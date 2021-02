Raluca Turcan: Am descoperit copii fără CNP. Știți ce înseamnă copii ai României la 11 și 12 ani fără CNP? Este teribil

“Ajutoarele sociale nu au mai fost verificate de 2 ani. Acastă campanie de verificare a ajutoarelor sociale are în primul rând scopul de a calibra nivelul ajutoarelor sociale pentru că 157 lei pentru o persoană aflată în nevoie reală de asistență sociale sunt total insuficienți. Am descoperit în urma acestei campanii copii fără CNP. Știți ce înseamnă copii ai României la 11 și 12 ani fără CNP? Este teribil. Pentru ei am deschis ajutoare sociale așa cum am deschis și pentru alte persoane vulnerabile pe care le-am identificat”, a spus Turcan.Potrivit acesteia, în România avem 30% familii monoparentale cu peste 3 copiii.„Pentru ei, 157 lei nu reprezintă aproape nimic. Au nevoie de educație, sănătate, consiliere, sprijin de zi astfel încât să fie scoși din sărăcie. Avem 6 miliarde euro fonduri europene în viitorul exercițiu financiar pe care avem obligația să-i cheltuim țintit”, a mai arătat ea.Dintre cei verificați, spune Turcan, 10% au primit repartiție pentru un loc de muncă: au fost trimiși la angajatori.