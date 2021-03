Călugăreanu (ANAF): În următorii 3-5 ani vor ieși din agenție 3.000 angajați, prin pensionare/ Ce a lipsit ca lucrurile să se întâmple mai repede în digitalizarea ANAF

„Trebuie să acționăm din timp pentru că timpul minim de formare al unui angajat în interiorul sistemului fiscal este în general de 2 ani”, a spus ea.Controalele fiscale au început să se realizeze de la distanță. Potrivit acesteia, obiectivul este ca ponderea verificărilor la distanță să reprezinte 30% din totalul acțiunilor.potrivit ei:• "O pregătire corespunzătoare a reformelor necesare• Specialiștii în zona IT, care să cunoască foarte bine noile tehnologii și care împreună cu direcțiile de business din agenție să poată implementa proiecte majore în domeniul digitalizării.• Motivarea - locomotivele reformei nu se pot limita la un număr de 70-80 angajați."„Am construit în acest sens o foaie de parcurs clar definită în ceea ce privește implementarea, responsabilități și beneficii. Anul trecut, în iulie, am creat Unitatea de Management a Informației, o structură nouă care să reunească specialiști din zona IT dar care să lucreze direct cu direcțiile de business. Am încredere că în curând vom avea angajați calificați în IT”, a precizat șefa ANAF.