor”, a mai explocat Dana Dima