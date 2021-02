VIDEO ​Buget 2021 – ultima zi la Comisii: Ar fi nevoie de mai mulți bani la fonduri europene pentru a evita dezangajarea. Teleman (Cercetare și Digitalizare): Nu e un buget de dezvoltare. Anul ăsta nu e petrecerea de succes

​Articol actualizat

“Creditele bugetare așa cum sunt prevăzute la acest capitol sunt în linie cu execuția bugetară pe anul trecut. În mod evident, la rectificare așteptăm o creștere în limita creditelor de angajament astfel încât să creștem sumele care vin în țară. Din estimările noastre ar trebui să vorbim de o dublare față de anul trecut a absorbției pentru a fi sub rata de dezangajare. A fost o discuție cu Ministerul de Finanțe pentru rectificare să mergem în sus față de creditele bugetare prezente în acest buget”,a precizat el.







Potrivit acestuia, dacă vom avea PNRR aprobat la jumătatea anului, există o oarecare predicție la Bruxelles că s-ar putea să apară acolo întârziere, poate să avem o întârziere pentru toamnă. Totuși, proiecte în curs sau începute din februarie 2020 care se încadrează în liniile de finanțare pot fi decontate prin PNRR.





Amendamentele au fost respinse, așa că bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a fost adoptat în forma prezentată de Guvern.





Teleman (Cercetare și Digitalizare): Nu e un buget de dezvoltare. Anul ăsta nu e petrecerea de succes





Bugetul ministerului a fost adoptat în forma inițială.





Ministerul Muncii are banii în buget pentru majorările alocațiilor din august anul trecut și 1 ianuarie 2021

"Ministerul muncii are alocate sumele pentru majorarea alocațiilor din august anul trecut și din 1 ianuarie anul acesta care au intrat deja la plata", a spus Ministrul Muncii, Raluca Turcan.



Ea a mai afirmat că: "Există o lege în parlament, în funcție de votul din parlament, ministerul va respecta legea. Sarcina noastră este sa găsim resurse financiare pentru a duce la îndeplinire. Aștept votul din Parlament și vom vedea care va fi parcursul ulterior în privința alocațiilor pentru copii".







“Ajutoarele sociale nu au mai fost verificate de 2 ani. Acastă campanie de verificare a ajutoarelor sociale are în primul rând scopul de a calibra nivelul ajutoarelor sociale pentru că 157 lei pentru o persoană aflată în nevoie reală de asistență sociale sunt total insuficienți. Am descoperit în urma acestei campanii copii fără CNP. Știți ce înseamnă copii ai României la 11 și 12 ani fără CNP? Este teribil. Pentru ei am deschis ajutoare sociale așa cum am deschis și pentru alte persoane vulnerabile pe care le-am identificat”, a spus Turcan.











“De acea îl numesc buget de tranziție. Avem prevăzute credite de angajamtent de 7,5 miliarde lei și credite bugetare de 2,02 miliarde lei. Cea mai mare parte din creditele bugetare merg pentru cofinanțarea proiectelor curente”, a spus Ghinea.Potrivit acestuia, efortul foarte mare pe care ar trebui să-l facă este pentru a evita dezangajarea la finele acestui an.Ciprian-Sergiu Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării și-a prezentat bugetul în cadrul Comisiilor reunite de buget-finanțe. La final a spus:„Nu e un buget de dezvoltare, e unul de mentenanță. Se spune despre cercetare ca e Cenușereasa miniserelor, dar am încredere că împreună cu premierul Cîțu o să scriem finalul fericit al al poveștii ăsteia, însă nu anul ăsta e petrecerea de succes”, a spus el.